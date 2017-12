Vince McMahon vende parte de WWE

Google Plus

La pasada semana Vince McMahon vendió 3.400.000 acciones de World Wrestling Entretaiment, el escritor independiente Brad Shepard fue el encargado de sacar la noticia a la luz, mediante el medio de comunicación Deadspin. El escritor alega que la venta se debe a que Vince McMahon está nuevamente interesado en el negocio del fútbol y podría relanzar la liga que creó en 2001, XFL, sin mucho éxito.

La respuesta que ha dado World Wrestling Entertainment ha sido que la venta de acciones se ha dado debido a la creación de una empresa sin vinculación con la propia WWE, Alpha Entertainment, cuya orientación será explorar las oportunidades de inversión en el mundo deportivo y en el mundo del entretenimiento, incluido el fútbol profesional.

Conforme a lo que se conoce de la vuelta de XFL, el pasado junio, cuando Vince McMahon registro la marca, WWE ni confirmó ni desmintió la resurrección de la liga.

El pasado 22 de diciembre Chris Harrington, escritor de Pro Wrestling publicó que la venta de 3.400.000 acciones de WWE , proporcionaron 10 millones de dólares a Vince McMahon.

Además, en el formulario de venta de la SEC se detalla que Vince McMahon no se plantea la opción de vender más acciones hoy en día y tiene la intención de seguir como presidente y director ejecutivo de la compañía en el futuro.

Las acciones vendidas representan el 4.3% de WWE, en acciones comunes de clase A y B, posteriormente de la venta Vince McMahon sigue poseyendo 32.193.375 acciones, lo que supone un 82,8% del poder total de la empresa y el 41.8% de acciones ordinarias en circulación de la compañía.

Además, el periodista de ESPN, Darren Rovell, recalcó que Vince solicitó cinco marcas registradas para “XFL” el 16 de diciembre y también presento marcas de fútbol adicionales como “ULF”, United Football League, URLF y for the love of football.