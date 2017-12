Google Plus

Futuro incierto para Mahal | Foto: WWE.com

Nadie esperaba, cuando se confirmó el regreso a WWE de Jinder Mahal a mediados de 2016, lo que vendría meses más tarde. Durante el evento especial WWE Backlash de este año, el luchador de origen indio se impuso a Randy Orton y se convirtió, por primera vez, en WWE Champion. De esta forma se concretaba un meteórico ascenso que le llevaría a establecerse como uno de los nombres más relevantes de la compañía.

El reinado de Mahal se extendió durante seis meses, en los que defendió su título ante oponentes como el propio Orton o Shinsuke Nakamura. Sus cualidades in-ring, lejos de ser las mejores, le permitieron dar combates bastante decentes. Sin embargo, la rutina y la monotonía se fueron adueñando de su reinado y la dirección creativa perdió la fe en él. El push de Jinder se venía abajo.

La caída definitiva de The Modern Day Maharaja se produjo el 7 de noviembre, en un show de SmackDown LIVE celebrado en Londres. Mahal fue vencido por AJ Styles y perdió su campeonato (y la oportunidad de pelear ante Brock Lesnar en WWE Survivor Series). Además, se dice que ha estado lidiando con una lesión en el hombro desde septiembre, un hecho que podría ser cierto teniendo en cuenta los pocos combates que ha tenido semanalmente.

Jinder Mahal obtuvo su revancha por el WWE Championship el pasado 17 de diciembre en WWE Clash of Champions, pero se quedó corto en su empeño y no pudo reconquistar su cinturón. Por tanto, se abre un abanico de posibilidades muy amplio para él, ya que todo hace indicar que se alejará por un tiempo de la órbita titular. Distanciarse de The Singh Brothers o enfrascarse en una rivalidad en el midcard serían opciones a considerar. ¿Qué tendrá preparado WWE para Mahal a partir de ahora? ¿Está acabado su push?