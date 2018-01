Resultados Smackdown Live 9 de enero de 2018: Shane McMahon 'abusa' de su poder

Foto: WWE

Este martes 9 de enero se llevó a cabo desde el Legacy Arena, en el complejo de convenciones Birmingham-Jefferson, un nuevo episodio de Smackdown Live. Como viene sucediendo desde Survivor Series, las acciones de Kevin Owens y Sami Zayn han llevado a una discordia entre el comisionado del programa Shane McMahon y el gerente general, Daniel Bryan. En la semana anterior, sus discrepancias llevaron a una segunda derrota de AJ Styles de forma consecutiva (primero ante Owens y luego ante Zayn), que derivó en la estipulación del Handicap Match donde el campeón pondrá en juego su cinturón ante los canadienses.

El programa inició con una entrevista de Renee Young al propio AJ Styles en el ring y le pregunta que si la lucha que tendrá en Royal Rumble ante Sami y Owens es justa. Styles merodea con su respuesta, y cuando Renee busca su respuesta concreta, el campeón concluye que no es justa, pero que la vida es igual y que no dejará que ellos se lleven el campeonato. KO y SZ entran en escena y enfatizan su promo en que se van a convertir en los primeros co-campeones en la historia de WWE, que destruirán la casa que AJ Styles construyó y que convertirán SmackDown Live en el 'Show de Sami y Kevin'. Shane McMahon aparece, y dice que la decisión de Daniel Bryan es injusta, pero que la compartirá por ahora, pero que hablando de luchas en desventaja, Owens y Sami tendrán que enfrentarse en un 2 contra 3 ante Randy Orton, Shinsuke Nakamura y AJ Styles en el evento principal.

Resultados

1) Becky Linch derrotó a Ruby Riott vía sumisión. La irlandesa aplicó su Dis-arm-her a la líder del Riot Squad, que no dudó en rendirse.

The Ascension se encuentra en backstage con Breezango. Están confiados en que The Bludgeon Brothers no tendrán chance contra ellos, especialmente teniendo a sus mejores amigos, la Fashion Police, apoyándolos en el ringside, pero estos ponen la excusa de tener otros que atender, pero desean buena suerte a The Ascension.

2) Tag Team Match: TheBludgeon Brothers venció a The Ascension via pinfall. Los nuevos inquilinos de la división en parejas no tuvieron problemas para sacar a Konnor y Viktor del camino, y consiguieron la victoria después de conectar su Crucifix Powerbomb.

Bobby Roode entra al ring para presenciar la lucha entre Mojo Rawley y Zack Ryder, de la que saldrá su rival en las semifinales del torneo que se disputa para coronar un nuevo campeón de los Estados Unidos.

3) First Round United States Championship Tournament Match: Mojo Rawley derrotó a Zack Ryder via pinfall. En una lucha bastante tensa por lo que ha sucedido con ambos en las últimas semanas, Mojo consiguió la cuenta después de conectar su Running Forearm Smash. Después del combate, Roode se sube al ring, para chocar miradas con su próximo oponente. Rawley solo ríe y abandona el cuadrilátero.

Jinder Mahal se encuentra tras bastidores junto a los hermanos Singh. Dice que este 2017 será nada comparado a este año y advierte que al igual de como ha vencido a Tye Dillinger, también derrotará al New Day, para volverse campeón de los Estados Unidos.

Shelton Benjamin y Chad Gable entran al ring par hablar de la lucha en la cual 'ganaron y perdieron' por los Títulos en pareja de Smackdown Live ante los Uso's de forma polémica. Chad pregunta al público si saben lo que significa sacrificar todo para ser campeón, mientras que Shelton compara lo sucedido con la final de la NCAA, donde una decisión polémica de los árbitros provocaron la victoria de Alabama sobre Georgia State, a quien Shelton considera los justos ganadores. Ambos coinciden en que todo esto se debe a los celos del Universo de WWE, y aseguran que no perdieron contra los Usos, si no contra una repetición. Daniel Bryan sale para calmar los ánimos y dice entenderlos, pero que la decisión de un árbitro es final e irreversible. Shelton dice que el árbitro contó hasta tres, y eso debería ser final y Chad afirma que Daniel hace todo esto porque Shane está enojado con él y le tiene miedo. Al final, el GM decide que el asunto se definirá en Royal Rumble, donde Shelton Benjamin y Chad Gable se enfrentarán a The Usos en una 2-out-of-3 Falls Match por los Títulos en pareja.

Randy Orton se encuentra en backstage, se encuentra con AJ Styles. El campeón le pregunta si quiere discutir alguna estrategia para el evento estelar, pero Randy le dice que no hará falta, que confíe en él, pero que una vez que gane el Royal Rumble, arrebatará el título de quien sea campeón en WrestleMania, sin importar quién sea. Shinsuke Nakamura aparece por detrás, riéndose y recordándoles que el también estará presente.

Aiden English y Rusev se encuentran en el centro del ring. Aiden canta que ambos entrarán en la Batalla Real de Royal Rumble, y celebrarán al igual que cualquier otro día de Rusev, ganando.

4) Tag Team Match: Breezango (Tyler Breeze & Fandango) derrotaron a Rusev y Aiden English vía pinfall. Fandango consiguió la victoria para su equipo después de un 'paquetito' sobre Rusev.

Daniel se encuentra en backstage viendo la pelea que acaba de terminar. Shane aparece y Daniel le recalca el nivel que tiene la división en parejas. Sin embargo, Shane vuelve a reclamarle acerca de sus decisiones, como la estipulación del combate por el Campeonato en Parejas, o poner al Campeón de WWE en un Handicap Match ante Kevin Owens y Sami Zayn, y le pregunta si se siente bien. Daniel responde que piensa lo mismo de Shane. Finalmente, ambos deciden dejar que todas estos combates sucedan.

5) Randy Orton, Shinsuke Nakamura y AJ Styles derrotaron a Kevin Owens y Sami Zayn vía pinfall. Primero, Kevin y Sami intentan abandonar el combate para no sufrir más ataques de sus oponentes, pero Shane McMahon salió para reiniciar el combate sin count-out. Luego, los canadienses buscan y obtienen la descalificación golpeando a Randy Orton con una silla, pero Shane O'Mac salió una vez más para reiniciar de nuevo el combate, esta vez sin count-out y sin descalificación. AJ Styles se encargó de Owens en el escenario y luego desaparecieron del combate, mientras que Nakamura y Randy acabaron con Sami Zayn con una Kinshasa y un RKO para acabar así con el programa.