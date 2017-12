Previa SmackDown LIVE 26/12/17: ¿retará alguien a AJ Styles?

La marca azul despide 2017 | Foto: WWE.com

USA Network emitirá esta noche un nuevo episodio de SmackDown LIVE, evento que tendrá lugar en el Allstate Arena de Chicago, Illinois. Se atisban novedades importantes a medida que se acerca el Road to WrestleMania.

¿Habrá un nuevo aspirante?

Foto: WWE.com

El pasado 7 de noviembre, AJ Styles consiguió destronar al por aquel entonces monarca de SmackDown LIVE, Jinder Mahal. Para corroborar su supremacía en territorio azul, The Phenomenal One retuvo su cotizado cinturón en WWE Clash of Champions contra The Modern Day Maharaja. Superada la amenaza que suponía Mahal, un nuevo retador podría dar un paso adelante y desafiar al actual campeón. ¿Estará preparado Styles ante un potencial reto?

Continúa la tensión en el poder

Foto: WWE.com

Las acciones de Daniel Bryan en el último evento especial no han hecho más que aumentar las tensiones entre el General Manager y Shane McMahon, quien no parece confiar plenamente en el trabajo de Bryan. Con el intercambio de palabras que tuvieron el pasado martes reciente y el movimiento liderado por Kevin Owens y Sami Zayn acechando, ¿podrán coexistir las dos figuras de autoridad de SmackDown LIVE?

Dolph Ziggler y la incertidumbre

Foto: WWE.com

Dolph Ziggler, contra todo pronóstico, derrotó a Baron Corbin y Bobby Roode para convertirse en el WWE United States Champion. Sin embargo, la sorpresa y el desconcierto serían aún mayores cuando, en el show semanal de SmackDown, The Showoff dejó el título tirado en medio del cuadrilátero y se marchó ante los abucheos del público. ¿Se darán detalles esta noche sobre la situación del campeonato?

WWE Royal Rumble se aproxima

Foto: WWE.com

Tras el histórico anuncio de Stephanie McMahon respecto a la realización del primer Royal Rumble Match femenino, Naomi es la única mujer del roster de SmackDown que ha hecho saber sus intenciones de entrar en la batalla (Asuka, de Monday Night Raw, también participará). En cuanto a la contienda masculina, ninguno de los miembros de la marca azul ha confirmado su presencia. ¿Quién comunicará su deseo de luchar por una oportunidad titular en WrestleMania 34?