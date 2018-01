Alberto El Patrón tiene su oportunidad por el título

Google Plus

James Storm realiza su entrada. Fuente: Impact Wrestling

Tras la recopilación de lo ocurrido en las últimas semanas el show arrancó directamente con el primer combate.

Trevor Lee (con Caleb Konley) (c) vs Taiji Ishimori por el X Division Title.

El combate estuvo igualado hasta que Konley intervino, impidiendo a Ishimori saltar y dándole ventaja clara a Trevor Lee al golpearle de forma constante fuera del hexágono. Pero aún así el japonés logró recuperarse y tuvo una oportunidad de ganar, la cual volvió a ser impedida por la aparición del segundo de Lee, el cual fue lanzado fuera del ring debido a un golpe. Ishimori casi tuvo la cuenta con un roll-up y Lee igual con una powerbomb. Pero finalmente el japonés logró el cinturón con un 450 Splash.

Tras el combate Dezmond Xavier retó por el cinturón a Ishimori y este aceptó. Posteriormente Storm aseguró que acabaría con Lambert solo para demostrar que todos los que están en el backstage se merecen esa victoria respecto al miembro de las MMA.

Ethan Carter III (c) Fallah Bahh vs Matt Sydal por el Impact Grand Championship

La primera ronda fue claramente dominada por Bahh, el cual durante el primer minuto masacró a sus dos rivales sin una clara oposición pero sin buscar ni una sola cuenta, lo cual solo le dio la ronda pero no le permitió llevarse la victoria en la misma. La segunda ronda por otro lado arrancó bastante más igualada, con Sydal y Carter golpeándose con todo dentro del ring, incluyendo un lanzamiento de Sydal contra Bahh para que finalmente Carter ganase la segunda ronda.

En la tercera ronda Sydal arrancó mucho más agresivo pero un TK3 le quitó parte del momento, el cual intentó aprovechar Bahh para ganar antes de que EC3 le sacase del hexágono. Sydal buscó su finisher pero Bahh provocó que se cayese y el Shooting Star Press llegó demasiado tarde, permitiendo a EC3 retener su cinturón gracias a un segundo de diferencia entre la campana y la cuenta.

Km durante el descanso atacó a Moose según se supo tras el mismo. Allie tuvo una entrevista con Mackenzie en la cual aseguró que nunca esperaba haber llegado a este nivel, que era la contendiente número uno por el título y antes de que dijese algo más Laurel Van Ness la atacó, lanzándola contra una caja del backstage.

Dan Lambert vs James Storm en un Career vs Career match

Lambert paró los primeros minutos de combate de forma constante hasta que American Top Team intervino tratando de acabar el combate, Storm logró noquear a todo el equipo pero KM golpeó con una cerveza a Storm volviendo a ser totalmente dominado por los miembros de las MMA. Un doble golpe con dos cervezas acabó de forma definitiva con la carrera de Storm con todo ATT celebrando excepto Bobby Lashley.

Storm acabó hablando por teléfono con alguien en el exterior del recinto y marchándose en absoluto silencio. Tras ello, enseñaron la aparición de Joseph Parks y su primer combate frente a Bully Ray al completo.

Chandler Park (con Joseph Park) vs Jon Bolen

Bolen domino hasta que se encaró con Joseph, permitiendo a Chandler hacer un roll-up y llevarse la victoria.

Eli Drake (c) vs Alberto el Patrón por el título mundial de Impact (En Nueva Jersey, Wrestle-Pro)

El combate rápidamente pasó al exterior del ring, donde ambos luchadores se golpearon con dureza por casi todo el recinto. Eli casi conecta un golpe con el cinturón pero el Patrón lo evitó, tras lo cual el campeón lanzó al contendiente contra el árbitro para golpearle con el cinturón y retener el cinturón.

oVe (c) vs LAX por los títulos por parejas, si LAX pierde se disolverá.

oVe atacó a LAX antes de que empezase el combate, permitiendo que fuesen los dueños de los primeros minutos al dejar solo en el ring a Santana. El latino logró aguantar pero al buscar el relevo, Ortiz seguía fuera del ring noqueado, lo cual hizo que el equipo de Ohio siguiese controlando sin problemas la que podía ser la última noche de LAX en Impact.

Ortiz entró en el ring y le dio nuevo aire a LAX pero un Street Sweeper estuvo a punto de hacerle caer ante oVe. Santana busca hacer un splash pero Jake Christer conecta un Cutter en el aire que solo llega a dos. Finalmente Santana y Ortiz logran conectar el Street Sweeper para conseguir los cinturones de vuelta acabando así el show.

En definitiva fue un horrendo show de Impact, con el esperado combate por el título cortado para meter un combate antiguo y que ya se había visto como es el debut de Joseph Parks, la sensación de no saber que hacer y de querer rellenar tiempo sigue en Impact, lo cual solo es sinónimo de una horrenda planificación. Esto sumado a graves problemas de audio y a la vergonzante despedida de James Storm demuestran que Impact no solo no sabe a donde va, sino que está alcanzando nuevas cotas de decepción.