Empiezan los rumores para WrestleMania 34

Escenario de WrestleMania 33. Foto: WWE.com

WrestleMania, el evento más grande en el mundo del wrestling, el que más preparación conlleva, en el que se culminan la rivalidad más importante y el que normalmente suele dar los mejores combates del año en WWE. Para este evento faltan unos cinco meses, sin embargo, se están empezando a ver los posibles combates que se pueden dar. Parece extraño que faltando tanto para un evento se conozcan algunos combates, pero esta regla se rompe en WrestleMania, como se vio el año pasado cuando se supo por el resultado de Survivor Series que Goldberg y Lesnar se enfrentarían en el evento magno.

A falta de confirmación oficial, que no se dará hasta los días previos al evento, hay una serie de combates que parece que se van a dar con casi total seguridad, a no ser que se produzca una lesión de gravedad o una suspensión de alguno de los luchadores. A estos combates se les sumará las rivalidades que se vayan de construyendo de cara al evento magno.

Lesnar vs Roman Reigns

El combate más sonado y el que parece que será el main event de la noche. Todo apunta que los dos powerhouses se verán las caras por segunda vez en WrestleMania por el título máximo del roster de Raw. De confirmarse este combate este sería la cuarta vez consecutiva que Roman Reigns protagonizaría el combate más importante del evento magno.

La compañía que dirige Vince McMahon quiere construir este combate como uno de los más importantes, pues todo indica que Lesnar conseguirá un reinado de un año como campeón universal. La historia detrás del combate estaría relacionada con que tanto Lesnar como Roman son los dos únicos luchadores que han derrotado a Undertaker en WrestleMania.

Triple H vs Kurt Angle

Con la aparición de Stephanie McMahon amenazando a Kurt Angle con perder su puesto si no consigue la victoria en Survivor Series y la vuelta de Angle a los cuadriláteros en TLC, los rumores se empezaron a disparar. La aparición Triple H en el último programa de Raw para autonombrarse miembro del equipo de SmackDown en lugar de Jason Jordan y el posterior ataque que le aplicó hacen que los rumores vuelvan a dispararse. Lo que ocurra el próximo domingo en Survivor Series marcará el rumbo de esta rivalidad.

AJ Styles vs Nakamura

Un dream match para todos los aficionados al wrestling y más teniendo en cuenta que el título de la WWE puede estar en juego. Los dos luchadores, que ya se enfrentaron en Wrestle Kingdom 10, avivaron este posible combate en un live show donde Styles le dijo a Nakamura que si quería un combate por el cinturón tenía que ser en WrestleMania. Normalmente lo que pasa en los live shows no suele tener repercusión en la programación semanal, sin embargo, en esta ocasión la propia WWE se hizo eco de esto subiendo el vídeo a sus redes sociales.

Dean Ambrose vs Seth Rollins

Parece que The Shield no tendrá mucho futuro en 2018. Según algunos periodistas el grupo se volvería a romper a principios de años, lo que desembocaría en un combate entre los dos miembros en el evento magno. En el pasado fue Rollins el que realizó el turn heel, en esta ocasión aún no se sabe cuál de los dos traicionará a su compañero.