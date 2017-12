¿Dolph Ziggler dejará la WWE?

Ziggler antes de dejar vacante el título estadounidense | Fuente: WWE

Ziggler lleva casi diez años en la WWE, en el cual ha conseguido dos campeonatos mundiales de los pesos pesados, cinco veces campeón intercontinental, dos veces campeón de los Estados Unidos, una vez campeón mundial por parejas cuando formaba parte de The Spirit Squad, ganador de un Money In The Bank y además campeón de la triple corona. A pesar de todos estos logros, ha pasado la mayor parte de los años sin relevancia, como un jobber, sin salir del plano midcard y con rivalidades sin mucha revelancia. Por esta razones dejó vacante su último ganado.

En el último evento del año, Clash Of Champions, Ziggler derrotó a Baron Corbin y a Bobby Roode para ganar su segundo título estadounidense. Sin embargo el SmackDown posterior al evento se dirigió al ring vestido con un traje y con el título, y decidió dejar el título en mitad del ring diciendo ante todo el público: "La gente no se merece verme como campeón", dando a entender que dejaba el título vacante y abandonó el recinto. Al próximo episodio semanal no se presentó y Daniel Bryan tuvo que procalmar un torneo en el que se involucraron ocho luchadores para determinar a un nuevo campeón.

Con todo esto, se rumorea que Ziggler no está contento ni con su cambio a rudo ni con las decisiones que han tomado los creativos y podría salir de WWE para continuar su carrera en otra empresa que le garantize una posición estelar. Varios exluchadores como Ryback opinan que Ziggler se le manejó fatal y que debería buscar otro sitio en el que se le valore mejor, aunque algunos trabajadores de la empresa opinan que exige demasiado a Vince McMahon, porque ya tuvo su momento titular. Hasta que no haya una nueva confirmación, no se sabrá nada sobre el futuro de Dolph Ziggler.