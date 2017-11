WWE RAW 20/11/17: Paige inicia otra revolución femenina y Roman Reigns es nuevo campeón Intercontinental

Foto: WWE

La WWE siguió en Texas, y una nueva edición de RAW se llevó a cabo en el Toyota Center 24 horas después de Survivor Series, en donde la marca roja se impuso a Smackdown, y que dejó muchas dudas por resolver.

El programa comenzó con Stephanie McMahon diciendo que RAW es el show A, y que gracias a la victoria sobre Smackdown, Kurt Angle sigue siendo General Manager de la marca roja. Luego le da la bienvenida a su esposo Triple H, que fue encarado segundos después en el ring por el propio Angle (Recordemos que Hunter causó su eliminación en Survivor Series). Luego ingresa Jason Jordan y pide una lucha ante Triple H, pero quien llega a retar también a Hunter ¡Es Braun Strowman! El 'Monstruo entre hombres' encara al COO de WWE, que retrocede lentamente hasta salir del ring. Ingeniosamente, Stephanie involucra a los que quedaron en el ring para un combate, y decide que Jason Jordan se enfrentaría a Strowman.

Resultados

1) Samoa Joe derrotó a Finn Balor por KO, luego de aplicar su Coquina Clutch. Buena lucha con variantes de golpes, con ambos sacando lo mejor de sí. Cuando el irlandés se disponía a aplicar su Coupe de Grace, Joe se recuperó y de inmediato aplicó su llave final.

2) Asuka venció a Dana Brooke por pinfall, luego de noquearla una patada. La japonesa domina la mayor parte de la lucha. También aprovechó para burlarse de su rival. Dana abofetea a Asuka, que estalla con golpes y una brutal patada, para dejarla sin opciones.

The Miz junto a Miztourage en el ring, inicia un nuevo capítulo de MizTV, con Roman Reigns como invitado. Este llega con Dean Ambrose y Seth Rollins, por lo que Miz se molesta, ya que solo había invitado a Reigns. Comienzan a discutir sobre Survivor Series, Miz les recuerda que él es un campeón a diferencia de ellos tres, pero Seth dice que es cuestión de tiempo para que él y Dean recuperen sus títulos. Roman dice que no quiere ser el único sin título, y Rollins apunta al título de Miz. Reigns lo reta por el título Intercontinental y también pregunta al público si quiere lo mismo. Bo Dallas interrumpe y dice que deben pasar por encima de Miztourage para que eso suceda, y como es costumbre, MizTV termina en golpes. The Shield acaba con Miztourage, pero The Miz logra escapar.

3) Dean Ambrose derrotó a Sheamus por pinfall, luego de aplicar su Dirty Deeds. Como es costumbre, ambos ofreciendo buenas luchas. Seth Rollins y Cesaro tuvieron acción fuera del ring. Cuando el irlandés preparaba su Brough Kick, Rollins entró en el ring para lanzarse luego sobre Cesaro, causando una pequeña dristracción, que Ambrose aprovechó para aplicar su movida final y quedarse con la lucha.

Jason Jordan habla con Matt Hardy en el vestuario. Jordan le pide consejos a Matt, y este le cuenta a todos los monstruos que ha enfrentado en WWE, mencionando a Mark Henry (con el que tuvo una gran rivalidad en ECW hace años) y al Big Show. Dice que Braun es un monstruo entre hombres, pero que no es solo un apodo, sino un hecho, que es inhumano. Al final le dice que "Algunas noches, no son tu noche". Luego se va y Jason se nota algo preocupado.

Alexa Bliss aparece y habla de su combate en Survivor Series ante Charlotte Flair y dice que esta ganó porque tuvo suerte. Mickie James sale a interrumpir a la campeona, al igual que Bayley, Sasha Banks y Alicia Fox, pidiendo una oportunidad titular. 'La Diosa' dice que ninguna merece dicha oportunidad y se va. Kurt Angle sale para decirle a la campeona que dejará que se vaya, pero sabiendo que enfrentará a la vencedora de un combate fatal de cuatro esquinas entre las luchadoras que están en el ring.

