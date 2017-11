John Cena en Survivor Series

Google Plus

Foto: WWE.com

Survivor Series para John Cena es un territorio donde pocas veces cae derrotado. Y es que cuenta con un 9-2 de victorias/derrotas en este PPV. Este año Cena ha sumado la segunda derrota de su carrera en el evento.

Su andadura comenzó en Survivor Series 2003, donde participó en su primer combate 5 vs 5 tradicional de Survivor Series, donde hizo equipo junto a Kurt Angle, Chris Benoit, Hardcore Holly y JBL) contra el equipo Lesnar. John Cena y Chris Benoit fueron los únicos dos supervivientes. Al año siguiente, volvió a ser parte del combate de relevos tradicional pero esta vez en el Team Eddie Guerrero. John Cena junto a Eddie Guerrero y Big Show fueron los supervivientes de ese año.

En el año 2005 pasó a formar parte de la lucha por el título de la WWE, donde retuvo su cinturón contra Kurt Angle y se puso con una racha de 3-0 en Survivor Series. El 2006, Cena formó su propio equipo junto a Kane, Bobby Lashley, Saby y RVD. Junto a Bobby, fueron los únicos dos supervivientes de aquel combate. En 2007 no hubo participación suya. En 2008 consiguió el título mundial de los pesados al vencer a Y2J. Cabe recordar que esta lucha supuso su regreso después de una lesión. Volvió a retener un título mundial en 2009 ante Triple H y HBK. La participación suya en 2010 fue de árbitro especial en el combate entre Randy Orton y Wade Barrett. La victoria de Orton provocó que Cena abandonara la WWE.

El año siguiente, 2011, significó la vuelta de The Rock que hizo pareja con The Marine para derrotar a Miz y a R Truth. En 2012 llegó la primera derrota al perder ante CM Punk en una triple amenaza junto a Ryback, en este evento fue la primera aparición de The Shiels . En 2013 retuvo su WHC ante Alberto Del Rio. 2014 formó su propio equipo ante el Team Authority. Aunque cayó eliminado por Seth Rollins su equipó ganó gracias a Dolph Ziggler.

Ni en 2015 ni 2016 estuvo luchando John en Survivor Series y en la edición de este año, cosechó su segunda derrota al perder contra el Team RAW, siendo eliminado por Kurt Angle.