Andrade "Cien" Almas: "La Sombra"

Google Plus

Foto: WWE.com

Manuel Alfonso Andrade Oropeza ( Noviembre 3, 1989, Gómez Palacio, Durango, México) es el nombre real del luchador que ne la WWE se conoce como Andrade Cien Almas. Antes de entrar en la compañía de Vince McMahon, el luchador mejicano era parte del circuito independiente donde luchaba bajo el nombre de La Sombra. El wrestler cuenta con grandes hazañas en la lucha libre mejicana además de ser una vez campeón intercontinental de NJPW y una vez campeón de NXT.

En el año 2007 Manuel Alfonso firmó su primer contrato como wrestler profesional, por la compañía Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Al entrar en la compañía mejicana, el luchador empezó a entrenar bajo las ordenes de El Satánico que en ese momento era el entrenador jefe del CMLL. El 27 de febrero de 2007 hizo su debut oficial en la compañía con el nombre del Brillante, mismo nombre que utilizaba su padre. En junio de ese año se cambio el nombre a La Sombra.

Poco tiempo le constó hacerse un nombre en la comapñía mejicana y empezó a hacer equipo con el mítico Místico en el Torneo Gran Alternativa. Tras superar todas las rondas los dos luchadores se hicieron con el torneo. Al mes siguiente de ganar el torneo La Sombra hizo equipo con El Sagrado y Volador, Jr. para ganar el Campeonato Nacional de Tríos. Este cinturón sería el primero de una gran lsita de títulos que ganó en la compañía mejicana en la que trabajó hasta 2015 intercalando sus actuaciones en la empresa con apariciones en otras, como NJPW.

El 30 de mayo de 2010, La Sombra luchó su primer combate en el Best of the Super Juniors XVII, haciendo así su debut en la empresa japonesa NJPW. Tras pasar un tiempo en la catergoría Jr. de la empresa japonesa, La Sombra, debutó en el roster principal en el G1 Climax de 2011. A partir de ese momento fue un fijo en la parte principal del roster. En 2013 tuvo la oportunidad de enfrentar a Nakamura por el IWGP Intercontinental Championship, sin embargo cayó derrotado en el primer combate. En el segundo pudo derrotar al japones para conseguir así el cinturón. La Sombra retuvo el título durante 50 días hasta que Nakamura recupero el título.

En noviembre de 2015 se anunció que el luchador mejicano firmaba por WWE, para ser parte de NXT. A pesar de darse esta noticia, no fue hasta el 8 de junio de 2016 que el luchador debutara. Andrade debutó con una victoria ante Tye Dillinger, sin embargo no consiguió que su año de debut fuese muy bueno, pues no consiguió salir victorioso de las rivalidades que tuvo.

En junio de 2017 Andrade se unió a Zelina Vega, para que esta fuese su mánager. Desde este momento la carrera de Andrade en la WWE despegó. El mejicano consiguió una oportunidad para luchar por el título de NXT en NXT Takeover War Games y no la desaprovechó, consiguiendo en este evento su primer título en la compañía de Vince McMahon.

Movimientos finales

Jumping Double Running Knee Strike

Hammerlock DDT