Owens cierra de la mejor forma el 2017

Daniel Bryan fue el encargado de abrir el programa. El manager recordó lo sucedido con Dolph Ziggler la semana pasada y anunció que el título de EEUU estaba vacante y que habrá un campeonato para nombrar un nuevo portador del cinturón. Gable y Benjamin interrumpieron el discurso para pedir una oportunidad por el cinturón por parejas, pero el público empezó a corear Rusev Day. Gables y Benjamin siguiendo hablando hasta que Rusev y English aparecieron para decir que en verdad son ellos los que merecen la oportunidad. New Day también aparecieron para pedir una oportunidad por los cinturones. Daniel confirmó una lucha entre los tres equipos para anunciar un retador número uno.

Rusev Day vs The New Day vs Shelton Benjamin y Chad Gable

English, Woods y Gable empezaron el combate. La acción paso rápidamente al ringside, donde Woods aplicó una especie de Suicide Dive, para tomar el control. Big E tomó el relevo y Gable aprovechó para aplicar un German Suplex donde se incluían Big E y English. Benjamin tomó el relevo para castigar a Big E, pero no pudo con Rusev. Gable y English hicieron equipo para atacar a Big E, pero este aplicó un Clothesline para tomar aire y darle el relevo a Woods que hizo el hot tag. Gable y English quedaron sobre el ring, y Rusev tomó el relevo para limpiar el ring. El luchador búlgaro fue vitoreado por el público, pero recibió un German Suplex de Gable. Woods tomó el relevo en su equipo y entró para dominar sobre Gable. Big E realizó una llave conjunta, pero Gable y Benjamin dominaron durante un breve periodo de tiempo. English realizó una gran llave, pero cuando la cuenta parecía llegar a tres, Benjamin apareció para romper la cuenta. Gable y Benjamin trataron de aplicar un SuperSuplex, pero Rusev invirtió la llave para aplicar una Powerbomb, a la cual siguió un Frog Splash de English y una cuenta de dos. Rusev aplicó un doble Accolade, pero Benjamin rompió la llave. Big E trató de aplicar el Big Ending, pero Benjamin lo invirtió y aplicó una llave combinada con su compañero para conseguir la victoria.

Victoria: Shelton Benjamin y Chad Gable por cuenta de tres.

Daniel Bryan y Shane McMahon aparecieron hablando en los vestuarios. Shane habló sobre los logros de su padre, a lo que Daniel respondió que últimamente se esta pareciendo a su padre en los aspectos negativos. Los dos empezaron a pelear sobre los combates que iba a haber después.

Bludgeon Brothers vs Breezango

Harper y Rowan empezaron dominando rápidamente. Harper aplicó un Big Boot a Breeze y tras esto Rowan una `Powerbomb, cuando la cuenta iba a llegar a tres, Rowan la rompió para seguir el castigo. The Ascension aparecieron para salvar a Breezango y escaparon los dos equipos juntos.

Victoria: Bludgeon Brothers por descalificación.

Tras el combate, The Ascension anunciaron que Breezango retaban a Bludgeon Brothers a un nuevo combate.

Ruby Riott (con Liv Morgan y Sarah Logan) vs Naomi

Riot aplicó los primeros golpes, pero Naomi consiguió aplicar una gran patada. Morgan y Logan despistaron a Naomi, lo que aprovechó Riott para conseguir la victoria.

Victoria: Ruby Riott por cuenta de tres.

Tras el combate, las luchadoras atacaron a Naomi hasta que Charlotte apareció para tratar de hacer el salve, pero no pudo. Natalya, Lana, Carmella y Tamina subieron al ring y atacaron al stable de Riott, pero estas consiguieron escapar.

Styles fue entrevistado sobre su rivalidad y sobre su combate contra Owens. AJ recordó que empezó el 2017 como campeón de la WWE y lo va a acabar igual.

Baron Corbin vs Bobby Roode: primera ronda del Torneo por el Campeonato de EEUU

Roode aplicó la primera llave con un candado rápido y empezó a dominar con varios golpes consecutivos. La pelea paso al ringside, donde Corbin consiguió dar la vuelta al combate. Roode trató de reaccionar con varios puñetazos a la altura abdominal de Corbin, pero El Lobo Solitario mantuvo el control de la lucha. Corbin falló un Clothesline, lo que aprovechó su rival para dominar. Roode invirtió el The End of Days para aplicar un SpineBuster. Corbin invirtió el Gloriuos DDT para conseguir el control de la lucha y tratar de aplicar un SuperSuplex, pero no pudo. Roode consiguió sorprender a su rival con un Roll Up para conseguir la victoria.

Victoria: Bobby Roode por cuenta de tres.

Tye Dillinger vs Jinder Mahal: primera ronda del Torneo por el Campeonato de EEUU

El combate tuvo un comienzo muy rápido hasta la llegada de los anuncios. Tras los anuncios Jinder dominó con un candado de cuello, del cual Dillinger se deshizo. Tye empezó a dominar con varios golpes y buscó su finisher, pero Jinder lo invirtió y aplicó dos rodillazos. Dillinger consiguió aplicar un DDT, pero Jinder aplicó el Khallas para conseguir la victoria.

Victoria: Jinder Mahal por cuenta de tres.

Owens y Zayn fueron entrevistados en los vestuarios. Los dos canadienses hablaron sobre como Shane McMahon fue el encargado de que Owens perdiese su última pelea con AJ Styles.

Orton y Nakamura fueron entrevistados por Renee Young. Los dos luchadores afirmaron que iban a participar en el Royal Rumble.

AJ Styles vs Kevin Owens (con Sami Zayn)

Stlyes aplicó un Dropkick nada más empezar para conseguir el dominio de los compases iniciales del combate. Owens sorprendió con un codazo, pero Styles con una gran llave mantuvo el control y aplicó el Calf Crusher. Owens llegó a las cuerdas para que Styles rompiese la llave. El canadiense pudo tomar aire y tras un Senton tomó al control del combate. Tras los anuncios, Owens mantuvo el control de la pelea con un candado de cuello. Styles pudo romper la llave y aplicar un Facebuster y dar la vuelta al combate durante uns segundo, pues Owens aplicó un Clothesline. KO buscaba la Cannonball, pero AJ le sorprendió con un Backbreaker. Styles consiguió salir victorioso de un intercambio de golpes y buscó el Styles Clash, pero no pudo conectarlo, sin embargo, si que conectó una Pele Kick. Owens invirtió una llave del campeón de la WWE para cubrirlo tras una gran secuencia de movimientos. Styles expulsó del cuadrilátero a Owens y trató de cubrirlo aplicarle un movimiento aéreo, sin embargo, golpeó a Zayn en su lugar. Styles buscaba el Phenomenal Forearm, pero Zayn lo distrajo, lo que aprovecho Owens para aplicar una Superkick. Shane apareció para pedir al árbitro que echase a Zayn del ringside, esto impidió que el árbitro viese como Styles cubría a Owens por más de tres segundos. AJ discutió con el árbitro, lo que aporvecho Owens para conseguir la cuenta de tres tras un Roll Up.

Victoria: Kevin Owens por cuenta de tres.