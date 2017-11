La vista al pasado: Survivor Series 2016, supremacía de marcas

Careo de los equipos de ambas marcas.| Foto: WWE

Survivor Series es el evento característico de lucha por equipos, y tras la separación de las marcas y sin la existencia del antiguo pago por ver, Bragging Rights, la serie de los sobrevivientes, uno de los cuatro shows principales de WWE al año, se ha renovado como el duelo entre los equipos rojo y azul por determinar quién es el que cuenta con mejores luchadores, a partir de 2016.

Liderados por los hermanos McMahon, Stephanie en RAW y Shane en SmackDown, en compañía de los gerentes Mick Foley y Daniel Bryan respectivamente, guiaban a sus luchadores con el objetivo de afianzar la división de cada marca.

El preámbulo del evento vio la acción crucero donde el equipo de Noam Dar, Rich Swann y T.J. Perkins derrotaron a Ariya Daivari, Drew Gulak y Tony Nese. Además, la riña entre dos grandes luchadores, con Kane y una garra venciendo en una pelea dinámica a Luke Harper.

Con la revolución de las divas, el plantel en ambas marcas era mayor y enfrentaban al equipo de RAW, con Charlotte Flair (Campeona y capitana), Bayley, Nia Jax, Alicia Fox y Sasha Banks (con Dana Brooke como acompañante) contra el grupo de féminas de SmackDown formado por Natalya (capitana), Becky Lynch (Campeona), Alexa Bliss, Carmella y Naomi, aunque originalmente en el equipo estaba Nikki Bella en lugar de Natalya, sin embargo, Bella fue atacada tras bastidores. El final de un intenso combate dejó como sobrevivientes a Charlotte y Bayley, derrotando a Lynch, aunque posteriormente Flair atacaría a Bayley.

El equipo SmackDown es acechado por las luchadoras de RAW. | Foto: WWE

Ambas marcas apostaron un campeonato en el evento, Shane con The Miz, puso en juego el Título Intercontinental contra Sami Zayn del equipo rojo, mientras Foley arriesgo en total a la división crucero, con el campeón The Brian Kendrick enfrentando a Kalisto. En favor de los campeones, tanto la interferencia de Maryse como de Baron Corbin respectivamente, provocaron que ambos cetros permanecieran en sus shows de origen.

20 superestrellas chocaron por defender a su marca, en una lucha tradicional de eliminación por equipos, donde los últimos guerreros en pie fueron The Bar, el afianzado equipo entre Cesaro y Sheamus, dejando por último a The Usos, quienes curiosamente se vuelven a enfrentar en la edición 2017 entre campeones en pareja.

Cesaro y Sheamus celebrando la victoria. | Foto: WWE

Inspirados por las palabras de leyendas como Edge y The Undertaker, los miembros de SmackDown; AJ Styles (Campeón y capitán), Dean Ambrose, Randy Orton, Bray Wyatt y Shane McMahon (con James Ellsworth y Luke Harper) derrotaron al Team RAW; Kevin Owens (campeón y co-capitán), Chris Jericho (co-capitán), Roman Reigns (Campeó US), Braun Strowman y Seth Rollins. Un combate con aproximadamente una hora de duración intensa y mucha acción, donde se vio una pequeña reunión del grupo The Shield, teniendo a Dean Ambrose ya eliminado, atacando a AJ Styles debido a su riña por el Campeonato de WWE. Finalmente, The Wyatt Family venció por último a Roman Reigns para llevarse el combate más importante de eliminación a tierras azules.

Como parte de la promoción del videojuego WWE 2K17, en donde Brock Lesnar era portada y Goldberg era el luchador que regresaba para incorporar su imagen, éste fue cuestionado por una última lucha, donde mencionó que su rival debía ser La Bestia encarnada. Goldberg regresaría del retiro, y en el evento principal mostró un total dominio contra Lesnar, que acabó llevándose la victoria en tan sólo 1 minuto con 25 segundos, dejando impactado a Lesnar, a Paul Heyman y a todo el Universo de WWE.