4) Bayley vs Sasha Banks vs Alicia Fox vs Mickie James termina sin una ganadora. El combate transcurre con normalidad hasta que ¡Suena la música de Paige! La inglesa regresa a WWE después de varios meses por fuera, pregunta al público si la extrañaron. Luego dice que está de regreso... Pero que no viene sola y se dirige al ring. ¡Sorpresivamente aparecen Mandy Rose y Sonya Deville! Estas atacan a Sasha Banks y a Mickie James. Bayley intenta responder, pero Paige la detiene. Destrozan también a Mickie James seguido de un Ram-Paige sobre Bayley, para dejar su 'pequeño' mensaje de regreso.

Luego en el Backstage, Paige, Rose y Deville se cruzan con la campeona y la atacan brutalmente.

5) Braun Strowman venció a Jason Jordan por descalificación. El combate inicia con Strowman tratando de atacar a Jordan, pero choca con el esquinero. Jordan lo carga, pero se resiente de su lesión en la rodilla izquierda. Strowman lo manda a volar, luego Jordan se sale del ring y dice que no puede continuar. ¡Aparece Kane para atacar a Strowman a traición con una clipeada! Luego arremete con varios silletazos y luego la apoya en su garganta para castigarlo sobre las escaleras metálicas. El 'Monstruo rojo' se va, y Strowman queda visiblemente afectado.

Llega el momento de ver los de la división Crucera y aparece el campeón Enzo Amore. Junto a él, están Drew Gulak, Ariya Daivari, Tony Nese y Noam Dar. Luego salen Rich Swann acompañado por Akira Tozawa, Mustafa Ali y Cedric Alexander. Cedric dice que quiere una oportunidad por el título. Enzo dice que tienen dos opciones: unirse a él, o salir de su camino. Rich lo reta a que lo haga, pero que sin sus chicos no es más que una camiseta y frases pegadizas. Enzo empuja a Gulak hacia los demás y se van a los golpes.

6) Rich Swann, Akira Tozawa, Mustafa Ali y Cedric Alexander derrotaron a Drew Gulak, Ariya Daivari, Tony Nese y Noam Dar, luego de que Mustafa Ali aplicara su Inverted 054 sobre Noam Dar. Ambos escuadrones tuvieron un combate interesante. Cedric que vuela sobre Noam, seguido de un ataque de Akira sobre Gulak y una brutal patada de Alexander a Dar. Tony Nese intenta salvarlo, pero recibe un Lumbar Check de Alexander. Ali aplica un Inverted 450 a Dar y consigue el conteo de tres.

Renee Young entrevista a Angle, que va a consultar el estado de Jason Jordan. The Miz interrumpe y se queja por el combate ante Roman Reigns, diciendo que no se ganó la oportunidad. Kurt dice que no es el momento, pero Miz exige que cancele el combate. Angle no accede a a dicha petición y manda a Miz a prepararse. Angle le dice a Jordan que no lo decepcionó, y este le da la razón a Matt Hardy sobre Strowman.

7) Intercontinental Championship Match: Roman Reigns venció a The Miz. Esta vez sin la compañía de Miztourage, el campeón debía ingeniárselas para salir vencedor en el combate. Su rival tambien se exigió al máximo para ganar el título, pero llegaron Cesaro y Sheamus para distraer a 'Perro Mayor'. Miz aprovechó para aplicar su Skull Crushing Finale, pero Reigns reaccióna con la cuenta en 2 y medio. Seth Rollins y Dean Ambrose salen para defender a Reigns de The Bar y acaban con ellos. Roman aplica su Spear, consigue el conteo de tres y ¡Gana el título Intercontinental! Con Reigns celebrando junto a sus compañeros de The Sield termina el programa.