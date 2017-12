Batista: "The Animal"

Foto: WWE.com

Dave Bautista nació en Washington D.C. el 18 de enero de 1969. Se empezó a interesar en el mundo del wrestling cuando visitó un congreso ofrecido por Mr. Perfect y Road Warrior Animal en el año 2000. Dave intentó entrar en la WCW, pero al fracasar lo intentó en WWF, donde lo consiguió.

Debutó en Ohio Valley Wrestling en el año 2000, bajo el nombre Leviathan donde estuvo invicto por varios meses hasta que perdió con Kane, quien hacía una aparición estelar. Tras un par de años, y después de convertirse junto a John Cena, Randy Orton y Brock Lesnar en los cuatro magníficos de la OVW, ascendió al main roster.

Debutó en el roster principal de la WWE en el episodio de SmackDown del 9 de mayo de 2002 como Deacon Bautista, asistente de Reverend D-Von. A finales de agosto atacó a su jefe, derrotándolo la semana siguiente en un programa semanal de la marca azul. El 6 de noviembre fue movido a RAW, debutando ese mismo día bajo el nombre de Batista.

Un día después de participar en su primer Royal Rumble Match (fue eliminado por The Undertaker) se unió a Triple H, Ric Flair y Randy Orton, formando Evolution. En Armageddon 2003, Batista perdió ante Shawn Michaels, pero más tarde esa misma noche ganó junto a Ric Flair el Campeonato Mundial en Parejas. También, Randy Orton ganó el Campeonato Intercontinental y Triple H el World Heavyweight Championship, convirtiendo a Evolution en la facción más dominante de todos los tiempos.

Foto: WWE.com

Participó por primera vez en La Vitrina de los Inmortales en WrestleMania XX, donde derrotó junto a Randy Orton y Ric Flair a The Rock y Mick Foley. La noche siguiente a SummerSlam 2004, Batista, por órdenes de Triple H, traicionó a Randy Orton. En New Year’s Revolution 2005 participó en la Elimination Chamber Match por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados, pero fue eliminado por Randy Orton. Triple H ganó esa lucha.

Batista entró al Royal Rumble Match con el número 28. Tras un polémico final contra John Cena ganó la lucha. Esta victoria le daba la oportunidad de enfrentarse a JBL por el WWE Championship o medirse a su líder Triple H por el título mundial en WrestleMania 21. Tras uno de los mejores segmentos en la historia de RAW con The Game tratando de convencer a Batista, The Animal decidió mostrarle el pulgar hacia abajo al campeón de los pesos pesados y aplicarle un Batista Bomb sobre una mesa. Esto pactó el combate entre Batista y Triple H en el evento estelar de WrestleMania 21, donde Batista se convirtió por primera vez en campeón mundial de la WWE. En las revanchas de The Game, Batista derrotó a Triple H en Backlash y posteriormente en Vengeance dentro de una Hell In A Cell, cerrando la que fue catalogada como la mejor rivalidad del año 2005.

El 30 de junio fue transferido a SmackDown durante el Draft donde inició un fuedo con JBL, a quien venció en The Great American Bash y en SummerSlam. En No Mercy, derrotó a Eddie Guerrero. Dos días después de Armageddon 2005, durante las grabaciones de SmackDown, Batista y Rey Mysterio derrotaron a MNM y ganaron los Campeonatos en Parejas de la WWE, pero los perdieron el 30 de diciembre tras una intervención de Mark Henry. Pocos días después, en un house show, Batista se lesionó y tuvo que dejar el World Heavyweight Championship vacante. Este reinado es el más largo en la historia del campeonato.

Batista hizo su regreso el 7 de julio de 2006 atacando a Mark Henry. En ese verano derrotó a Mr. Kennedy ganando una oportunidad por el título mundial. En SummerSlam derrotó a King Booker por descalificación, lo que le dio otra oportunidad titular en No Mercy en una Fatal 4-Way. Finalmente, en Survivor Series, Batista derrotó a King Booker convirtiéndose por segunda vez en campeón mundial de la WWE.

The Undertaker ganó el Royal Rumble Match 2007, quien decidió enfrentarse a Batista en WrestleMania 23 por el World Heavyweight Championship. The Phenom aumentó su racha de victorias a 15-0 y ganó por primera vez el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados.

Foto: WWE.com

Tras varias oportunidades fallidas, Batista recuperó el título en Unforgiven tras derrotar a Rey Mysterio y al entonces campeón, The Great Khali. Batista retuvo el campeonato en No Mercy dentro de la Prisión Punjabi tras un salto de estructura a estructura que quedó para la historia. Justo antes de Cyber Sunday, The Undertaker hizo su regreso tras una lesión. Taker recibió una oportunidad en ese PPV donde Stone Cold Steve Austin estaría como árbitro especial. Batista retuvo el título, al igual que en Survivor Series. En este evento volvió a derrotar a The Undertaker, pero esta vez dentro de una Hell In A Cell, poniendo fin a la mejor rivalidad del año 2007. Finalmente, Edge derrotaría a Batista y The Undertaker en Armageddon, ganando el título.

