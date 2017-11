El día de la cría nacional

Un año más la doble ración de la Copa de Criadores | Foto: Oscar Blazquez

Recta final de la temporada de otoño en el hipódromo de la Zarzuela. Una jornada de seis carreras en la que destacan tres carreras reservadas para caballos y yeguas nacidos y criados en España.

La jornada se abre con una doble ración de las tradicionales Copa de Criadores. La primera carrera será la edición reservada para machos con un campo de seis participantes. El favorito casi unánime será Cañedo (B. Fayos), que viene de ganar en una carrera muy similar a esta con suficiente superioridad. Además, en esa misma carrera el segundo clasificado fue Belmonte (V. Janáček), que el domingo a priori debe ser el máximo rival del caballo de Oscar Anaya. Cualquier caballo que saliese victorioso fuera de esos dos caballos sería una auténtica sorpresa.

En cuanto a la edición de las hembras será una carrera con un pronóstico muchísimo más amplio con nueve contrincantes. En principio no hay ninguna potranca que tenga una opción destacada, pero la carrera debería pasar por Crystal Head (B. Fayos), Tihanna (V. Janáček), Swing Star (R. Sousa) o Danubio (N. García). Las dos primeras aun no son ganadoras, pero tienen buenas colocaciones en sus últimas actuaciones. Por otro lado, la doble representación de la Yeguada Cortiñal puede tener mucho que hablar con la doble representación de Swing Star y Danubio.

La carrera mejor dotada en cambio, será la quinta carrera de la jornada. El premio Fernando Melchor reunirá a varios de los mejores caballos y yeguas de 3 años nacidos y criados en España sobre la distancia de 1.600 metros. En la lucha por los 18.000€ que se embolsará el ganador destacan los dos representantes del preparador Guillermo Arizkorreta, Doctor Oscar (V. Janáček) y Queenrose (J. Gelabert). El primero de ellos, Doctor Oscar, no cae de la gemela en sus últimas 5 carreras y es especialista en la distancia de la milla. Su compañera de patio, Queenrose, su única victoria del historial hípico ha sido el Gran Premio Nacional sobre 2.200 metros, por lo cual es una yegua con mucha clase, pero que la distancia puede hacérsele algo corta. Por lo demás, la sorpresa de la carrera la podrían dar Forbaifor (J.L. Borrego) y Just One Look (B. Fayos).

Igualmente, se celebrarán otras tres carreras apasionantes como, una sobre 1.000 metros, otra para jinetes amateurs y otra carrera de condición. Todo esto completará una jornada de grandes emociones en la pista madrileña a partir de las 11:30 de la mañana.

Favoritos para VAVEL en la jornada del 2017-11-19:

1ª Carrera: (2) Cañedo – (1) Belmonte – (5) Osiris

2ª Carrera: (1) Crystal Head – (9) Tihanna – (8) Swing Star

3ª Carrera: (3) Mirmidon – (6) Kuboki – (7) Ciudadela

4ª Carrera: (2) Amaro Pargo – (6) Onix Azul – (5) Quimera

5ª Carrera: (2) Doctor Oscar – (1) Queenrose – (4) Just One Look

6ª Carrera: (3) Mahon – (2) Gym Shoes – (5) Heartbreaker