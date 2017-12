La Navidad también pasa por Dos Hermanas

Forbaifor en lucha con Doctor Oscar en su última actuación en el Hipodromo de la Zarzuela / Foto: La Biblia Burrera

Son tiempos de estar en casa, en familia, con los tuyos, pero es que para muchos es aquí, en un hipódromo, donde nos sentimos como en casa. Desgraciadamente, somos muy pocos en el turf español y es por ello que la noticia de la retirada de Marino Gomes por problemas de espalda la semana pasada cayó como agua helada sobre la pequeña familia que formamos el turf español. Desde VAVEL te deseamos una pronta recuperación Marino, por qué esto no es un adiós, sino un hasta luego, te echaremos de menos. Pero esto debe continuar, por él y por nosotros.

Las hostilidades comenzaran a las 12:30 del mediodía sobre la arena nazarena con la disputa del Premio Forthy North. Un mermado lote de seis unidades dará la apertura a la reunión, en la que se verá un cara a cara entre los pupilos de Oscar Anaya, Khalaas y Falkirk. El primero de ellos con dos victorias en sus últimas dos actuaciones sobre la pista sevillana y con record de distancia incluida, hacen que sea uno de los grandes favoritos del día, a su lado su compañero de preparación, Falkirk, que con la monta de Borja Fayos y los 4 kilos que le concede su máximo rival dará guerra hasta el poste de llegada.

La segunda carrera será el premio The jockey, que se celebrara sobre la distancia de 1600m en el recinto de hierba del hipódromo sevillano. Una tercera parte, en la que destacamos a tres participantes. The Last One, con la monta de Ricardo Sousa, Smokie Joe con la monta de Borja Fayos y Scheme of the Moon con la monta de A. Fiori y la ilusión de dedicarle una victoria a su gran socio y valedor, Marino Gomes.

Pasadas las 14:00 del mediodía llegará el momento de la Lototurf, donde se darán cita un amplio abanico de alazanes, con el título de la estadística de propietarios en juego. Se presupone una carrera muy abierta donde el pronóstico se complica. Nader con el binomio Oscar Anaya y Borja Fayos podría ser una de las principales bazas de la carrera, junto con Laffan que con el descargo de 2,5 kilos respecto a su última carrera tiene una gran chance para lograr esa deseada victoria. Wad Vison a quien le encanta Dos Hermanas y Highland Lotus y Portobelo en busca del título de propietarios para Roberto Cocheteux serán los máximos aspirantes.

Y para terminar, un buen postre en forma de premio Cría Nacional, carrera para caballos de tres años, en el que ocho serán los participantes que tomaran la salida. Forbaifor, uno de los más contrastados del lote será sin duda uno de los favoritos en taquillas. Con sus últimas cinco actuaciones en el dinero no cabe duda de que llega en forma, pero la distancia se le antoja algo justa, así que habrá que tener en cuenta la posibilidad de que se le acabe la gasolina. Todo lo contrario sucede con Capricho de Guille, solo dos actuaciones en sus piernas, pero mucha ilusión en sus propietarios. Es la única baza de Arizkorreta y gracias al progreso que debería tener puede dar más de un susto a sus rivales. Junto con estos, se encuentran bazas solidas como la de Fiesta, Maramer y London Calling, que a pesar de no cumplir las expectativas que se tenían puestas en él, no desentonó en su última y el descargo que le proporciona Valenzuela puede hacerle resurgir.

Pronósticos

1ª CARRERA: (1) KHALAAS - (4) FALKIRK - (5) HIGH BAROQUE

2ª CARRERA: (6) THE LAST ONE - (7) SCHEME OF THE MOON - (10) SMOKIE JOE

3ª CARRERA: (8) OURANYS - (2) DELTA CRUCIS - (10) SINGATOBA

4ª CARRERA: (9) NADER - (2) LAFFAN - (8) HIGHLAND LOTUS

5ª CARRERA: (1) FORBAIFOR - (3) MARAMER - (6) CAPRICHO DE GUILLE