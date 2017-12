Smackdown Live 19/12/17: más tensión después de Clash Of Champions

Foto: WWE

Este martes 19 de diciembre de 2017 se llevó a cabo un nuevo capítulo de Smackdown Live. Desde el Prudential Center ubicado en Newark, New Jersey, las principales superestrellas de la marca azul se dieron cita para deleitar al Universo de WWE.

El show comenzó con Daniel Bryan, quién dejó muchas dudas después de otorgarle la victoria a Kevin Owens y Sami Zayn el domingo anterior en Clash Of Champions haciendo un conteo rápido. El GM de SD Live da la bienvenida al público y reitera el anuncio que dio Stephanie McMahon el lunes en RAW sobre el primer Royal Rumble femenino en la historia de la empresa y también anuncia el combate estelar de la noche: Kevin Owens, Sami Zayn y Jinder Mahal enfrentando a Randy Orton, Shinsuke Nakamura y el campeón de WWE, AJ Styles. Shane McMahon aparece, llega al ring y saluda a Bryan y al público. Dice que Royal Rumble será genial, pero que quiere hablar del último PPV que se celebró.

Cuenta lo que pasó por su cabeza cuando Randy Orton aplicó su RKO a Sami Zayn, para disfrutar de el conteo de tres que significaría el fin de la carrera de Zayn y Owens, pero que no pudo hacerlo porque Daniel, que también oficiaba como árbitro se tropezó e interrumpió ese conteo, y luego cuando Zayn conectó su movida a Orton hizo la cuenta hasta dos, y que cuando procedía a hacer el tres, por su mente pasó cómo KO atacó salvajemente a su padre, y como ambos (Sami y Kevin) habían costado la victoria al equipo SD Live en Survivor Series. Shane le pide a Bryan que explique qué pasó por su cabeza para haber hecho el conteo rápido para darle la victoria a los canadienses. Daniel Bryan responde que lo hizo no solamente para salvarlo de él mismo y de sus impulsos, sino para salvar el lema de la marca, en donde se le dan oportunidades a todos. Shane dice que desde el punto de vista para los negocios, debería dejar de mostrar favoritismo por KO y Sami, porque ellos lo terminarán apuñalando por la espalda. Bryan contesta que ha luchado para borrar ese término de "lo mejor para los negocios", dice que confía mucho en él pero que no quiere verlo convertido en un nuevo Mr. McMahon. Shane O'Mac se ve un poco frustrado y se va del ring deseándole suerte a Bryan con el programa.

Resultados

1) Tag Team Match: Chad Gable y Shelton Benjamin derrotaron a The Usos (Jimmy & Jey Uso) vía pinfall. Shelton consiguió el conteo de tres, luego de aplicar un Powerbomb sobre Jey Uso, que previamente había recibido dos Suplexes por parte de Chad Gable.

2) Tag Team Match: Naomi y Charlotte Flair vencieron a Riott Squad (Ruby Riott & Sarah Logan) vía pinfall. Naomi logró la victoria para su equipo luego de conectar su Rear-View sobre Logan.

En backstage, The New Day se encuentran disfrazados con atuendos navideños, y presentan sus nuevas camisetas festivas. Rusev, vestido de Papá Noel y Aiden English, vestido de un muñeco de nieve, los interrumpen. English dice que a nadie le interesan las nuevas prendas de New Day, si no que lo único que vale la pena es la mercancía de "The Rusev Day". Rusev dice que en la lista de "Rusev Claus" solo hay gente que se porta mal, y todo el mundo está en ella (aclara que a excepción de Aiden y este respira aliviado). Luego exige a New Day que se callen, y Aiden comienza a cantar que desafían a The New Day a un combate.

El nuevo Campeón de los Estados Unidos, Dolph Ziggler, entra al cuadrilátero y le recuerda al público que había dicho que saldría victorioso en Clash Of Champions, que la gente dudaba el por qué había sido añadido al combate, pero que ahora saben porqué pasó lo que pasó. Dice que es una de las estrellas más exitosas de la historia de WWE, pero que día tras día, año tras año, nadie lo ha reconocido. También dice que el Universo de WWE no lo merece, y que si quieren alguna razón por la cual recordarlo, lo hará ahora mismo. Ziggler deja el Campeonato de los Estados en el ring y se marcha, mientras unos cuantos fanáticos cantan: "Nananana, Nananana, Hey, Hey, Hey, Goodbye".

Daniel Bryan se encuentra hablando por teléfono en el backstage, pero es interrumpido por Kevin Owens y Sami Zayn. Estos lo invitan a celebrar su victoria en Clash Of Champios, pero Daniel dice no hizo lo que hizo por estar de su bando. Sami le dice que sabe que lo hizo para vengarse de Orton, recordando la forma en la que Randy canjeó el maletín de Money In The Bank, arrebatándole el campeonato de WWE hace cuatro años, y que ahora fue él quién salió riendo. Daniel Bryan dice que no lo hizo por rencor y amenaza con despedirlos si no van a prepararse para el combate estelar de la noche.

3) Tag Team Match: New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) derrotaron a Rusev y Aiden English vía pinfall. Woods consiguió la victoria para su equipo después de aplicar un Bionic Elbow sobre English y realizar el conteo de tres.

4) 6-Man Tag Team Match: Randy Orton, Shinsuke Nakamura y AJ Styles vencieron a Kevin Owens, Sami Zayn y Jinder Mahal via pinfall. Nakamura logró el conteo de tres y la victoria para sus compañeros después de rematar con su Kinshasa a Sami Zayn. Con los face celebrando la victoria terminó la transmisión de este SmackDown Live.