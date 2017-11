Paige hace su regreso a Monday Night RAW por todo lo alto

Google Plus

Paige volvió a pisar este pasado lunes un programa de RAW por primera vez desde el 20 de junio de 2016, donde derrotó a Charlotte y Dana Brooke junto a Sasha Banks. Pocas semanas después, durante el Draft, fue elegida por Mick Foley y Stephanie McMahon para ser parte de Monday Night RAW, pero nunca llegó a salir en televisión.

A principios de agosto de 2016 su madre anunció que no aparecía en la marca roja debido a una lesión. Dos semanas después, WWE anunció la suspensión de Paige de 30 días por violar la política de bienestar de la empresa. Casi nada más terminar esta sanción fue suspendida de nuevo por la misma causa, pero esta vez con 60 días. Tres días después, Paige anunció que se sometería a una cirugía en el cuello.

En el programa del 20 de noviembre de 2017, Paige regresó a RAW, recibiendo la mayor ovación de la noche, interrumpiendo una lucha entre Bayley, Sasha Banks, Mickie James y Alicia Fox para determinar la retadora al título de Alexa Bliss.

Debuts de luchadoras de NXT

Y es que Paige no hizo su regreso sola, si no que muy bien acompañada. Mandy Rose y Sonya Deville hicieron su debut en el roster principal acompañando a la británica en el ataque a las participantes de ese combate con un Bed Of Roses sobre Mickie James y un Ram-Paige sobre Bayley. Más tarde, en backstage, atacaron salvajemente a la campeona femenina de RAW Alexa Bliss.

Por otro lado, en SmackDown Live, Ruby Riot, Liv Morgan y Sarah Logan hicieron su debut en el roster principal de la WWE atacando en los vestidores a Naomi. Más adelante, durante el combate por el SmackDown Women's Championship, salieron las tres a escena para atacar a la retadora Natalya y terminar el trabajo agrediendo a la campeona de la marca azul, Charlotte Flair.

Con esta dos nuevas facciones, ¿estaremos ante una nueva revolución en la división femenina de la WWE?