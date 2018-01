Captain Moonlite, plato principal en la primera jornada del 2018

Google Plus

Captain Moonlite logrando fácil su última victoria en Dos Hermanas. / Fuente: Ignacio Piñar

Comienza el 2018 y el hipódromo sevillano es el encargado de levantar el telón a un año del que se espera mucho, tanto en el ámbito deportivo, como en el ámbito social y económico. Grandes proyectos y grandes ilusiones puestas en este 2018. Este año debe de ser el año de la consolidación total del turf español, el año en el que la industria de este deporte comience a agrandarse y a coger forma para que en un futuro se goce de las infraestructuras que tienen otros países vecinos como pueden ser Italia, Francia o Reino Unido. Sin duda será un camino largo y costoso, pero los profesionales y aficionados que conforman este deporte lo merecen.

El primer asalto de este año se llevara a cabo sobre la hierba nazarena en un corto pero interesante lote. Los pupilos de J. A. Rodríguez, Delfmar y Wad Vison, serán los dos grandes favoritos de la prueba. El primero de ellos, con una soberbia actuación en su última carrera de 2017, batió a caballos que sobre el papel eran superiores a él, pero que luego no demostraron tal certeza sobre la pista. El segundo ejemplar, después de un otoño un tanto frio en Madrid, ha encontrado en Dos Hermanas el mejor lugar de rehabilitación posible. Fue segundo en su última actuación y es que Dos Hermanas y él son un binomio que difícilmente puedes dejar pasar desapercibido. Si además de esto, le sumas los cinco kilos que recibe de su compañero de preparación la carrera podría estar más abierta de lo esperado. Junto a ellos, destacar a un London Calling que parece haberse centrado, y que está realizando grandes actuaciones sobre la pista sevillana, aunque la bajada de metros le supone un hándicap difícil de superar, veremos de lo que es capaz.

En la segunda carrera, los caballos presentados por Oscar Anaya, Boom Star y Sinaloa, serán los máximos aspirantes a la victoria. La elección de B. Fayos de montar a Boom Star hace que la balanza se decante sobre él, dado que ya consiguió batir a Sinaloa en su anterior enfrentamiento. También, hacer una mención especial para el debut de la cuadra El Verdugal con Contribute, al cual se subirá Ignacio Melgarejo en su primera carrera como jockey profesional. En la tercera del día, encontramos a Kismar, la cual no hace más que dar señales de victoria y ésta puede ser su carrera. Otra de las bazas de la carrera será Nuredina, a la que le costó mucho ponerse a trabajar en su última aquí en Sevilla, pero que le bastó para entrar en el trio. Si Borja es capaz de llevarla cerquita de la cabeza y sacarle todo lo que lleva dentro no hay otro ganador.

En cuanto a la primera Lototurf de este 2018, doce ejemplares serán los encargados de buscar la victoria. Captain Haddock partirá como favorito en taquillas, con un último segundo puesto y con la monta de Borja Fayos para esta primera jornada del año, hace que sea uno de los estandartes de la carrera. Mucho ojo habrá que tener con Delta Crucis, la cual en su última tiró a Valenzuela y se dio un paseo sobre la pista de Sevilla, lo que mermaba sus opciones de cara al triunfo, aunque finalmente logró ser segunda. Además de ellos, encontramos a Ivan el Terrible y a Brindis que con las montas de J. Gelabert y R. Sousa podrían dar la sorpresa. Incluso el insaciable Millennium Falcon, el cual tras un verano y otoño realmente ajetreados buscará la primera victoria de su historial en el hipódromo nazareno.

Y para finalizar, el plato principal de la reunión. Hay caballos por los que merece la pena acercarse al hipódromo, y él es uno de ellos. En la primera jornada del año, saltará a la palestra uno de los caballos más queridos del panorama español, el gran Captain Moonlite. El que haya sido ganador de catorce carreras en nuestras pistas, buscará su décima victoria en un Hipódromo sevillano, el cual es como su casa. Él será el encargado de cerrar esta magnífica primera jornada del año. Es cierto que en el mundo del turf no siempre 2 + 2 son 4, es más, casi nunca es 4, pero este 2018 no debería empezar con otro ganador que no sea él.

PRONÓSTICOS:

1ª CARRERA: (1) DELFMAR – (6) WAD VISON – (3) LONDON CALLING

2ª CARRERA: (2) BOOM STAR – (1) SINALOA – (6) MISS GALAXIA

3ª CARRERA: (11) NUREDINA – (6) KISMAR – (7) MANOLETE

4ª CARRERA: (6) DELTA CRUCIS – (9) CAPTAIN HADDOCK – (8) BRINDIS

5ª CARRERA: (1) CAPTAIN MOONLITE – (8) NIOBE – (3) WEDGE