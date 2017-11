Cartelera NXT TakeOver: War Games

Portada oficial del evento | Fuente:WWE.com

Mañana se producirá el evento de NXT previo a Survivor Series, en el cuál se producirán algunos de los enfrentamientos más esperados del año, además de que se iniciarán o concluirán rivalidades importantes. Estos son los combates anunciados para dicho evento:

Kassius Ohno vs. Lars Sullivan

Combate pedido por el mismo Kassius Ohno la semana pasada. El motivo de esta petición se dio a que nadie quería enfrentarse a Lars Sullivan, porque cada vez que luchaba destrozaba a sus rivales. Ohno le pidió a William Regal (GM de NXT) un combate; esta semana Lars después de combatir contra otro rival (Raul Mendoza) y derrotarle fácil disponía a seguir atacándolo pero salió al rescate Ohno. Los dos tuvieron un enfrentamiento de miradas donde después Sullivan se empezaría a reír, dando a entender que no le da miedo enfrentarse a Ohno y también por como Kassius pidió luchar contra el.

Aleister Black vs. Velveteen Dream

Rivalidad que lleva más de un mes y se basa en que Velveteen Dream le ha pedido a Aleister Black que dijera el nombre de Velveteen. A la negativa de Aleister de decir el nombre, Velveteen se empeñó en querer llamar la atención, atacando a rivales con los que iba luchar Aleister (como Lio Rush, el cual se enfrentó a Velveteen la semana siguiente del ataque, que perdió ante la mirada de Aleister) interfiriendo en los combates e inclusive intentando atacar al propio Aleister Black.

Combate por el título de NXT: Drew McIntyre (c.) vs. Andrade "Cien" Almas

Hace dos semanas por su pagina web y Twitter, William Regal anunciaba que el aspirante iba ser Andrade "Cien" Almas y esta semana Andrade atacó a Drew McIntyre calentando el combate de mañana. Andrade y su manager Zelina pasaron bastante tiempo pidiendo una oportunidad titular, sobretodo Zelina, finalmente tanto William Regal como McIntyre aceptaron os retos lanzados por el aspirante.

Combate por el título femenino: Kairi Sane vs. Nikki Cross vs. Peyton Royce vs. Ember Moon

​Este combate será la final de un torneo para coronar una nueva campeona después de que Asuka dejara el título vacante y ascendiera al roster principal. Kairi Sane fue la primera en clasificarse al ganar el Mae Young Classic, la segunda fue Peyton Royce al vencer a Nikki Cross y Liv Morgan, la tercera fue Ember Moon al ganar a Ruby Riot y Sonia Deville y la última fue Nikki Cross al ganar una Battle Royal de 15 mujeres.

WarGames Match: The Undisputed Era vs. SAnitY vs. The Authors of Pain & Roderick Strong

La rivalidad se trata de tres equipos que salen a demostrar quien es el mejor. Los participantes son: The Undisputed Era con Bobby Fish, Kyle O'Reilly y Adam Cole, SAnitY con Alexander Wolfe, Killian Dain y Eric Young y a The Authors of Pain con Akam y Rezar junto a Roderick Strong. El combate se dará bajo la estipulación de War Games, aunque ya aseguró Triple H que la jaula en la que los luchadores tendrán el combate no tendrá techo superior.