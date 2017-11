Cartelera WWE Survivor Series 2017

Foto: WWE.com

Este domingo se emitirá en WWE Network una nueva edición de Survivor Series desde el Toyota Center de Houston, TX.

Kick-Off: WWE Cruiserweight Championship:

Enzo Amore (c) vs Kalisto

Único combate en la cartelera que no enfrenta a RAW y a SmackDown, pero sin embargo tiene un título en juego. Enzo Amore pondrá en juego el Campeonato Crucero ante Kalisto en el preámbulo del evento.

The Shield vs The New Day

Foto: WWE.com

Combate pactado durante esta última semana tras las acciones realizadas por Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods durante el penúltimo programa de RAW donde les costaron los títulos en parejas a Seth Rollins y Dean Ambrose con un simulacro del Under Siege parte dos. The Shield retó este lunes a los miembros de The New Day a un combate en Survivor Series, quienes aceptaron al día siguiente en SmackDown Live.

RAW vs SmackDown Tag Team Champions:

Sheamus & Cesaro vs The Usos

Foto: WWE.com

Seth Rollins y Dean Ambrose iban a ser los rivales de Jey y Jimmy Uso en un principio, pero Sheamus & Cesaro derrotaron a los antiguos campeones la semana pasada en el evento estelar de Monday Night RAW. ¿Qué marca demostrará tener mejores campeones en parejas?

RAW vs SmackDown Women's Champion:

Alexa Bliss vs Charlotte Flair

Foto: WWE.com

Alexa Bliss y Natalya iban a ser las que se vieran las caras este domingo. Charlotte Flair derrotó a Natalya este último martes para convertirse en la nueva campeona femenina de la marca azul e irá a representar a SmackDown en el duelo de campeonas ante "La Diosa".

Intercontinental vs United States Champion:

The Miz vs Baron Corbin

Foto: WWE.com

El único combate de campeones que sigue teniendo los mismos participantes que desde que se pactase el primer día. The Miz lo defendió con éxito ante Matt Hardy en RAW y Baron Corbin hizo lo mismo ante Sin Cara en SmackDown Live. ¿Quién será el mejor campeón midcard de la empresa de Vince McMahon?

Women’s 5-on-5 Traditional Survivor Series Elimination Match:

Team RAW (Alicia Fox, Asuka, Nia Jax, Sasha Banks & Bayley) vs Team SmackDown Live (Becky Lynch, Carmella, Naomi, Tamina & una luchadora por confirmar)

Foto: WWE.com

Alicia Fox ganó una lucha para ser nombrada capitana del equipo femenino de RAW. Desde ese momento fue nombrando a todo su equipo hasta que Bayley ganó una triple amenaza para ser la última miembro del equipo. Por otra parte, Daniel Bryan nombró a todas las féminas de la marca azul miembros del equipo (excepto Lana y Natalya, entonces campeona femenina). Más adelante Charlotte derrotó a Natalya por el título quedando un puesto libre en el equipo. ¿Será Natalya o Lana, o por otro lado será una mujer sorpresa?

Men’s 5-on-5 Traditional Survivor Series Elimination Match:

Team RAW (Kurt Angle, Triple H, Braun Strowman, Samoa Joe & Finn Bálor) vs Team SmackDown Live (Shane McMahon, Randy Orton, John Cena, Bobby Roode & Shinsuke Nakamura)

Foto: WWE.com

Todos los miembros del equipo de SmackDown Live (a excepción de John Cena y Shane McMahon) tuvieron que ganarse el puesto en el equipo. Mientras, en RAW, Kurt Angle fue nombrando a los componentes de su equipo. Su última elección fue su hijo, Jason Jordan, quien no era del agrado de Stephanie McMahon. En el último programa de RAW fue lesionado tras un ataque de Bray Wyatt teniendo que ser reemplazado. ¿El nuevo quinto miembro? Nadie más y nadie menos que "The Cerebral Assassin", "The King Of Kings", "The Game" Triple H. ¿Qué marca saldrá victoriosa?

Universal vs WWE Champion:

Brock Lesnar vs AJ Styles

Foto: WWE.com

"The Beast" vs "The Modern Day Maharaja" se convirtió en un "The Beast" vs "The Phenomenal One", un dream match para muchos amantes de la lucha libre, después de que AJ Styles derrotase a Jinder Mahal en un programa semanal de SmackDown Live y se convirtiera en el nuevo campeón de la WWE. ¿Quién se llevará la victoria en este duelo de los campeones principales de las dos marcas más importantes de la WWE?