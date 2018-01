Oregón da las campanadas en Dos Hermanas

Oregón, en el centro de la imagen, en lucha para ganar el Gran Premio de la Milla de Dos Hermanas el pasado mes de Febrero. FUENTE: Ignacio Piñar

Día 31 de Diciembre, Nochevieja, termina el año y la actividad y las carreras de caballos apuran los últimos coletazos de 2017 en el Hipódromo de Dos Hermanas - The Jockey. Frío y nublado cierre de año en el recinto Nazareno que nos ha dejado la disputa de 5 interesantísimas carreras con finales muy apretados en todas ellas.

La prueba principal del día, El Premio Asociación Española Contra el Cancer - Junta Local de Dos Hermanas sobre 2.100 metros, ha ido a parar a manos del nacional Oregón, propiedad de la Yeguada Cortiñal y bajo la preparación de Jorge A. Rodríguez, consiguiendo de esta forma su tercera victoria del año, la octava en el hipódromo de Dos Hermanas, y la undécima de su historial. El negrillo de 6 años de Antonio Picado ha conseguido hacerse con el triunfo después de haberse sido muy administrado durante el recorrido por su jockey, el argentino Jorge Jarcovsky, y de una emocionante lucha durante los 350 últimos metros de la recta final con el gran favorito de la jornada, Alaraz propiedad del ministro y gran aficionado al Turf Iñigo Méndez de Vigo, y Ragazzo. Se trataba de la prueba de fuego para ver su adapción a la distancia para la disputa del Gran Premio de Nacionales el próximo mes de febrero, que ha sido superada con nota. Inmensa nuevamente la labor de su preparador, Jorge A. Rodríguez y de todo su equipo, que una vez más demuestra que es uno de los mejores entrenadores que existen en la actualidad en el panorama turfístico nacional, sacando petróleo y rentabilizando a base de trabajo y esfuerzo a ejemplares de perfil y orígenes medios. Sería digno de ver hasta donde podría llegar con ejemplares de sangres nobles y sementales de renombre como los que hay en otros patios en España.

Si excepcional es el trabajo de Jorge Rodríguez, no se puede decir menos de Oregón, para el que ya no quedan adjetivos para describirlo. “Se merece un monumento” nos decía su preparador nada más pasar la línea de meta. Y no es para menos, este gladiador no se ha caído de una llegada en todo el año, con 11 colocaciones entre los tres primeros clasificados de 12 salidas a pista, con capacidad para adaptarse a todo tipo de trazados y distancias, como lo acredita su victoria el 1 de enero de este año en 1.200 metros y su victoria de hoy sobre 2.100, tanto en hierba como en arena que le hacen alcanzar los 112.000 euros en ganancias.

El resto de pruebas de la jornada comenzaron con una prueba de Amazonas y gentlemen para potros de 3 años sobre 1.500 metros en la pista de arena, en donde igualmente pudimos disfrutar de una preciosa recta final con hasta 4 ejemplares luchando por la victoria. Finalmente la victoria fue para Pobbles, propiedad de Jose Ignacio Olave y preparación de su hijo Patrik Olave, que remató de finales superando a Blueberry y Faraunsi tras ir bien administrada por su jinete, Pablo Laborde, a cola del reducido pelotón de cinco unidades.

En la segunda carrera para potros de Dos años sobre la milla, la victoria ha sido para Budgie, propiedad de la cuadra Rocco’s y preparación de Tiago Martins, que ha confirmado los pronósticos tras una cerrada lucha con el otro favorito de la prueba, la potranca Falak, durante buena parte de la recta fina. Precisamente ambos ejemplares venían de hacer gemela en su última actuación en Madrid, repitiendo el resultado de su carrera anterior.

En el handicap desdoblado sobre 1.800 metros, la segunda parte del mismo ha sido la tercera prueba de la jornada, la victoria ha sido para un nuevamente sorprende Lord of Westbury, propiedad de la cuadra Las Aguilas y preparación de Iván López que si bien iba siendo muy arreado desde mitad de curva pareciendo no poder seguir el ritmo, se ha hecho con una cómoda victoria. Nuevamente problemas de tráfico han privado de un mejor resultado a Kismar que cerró mucho para ser buena segunda, dando muestras de ganar pronto. En la primera manga del handicap, la cuarta carrera del programa, la victoria ha sido para Fashionata, propiedad de la cuadra P.R. Testa y preparación del italiano Max Tellini, confirmando su buena adaptación al hipódromo de Dos Hermanas y dando sensación de poder repetir. La segunda y tercera posición han sido para la doble representación de la cuadra Jimena, Littlebeck Lady y Mungamis respectivamente.

Fin de año para el Turf español en el que la cuadra Santa Bárbara se ha consagrado finalmente como la vencedora de la estadística de propietarios por delante de Roberto Cocheteux por escaso margen y en el que jockey Borja Fayos ha conseguido su récord de victorias en un año natural con 64 triunfos. Desde VAVEL les damos nuestra más sincera enhorabuena.

No nos queda más que desear a todos nuestros lectores un muy feliz y próspero 2018 rodeados de Turf.

Resultados del 31 de Diciembre en The Jockey:

1ª Carrera: Pobbles (5) - Blueberry (3) - Faraunsi (4)

2ª Carrera: Budgie (1) - Falak (4) - Sabateret (3)

3ª Carrera: Lord of Westbury (13) - Kismar (6) - Argaly (5)

4ª Carrera: Fashionata (9) - Littlebeck Lady (11) - Mungamis (4)

5ª Carrera: Oregón (1) - Alaraz (2) - Ragazzo (4)