En WrestleMania XXIV derrotó a Umaga en un combate de SmackDown vs RAW. Poco después inició un feudo con Shawn Michaels, quien había retirado a su gran amigo y mentor, Ric Flair. Perdió en Backlash, pero finalmente se llevó la victoria en One Night Stand. En el verano de 2008 entró en rivalidad con John Cena, con quien ganó el Campeonato Mundial en Parejas el 4 de agosto en RAW. Lo perdieron solo una semana después. Batista se enfrentó por primera vez en la historia a John Cena en SummerSlam, saliendo victorioso tras romperle el cuello a John Cena con dos Batista Bomb.

Recibió una oportunidad de retar a Chris Jericho en Cyber Sunday donde, de nuevo, Stone Cold Steve Austin estaría como árbitro especial. Batista derrotó a Y2J pero solamente ocho días después en RAW, Jericho recuperaría el título en un Steel Cage Match. Un día después de derrotar a Randy Orton en Armageddon, en RAW, The Viper atacó a Batista con una patada en la cabeza mandándolo al hospital hasta el mes de abril del próximo año.

Hizo su regreso el 6 de abril de 2009 a Monday Night RAW atacando a Randy Orton. Tras perder en Backlash y Judgment Day, Batista derrotó a The Viper ganando por primera vez el WWE Championship. Dos días después, a través de WWE.com, dejaría el título vacante por una lesión en el bíceps. Regresó a la acción el 14 de septiembre en RAW, derrotando a Randy Orton y anunciando su cambio a SmackDown.

Foto: WWE.com

Participó en una Fatal 4-Way ante The Undertaker, CM Punk y Rey Mysterio en Bragging Rights por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados. Durante el combate, Rey Mysterio impidió que Batista lograse la victoria para que The Undertaker lograse retener el título. Después del combate, Batista atacó salvajemente a su ex mejor amigo por impedirle la victoria. En Survivor Seres derrotó y lesionó a Rey Mysterio después de tres Batista Bomb y un Spinebuster sobre una silla metálica. En TLC participó en el primer Chairs Match de la historia por el título que poseía The Undertaker, pero The Phenom retuvo el campeonato tras una intervención de Teddy Long.

A principios del año 2010 se involucró en el feudo entre Vince McMahon y Bret Hart, estando a favor del mandamás. The Chairman de la WWE premió a Batista con una oportunidad por el WWE Championship en Elimination Chamber. The Animal derrotó a John Cena en menos de un minuto y se convirtió por sexta vez en campeón mundial de la compañía. John Cena recuperó el Campeonato de la WWE en WrestleMania XXVI derrotando a Batista con un STF. Tuvo su revancha en Extreme Rules en un Last Man Standing Match, pero perdió después de que Cena le atase al poste con cinta adhesiva. Derrotó a Randy Orton y Sheamus obteniendo una oportunidad más de recuperar el título. En Over The Limit volvió a enfrentarse a John Cena por el WWE Championship, esta vez en un I Quit Match. Cuando John Cena iba a aplicarle un Attitude Adjustment desde lo alto de un coche Batista se rindió, pero John Cena lanzó a The Animal igualmente sobre la escenografía.

Al día siguiente en RAW, Bret Hart obligó a un Batista en silla de ruedas a luchar contra Randy Orton si quería participar en una Fatal 4-Way por el WWE Championship. En ese momento, Batista renunció a la WWE.

Regreso a la WWE

Foto: WWE.com

Batista hizo su tan esperado regreso a la WWE el 20 de enero de 2014 confrontando al campeón de la WWE Randy Orton. Esa misma semana ganó el Royal Rumble Match por segunda vez en su carrera y obtuvo una oportunidad titular en WrestleMania XXX. En el magno evento, Batista se rindió ante el Yes! Lock de Daniel Bryan, quien se proclamaba campeón de la WWE y ponía punto y final a su rivalidad con The Authority.

Unos días después apareció junto a Randy Orton y Triple H, reformando Evolution, para confrontar a The Shield. Ambos equipos se enfrentaron en Extreme Rules, con el equipo de Seth Rollins, Roman Reigns y Dean Ambrose saliendo victorioso. Triple H quiso una revancha en el siguiente PPV, Payback, en un combate sin descalificación donde habría que ir eliminando a todos los miembros del equipo rival. The Shield eliminó a todos los miembros de Evolution sin recibir ellos ninguna eliminación.

Al día siguiente en RAW Batista reclamó a Triple H lo que le había prometido cuando regresó en enero, pero The Game se negó hasta que no hubieran acabado con The Shield. En ese momento, Batista pronunció las siguientes palabras: “Entiendo, y dimito”.

Movimientos finales:

- Batista Bomb

- Batista Bite

- Spinebuster

Apodo:

- The Animal