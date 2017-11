Previa SmackDown LIVE 21/11/17: tras la caída, toca levantarse

¿Qué dirá Shane McMahon? | Foto: WWE.com

USA Network emitirá esta noche un nuevo episodio de SmackDown LIVE, evento que tendrá lugar en el Toyota Center de Houston, Texas. Tras la derrota por 4-3 el pasado domingo, el show azul pretende recomponerse y emprender el camino hacia el próximo evento especial, WWE Clash of Champions.

El comisionado abre el show

Foto: WWE.com

Shane McMahon, actual comisionado de SmackDown LIVE, dirigirá unas palabras al WWE Universe para referirse a lo acontecido en Survivor Series. Además, Kevin Owens y Sami Zayn podrían comparecer para explicar su repentino ataque al hijo de Vince McMahon. ¿Saltarán chispas?

Natalya cobra su revancha

Foto: WWE.com

Charlotte Flair, que hizo rendirse a Alexa Bliss para corroborar su supremacía sobre The Goddess, pondrá su recién ganado WWE SmackDown Women's Championship en juego frente a la antigua campeona, Natalya. ¿Logrará The Queen of Harts desbancar a The Queen y recuperar su trono en la división femenina?

El campeón, amenazado

Foto: WWE.com

El gran esfuerzo de AJ Styles en Survivor Series no fue suficiente para conquistar al WWE Universal Champion, Brock Lesnar. Por otro lado, Jinder Mahal ansía redimirse y convertirse nuevamente en WWE Champion. ¿Cruzará The Phenomenal One su camino con The Modern Day Maharaja?

Un esperado debut

Foto: WWE.com

Tras varias semanas de intimidaciones y advertencias, el dúo compuesto por Luke Harper y Erick Rowan, The Bludgeon Brothers, realizará su debut en el ring cuando se vea las caras con The Hype Bros. ¿Traerán la destrucción a la división por parejas?

El devenir de Baron Corbin

Foto: WWE.com

El WWE United States Champion, que venció a The Miz el pasado domingo, sigue demostrando su valía en el cuadrilátero y callando a sus detractores. El luchador de Kansas no tiene retadores a su cinturón, por lo que alguien podría reclamar esta noche una oportunidad. ¿Qué será lo próximo para The Lone Wolf?