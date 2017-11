La redacción opina: Survivor Series 2017

Foto: WWE.com

La cuenta atrás para Survivor Series ha llegado a su fin, el evento más importante del otoño tendrá lugar esta misma noche. En el evento, que acoge a los rosters de SmackDown y de Raw, tendrán lugar ocho combates, en los que solo un título estará en juego, el título de la división crucero.

Kick-Off: WWE Cruiserweight Championship: Enzo Amore (c) vs Kalisto

Daniel García: “Combate que terminara la rivalidad donde ya queda claro que Enzo ha hecho el turn heel y retendrá el título para que este sin cambiar de manos cada dos por tres.”

Sergio García: "Único combate de la noche en el que hay un campeonato en juego. Enzo, como heel, está llamando la atención y aumentando la visibilidad de la división crucero. El título debe estabilizarse, por lo que no veo a Kalisto saliendo triunfador. Se avecinan nuevos retadores para The Realest Champ in the Room."

Diego del Val: “Combate pactado para el kickoff del evento, en el que creo que Enzo retendrá el título crucero en un combate sin mucho que aportar”.

Fernando Murillo: “Combate para acabar la rivalidad de una vez. Imagino que Enzo ganará y empezará la búsqueda de un nuevo retador que espero que sea Cedric”.

The Shield vs The New Day

Daniel García: "La rivalidad nace hace dos semanas a partir que New Day le cuesta el título de parejas de Raw a Seth Rollins y Dean Ambrose. Siendo el primer cambio de la cartelera ya que Seth y Daan se iban a enfrentar a los Usos por la baja de Roman Reigns pero con el alta de este enfrentarlos a New Day era lo mejor. Combatazo con los mejores grupos de cada marca pero victoria para The Shield ya que es la reaparición en combate del grupo. Raw 1-0”.

Sergio García: "La enfermedad de Roman Reigns ha provocado que el retorno oficial de The Hounds of Justice se posponga hasta Survivor Series. Será un choque entre, por unos motivos u otros, dos de los mejores equipos de la historia de la compañía. Son facciones completamente antagónicas, de ahí el atractivo de la lucha. Por supuesto, ganará The Shield."

Diego del Val: “Por fin, The Shield vuelve a reunirse y será en el PPV que les vio nacer. Todo lo que no sea una victoria de ellos tres, me sorprendería. Combate muy atractivo que hacía tiempo que se tenía que dar. Shield volverá a vencer".

Fernando Murillo: “Todo lo que no sea una victoria de The Shield sería una sorpresa. Me parece que el combate puede ser muy bueno, incluso puede llegar a ser el mejor combate de la noche”.

RAW vs SmackDown Tag Team Champions: Sheamus & Cesaro vs The Usos

Daniel García: “Con el cambio de equipo en este combate solo hay unos ganadores que son los Usos ya que Cesaro y Sheamus no pierden nada al perder. SmackDown 1-1”:

Sergio García: "Cuatro grandísimos luchadores en liza que darán un bello espectáculo. Incierto resultado, pero me decanto por los samoanos, ya que la marca azul tiene que sumar triunfos."

Diego del Val: “Tras que los campeones por parejas de RAW vencieran a Shield la semana pasada y hacerse con el cinturón, el combate genera ciertas dudas, pero creo que los Usos ganarán y demostrarán que son la mejor pareja en toda la WWE”.

Fernando Murillo: “No me parecen las dos mejores parejas de los rosters, pero son los campeones. Creo que entre las dos parejas Cesaro y Sheamus son mejores, sin embargo, no creo que consigan la victoria esta noche”

RAW vs SmackDown Women's Champion: Alexa Bliss vs Charlotte Flair

Daniel García: “El ultimo combate que sufrió un cambio ya que iba ser Alexa Bliss vs Natalya este combate es por demostrar quien es la mejor campeona actual ya que las dos han sido campeonas en ambas marcas. Combate que Charlotte ganará demostrando que es la reina de la división femenina. SmackDown 1-2”.

Sergio García: "Primer combate entre ambas en el roster principal. La coronación de Charlotte en SmackDown LIVE hace pensar que se impondrá sobre The Goddess este domingo. Lo más interesante será ver la química que tienen en el cuadrilátero."

Diego del Val: “El panorama ha cambiado, ya que en un principio era Natalya la que iba a luchar contra Alexa, pero en el pasado programa de Smackdown Charlotte se hizo con el titulo. Creo que Charlotte se hará con la victoria, ya que tiene que empezar fuerte como campeona, y a Alexa la victoria no es muy significativa para ella”.

Fernando Murillo: “Tenía ganas de ver este combate y al fin se va a dar. Las dos luchadoras tienen mucho carisma, pero creo que Charlotte es mejor en el ring. Victoria para la hija de Ric Flair”.

