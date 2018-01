¿Nuevos planes para Chris Jericho en NJPW?

Chris Jericho realizando su entrada en Wrestle Kingdom 12 | Fuente: NJPW.com

Chris Jericho comenzó este 2018 luchando contra Kenny Omega por el campeonato estadounidense en el evento más grande del año en New Japan Pro Wrestling: Wrestle Kingdom 12. No ganó el combate ni el título, pero se llevó una gran ovación del público y tuvo una gran lucha frente a Omega. Antes de este combate estuvo más de siete meses sin pisar un ring salvo para atacar a Omega en alguna ocasión, y apenas estaba en contrato con WWE cuando este tuvo una gira con su grupo Fozzy y solo realizó algunas apariciones durante el 2017. Con sus últimas participaciones de estos días está casi confirmado que Jericho ya forma parte de NJPW, aunque no se descarta una aparición en Wrestlemania.

Jericho en su podscat Talk is Jericho antes de WK12 dijo lo siguiente: "Ha llegado un punto en mi carrera en el que solo voy a hacer aquello que más me atraiga, lo que me parezca interesante de verdad como, por ejemplo, la idea del combate Alpha contra Omega, que me ha gustado desde el principio". Además comentó que posiblemente haría una aparición en Wresltemania pero no contra cualquier luchador: "La verdad, si no me ofrecen la posibilidad de enfrentarme a alguien como Braun Strowman o Brock Lesnar, no me interesa. Para luchar contra compañeros con los que ya he luchado mil veces, prefiero aceptar nuevos retos como vérmelas con Kenny Omega en el evento principal de Wrestle Kingdom… este combate es lo más emocionante en lo que puedo pensar ahora mismo."

Despues de Wrestle Kingdom se celebró el primer show de la empresa nipona: New Year Dash 2018, en el que Jericho hizo su aparición atacando al luchador Tetsuya Naito, lo que hace pensar que comenzará una nueva rivalidad contra este luchador japonés y por tanto continuar de forma indefinida en la empresa nipona hasta ahora.