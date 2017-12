Shane McMahon y Daniel Bryan: Una rivalidad que va a más

Shane y Bryan peleándose durante el combate en el que era árbitros | Fuente: WWE

La rivalidad entre los comisionarios de SmackDown fue creciendo mientras pasaban los meses, aunque no ocurrió ninguna confrontación entre estos dos hasta el pasado domingo 17 en Clash Of Champions, en el combate entre Randy Orton y Shinsuke Nakamura contra Sami Zayn y Kevin Owens, donde estos dos últimos si perdían eran despedidos de la empresa, en el cual ambos eran los árbitros del combate. Durante el mismo se confundieron a la hora de hacer un conteo o para separar a los luchadores. Al final del mismo Shane intentó hacer el conteo a Orton pero Bryan se lo impidió accidentalmente cuando Owens lo empujó, pero cuando Zayn cubrió a Orton, Shane no continuó la cuenta y ambos se enfadaron. Finalmente Bryan hizo la cuenta rápida, dándole la victoria a Zayn y Owens y salvando sus empleos.

Esta semana en SmackDown se confrontaron por lo ocurrido en el evento y por los antecedentes, y al final Shane se fue del recinto dejando que Bryan dirigiera esa noche el show. Con todo esto acumulado cada vez hay más probabilidad de que estos dos acaben luchando para culminar su rivalidad, lo que significaría en gran parte el regreso de Bryan a un ring de WWE. En esta rivalidad el face sería Bryan, tras proteger a los dos luchadores e incluso ayudándolos por el intento que tuvo Shane de despedirlos, y este último sería el heel, aunque siga recibiendo aplausos del público por estar enfrentándose a dos heels.

Con esto sería la primera vez en Smackdown desde que se hizo el Draft del año pasado en el que los dos comisionarios se enfrentasen en una rivalidad real, debido a que ambos eran faces y siempre apoyaron a ciertos luchadores, ahora se han dividido y posíblemente esta rivalidad culmine en el próximo Wrestlemania si no se llegan a enfrentar antes.