Jesús López, el Rey Nazareno

Forbaifor imponiéndose en el Premio Cría Nacional. Foto: Ignacio Piñar

Penúltima jornada de este año 2017 la que se ha disputado en la mañana del día de Nochebuena en el Gran Hipódromo Javier Piñar Hafner de Dos Hermanas. Cinco disputadas pruebas han compuesto el programa con un claro triunfador sobre el mismo: el preparador Jesús López, que ha logrado su primer triplete de victorias en una mañana soñada.

En la primera carrera el duelo entre Khalaas y Falkirk no ha defraudado, y tras una preciosa recta final el de Río Cubas se ha impuesto con cierta facilidad. Bien es cierto que Borja Fayos no ha hecho uso del látigo, ya que con su facilidad natural para empujar al caballo con los brazos le ha bastado para llevar al hijo de Montjeu a la meta en primera posición. Tercero ha sido un mejorado High Baroque y cuarto un decepcionante Lampos, que ya se mostró muy sudado en los cajones y se descolgó del grupo principal a mitad de la curva final.

La tercera parte del hándicap ha proporcionado la mayor sorpresa de la mañana con el inesperado triunfo de Fast Roci. La hija de Fast Company tuvo algún apunte la pasada primavera en el verde madrileño, pero muy pocos esperaban su resurrección este día tras su gris reaparición en el dirt sevillano hace menos de un mes. Sin embargo, la monta llena de paciencia y fe por parte de Rafael Huayas hizo que la yegua se creciera al superar caballos en la curva y entrara en mano en la recta final. Tras abrirse al exterior mostró un cambio de ritmo muy superior al nivel de la prueba que dejó a todos sus rivales sin respuesta. Cerraron el trio los siempre honrados The Last One y Scheme of the Moon.

En la tercera prueba de la jornada comenzó el festival de Jesús López, que con Spartakiste lograba una bonita victoria gracias a una medida monta de Francisco Jiménez. La ausencia de Janacek y la prematura retirada de las pistas de Marino Gomes está haciendo que varios jockeys que llevaban muchos meses peleándose por hacerse un hueco en nuestro turf estén teniendo oportunidades de montar a caballos con opción como este hijo de Dansili; un caballo con clase y cabeza a partes iguales. Muy meritorio también el segundo puesto de Delta Crucis tras haberse escapado al salir a pista y desmontar a su jockey, Victor Manuel Valenzuela.

La Lototurf fue testigo del doblete de la asociación Cuadra Zebra-Jesús López, que con Costa Esmeralda se impusieron con mayor facilidad de la que indicó el marcador final. En esta ocasión fue Valenzuela el que condujo al hijo de Naaqoos a la meta, dejando en segundo lugar al rehabilitado Wad Vison, que mandó señales de ganar muy pronto. Otra a la que habrá que seguir muy cerca será a Barlongueta. La hija de Solita cuenta con un carácter muy complicado, pero hoy ha dado muestras de poder ganarse con creces el pienso en nuestro país si logra relajarse antes de las carreras.

El broche de oro a esta jornada navideña lo pusieron Forbaifor y London Calling en un precioso cabeza a cabeza durante toda la recta resuelto en favor del primero, que tras nueve salidas a la pista logró pasar por ganadores notablemente conducido por el Campeón del Mundo de Gentleman, Ignacio Melgarejo.