Intercontinental vs United States Champion: The Miz vs Baron Corbin

Daniel García: “Una rivalidad que han mantenido por Twitter, metiéndose uno con otro. Victoria para Miz con ayuda de Miztourage. Raw 2-2”.

Sergio García: "Los campeones del midcard se miden en una lucha heel contra heel. Preveo una victoria de The A-Lister porque el estatus del WWE Intercontinental Championship es mayor y porque Curtis Axel y Bo Dallas pueden ser claves en el desenlace."

Diego del Val: “Combate de heel vs heel, en el que creo que Miz parte con ventaja desde un principio, ya que no veo a Baron Corbin muy fuerte como para vencerle. Alguna triquiñuela hará que el campeón intercontinental salga victorioso”.

Fernando Murillo: “Miz me parece mejor campeón y mejor luchador que Corbin, el cual tendría que aprovechar este combate para aprender para un futuro. El combate será lento y creo que habrá alguna interferencia”.

Women’s 5-on-5 Traditional Survivor Series Elimination Match:

Daniel García: “El equipo vencedor será Raw ya que su división es mucho mejor que la de SmackDown. Raw 3-2.”

Sergio García: "Pocas dudas de que el equipo de Raw se hará con la victoria, tanto por los nombres de los componentes como porque en él está la imbatida Asuka. Quizá haya fricciones entre Sasha Banks y Bayley."

Diego del Val: “Combate a priori muy desnivelado entre las dos divisiones femeninas. El equipo de RAW vencerá y de forma bastante clara”.

Fernando Murillo: “Solo Asuka podría derrotar a todo el equipo de SmackDown, si además a la nipona le sumas a Sasha Banks, Bayley y Nia Jax te da una victoria fácil”.

Men’s 5-on-5 Traditional Survivor Series Elimination Match:

Daniel García: “La causa de introducción de dos luchadores en este combate es vender entradas, el cambio de Jason Jordan por Triple H aunque también va a ser el principio de una posible rivalidad para Wrestlemania 34 entre Angle y HHH y la aparición de Cena en el equipo de SmackDown es por el cambio de combate del evento principal. El que este en juego el puesto de GM de Raw, de Kurt y si le añadimos que Kevin Owens y Sami Zayn están en rivalidad contra Shane McMahon y puedan aparecer para fastidiarlo me hace indicar que Raw vaya a ganar. Raw 4-2”.

Sergio García: "El cartel del combate es una barbaridad (y más con la inclusión de Triple H) aunque es curiosa la veteranía de todos los competidores. Creo que vencerá Raw por la trama de Kurt Angle, por la posible intervención de Kevin Owens o Sami Zayn y porque los miembros del equipo azul no perderían demasiado con una derrota."

Diego del Val: “Tras todo el baile de integrantes entre ambos equipos, es uno de los combates de 5 vs 5 mejores en toda la historia de Survivor Series. Que Kurt sea despedido si no consigue el equipo rojo la victoria, hace que RAW vaya a ganar”.

Fernando Murillo: “Van a haber interferencias si o si, esto hace que el combate sea muy difícil de pronosticar. Owens y Zayn atacaran a Shane, mientras Kurt y Triple H tendrán más que palabras, además seguramente salga Kane para atacar a Strowman. Con esto creo que Raw conseguirá la victoria”.

Universal vs WWE Champion: Brock Lesnar vs AJ Styles

Daniel García: “El combate por el motivo que iba a ser un Raw vs Smackdown iba a ser el Brock vs Jinder y como árbitro especial Cena se cambió al no vender tanto como un Lesnar vs AJ Styles, lo único de lo que se trata con esta rivalidad es demostrar quién es el mejor campeón mundial. Espero que el combate sea bueno y que no trate de humillar a Styles con una derrota rápida ante Brock. Raw 5-2”,

Sergio García: "Combate de ensueño entre dos hombres de estilos opuestos. No tengo dudas de que triunfará Lesnar. La incertidumbre reside en saber en cuánto tiempo, ya que a Styles no le convendría ser apabullado recién comenzado su reinado. No descarto la aparición de Jinder Mahal para perjudicar a The Phenomenal One."

Diego del Val: “El combate más atractivo de todo el evento. Que Jinder Mahal perdiera el cinturón fue una buena idea, ya que el combate entre ellos hubiera sido un fiasco. Brock Lesnar ganará con dificultades y hasta con una posible ayuda del indio”.

Fernando Murillo: “Lesnar saldrá como campeón, pero para que la derrota de Styles no se vea tan fea creo que Jinder aparecerá para golpear al que le quitó el cinturón”.