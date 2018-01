Cartelera Wrestle Kingdom XII. Foto: njpwworld.com

Como todos los años, New Japan Pro Wrestling realiza el 4 de enero su evento más importante del año, Wrestle Kingdom. Este año también se puede decir que es el evento más importante de la empresa japonesa hasta fecha debido a las repercusiones que está teniendo a nivel internacional. A continuación la cartelera final del evento:

ROPPONGI 3K (c) vs THE YOUNG BUCKS (IWGP JR TAG)

Después de coronarse nuevos campeones en el evento "King Of Pro Wrestling" y ganar el torneo de junior por equipos, Roppongi 3K tendrán que defender los títulos ante los "All Star" de la división. De llevarse la victoria los Young Bucks, este sería su séptimo reinado con el título junior de parejas.

NEVER OPENWEIGHT 6 MAN TAG GAUNTLET MATCH

Combate por los títulos de tríos de la empresa que enfrentará a el Bullet Club (Fale y GOD), Taguchi Japan (Juice Robinson, Taguchi, Makabe), CHAOS (Ishii, Yano, Beretta), Suzuki-gun (Iizuka, Taichi y Zack Sabre Jr) y al equipo de Michael Elgin y War Machine.

KOTA IBUSHI VS "THE AMERICAN NIGHTMARE" CODY

En principio, este combate iba a ser por el título mundial de Ring of Honor, pero Cody fue derrotado por Dalton Castle en el evento Final Battle. A pesar de esto, es un combate bastante importante debido a que el que gane, puede que reciba una oportunidad titular más adelante.

KES (c) vs LOS INGOBERNABLES DE JAPÓN (IWGP TAG)

Los ganadores de la Tag League de New Japan, Los Ingobernables de Japón (EVIL & SANADA) retarán a Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr y Lance Archer) por una oportunidad titular en el evento magno del año.

MINORU SUZUKI (c) vs HIROOKI GOTO (NEVER OPENWEIGHT CHAMPIONSHIP DEATH MATCH HAIR VS HAIR)

En esta lucha, no solo estará en juego el título Never Openweight, también lo estarán las cabelleras de ambos luchadores. Tras perder contra Suzuki en el pasado, lo único que podía ofrecer Goto a cambio de una oportunidad titular era poner su pelo en juego. También hay que tener en cuenta que estará prohibida la entrada a ringside de todos los miembros de sus respectivas facciones.

FATAL 4 WAY MATCH (IWGP JR CHAMPIONSHIP)

El recientemente coronado como nuevo campeón junior IWGP Marty Scurll, defenderá su campeonato ante KUSHIDA, Will Ospreay y Hiromu Takahashi. Es un combate bastante atípico en Japón, ya que no suelen trabajar con luchas de muchos participantes, a excepción de los combates de tríos y por parejas.

HIROSHI TANAHASHI (c) vs JAY WHITE (IWGP IC CHAMPIONSHIP)

Después de una excursión por el extranjero, el ex-Young Lion Jay White retará a el "Ace" de la empresa por el prestigioso título Intercontinental.

KENNY OMEGA (c) vs CHRIS JERICHO (IWGP US CHAMPIONSHIP)

Combate que se ha convertido, para muchos fans, el la principal atracción del show. Esto es debido a que es un "dream match" y también, es la primera aparición de Jericho fuera de WWE en casi veinte años. La rivalidad se ha ido intensificando a lo largo de estas últimas semanas, lo cual ha hecho que esta lucha pase a ser sin descalificación.

KAZUCHIKA OKADA (c) vs TETSUYA NAITO (IWGP HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP)

En el main event de la noche se encontrará el título mundial de peso pesado de New Japan en juego. El campeón más longevo de la historia de la empresa defenderá ante el "Ingobernable" Tetsuya Naito. En 2014 (Wrestle Kingdom VIII), Naito también retó a Okada por el título mundial, pero fue un combate que no pudo ser main event debido a una votación de los fans, que escogieron a Nakamura frente a Tanahashi como su verdadero evento principal. Tras un largo camino de redención y cambio de actitud, Naito llega como una de las principales estrellas de la empresa al evento magno del año.

Por último recordar que podéis seguir el evento en vivo en njpwworld.com desde las 10:00 (hora española). El pre-show comenzará una hora antes.