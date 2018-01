Previa SmackDown LIVE 02/01/18: el campeón, a por el desquite

Google Plus

Styles y Zayn, mano a mano | Foto: WWE.com

USA Network emitirá esta noche un nuevo episodio de SmackDown LIVE, evento que tendrá lugar en el Amway Center de Orlando, Florida. WWE Royal Rumble, la cita que marca oficialmente el inicio del Road to WrestleMania, es el centro de atención y las superestrellas del bando azul quieren llegar lo mejor posible a este importante evento.

AJ Styles quiere resarcirse

Foto: WWE.com

En el último programa del año 2017, Kevin Owens obtuvo una chocante victoria ante AJ Styles, que se vio sorprendido por una astuta maniobra de The Prizefighter. Para estrenar el 2018, el WWE Champion se enfrentará a Sami Zayn, que tuvo gran parte de la culpa del triunfo de Owens la semana pasada. ¿Se cobrará venganza Styles contra The Guardian Angel? ¿Se entrometerá en la lucha Shane McMahon?

Día clave para la división por parejas

Foto: WWE.com

Chad Gable y Shelton Benjamin se ganaron el derecho a retar a los actuales campeones al vencer a The New Day y a Rusev y Aiden English en el pasado show azul. Por tanto, esta noche desafiarán a The Usos por el WWE SmackDown Tag Team Championship. Tras un intento fallido en noviembre, ¿podrán Gable y Benjamin derrocar a los hermanos y asentarse como los dominadores de la división?

El torneo no se detiene

Foto: WWE.com

La renuncia de Dolph Ziggler al WWE United States Championship ha dado lugar a un panorama muy prometedor para varios luchadores que podrían aprovechar la coyuntura para tocar el oro. El torneo para coronar a un nuevo campeón dio comienzo la pasada semana, cuando Bobby Roode derrotó a Baron Corbin y Jinder Mahal hizo lo propio con Tye Dillinger. Para completar la primera ronda, Zack Ryder se medirá a su antiguo compañero, Mojo Rawley, y Xavier Woods luchará contra Aiden English. ¿Qué dos hombres avanzarán a las Semifinales?

Mismas reglas para hombres y mujeres

Foto: WWE.com

Kurt Angle informó en el último Monday Night Raw que se aplicarán las mismas normas para las dos versiones del Royal Rumble Match, la masculina y la femenina. Para el combate de los hombres, Randy Orton y Shinsuke Nakamura comunicaron en el pasado show de SmackDown LIVE su intención de participar, mientras que Naomi, Natalya y Ruby Riott también declararon su entrada en el combate de las mujeres. ¿Anunciará alguien su pretensión de involucrarse en este evento tan determinante?