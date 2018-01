Dos combates especiales anunciados para la próxima semana

Google Plus

Ishimori y Xavier se dan la mano justo después del combate del segundo. Fuente: Impact Wrestling

El show arrancó con Lashley entrando al cuadrilátero con Dan Lambert para que el propietario volviese a hacer su promo insultando a la afición de IMPACT! y a sus luchadores. Tras ello se dedicó a faltar a James Storm permitiendo a KM unirse a American Top Team. El wrestler salió a recordar que gracias a él Storm estaba fuera y que acabó con Moose. El afroamericano no aguantó y salió pero fue controlado por los luchadores de Lambert hasta que intervino Eddie Edwards provocando un dos vs dos para esa misma noche.

EC3 entró en el ring para realizar un reto abierto tras recordarnos que era muy superior a Matt Sydal, al cual acusa de perder siempre en los momentos decisivos. Tras insultar a Canada fue Petey Williams quién apareció

EC3 (c) vs Petey Williams

EC3 atacó a su rival antes de que empezase la cuenta, lo cual no impidió que Williams tomase la iniciativa a los pocos segundos de que empezase. EC3 casi logró la victoria con el TK3 pero Matt Sydal intervino acabando el combate con descalificación para Williams y victoria por tanto para Carter.

Allie tuvo una entrevista con MacKenzie donde aseguró que no se asustaría frente a Laurel Van Ness. Tras ello Sydal retó a EC3 a un combate normal por el cinturón para que no pudiese protegerse en las normas y luego introdujeron todo el pre y el post combate de Storm vs Angle en la primera oportunidad por el título de Storm en Impact! y también su primera victoria del mismo.

Laurel Van Ness vs KC Spinelli

Laurel atacó sin piedad a Spinelli durante el inicio del combate pero la luchadora local consiguió reponerse y abofetear a la campeona. De dominio alterno Van Ness estuvo a punto de ganar con un roll-up para finalmente conectar el Unprettier y llevarse la victoria. Tras el combate Allie atacó a Van Ness obligándola a huir mientras la aspirante lucia poderosa en mitad del ring.

Eli Drake entró al ring con Chris Adonis, el cual le presentó como aún campeón del título mundial de Impact. Tras ello y reírse del público, Alberto el Patrón volvió a aparecer para mandar callar a Eli Drake y retarle por el cinturón una vez más en un Motor City Mayhem. Pero antes de que acabase fue Johnny Impact el que apareció para decir que él también estaría para ese combate. Los cuatro luchadores empezaron a pelearse fuera del ring quedando Impact como el dominante.

Los Parks estaban hablando hasta que Jimmy Jacobs apareció para discutir con ellos, tras criticar a Abyss y que Chandler intentase interponerse apareció su protegido para que los Parks se asustasen. Posteriormente oVe destruyó por completo el local de LAX y los latinos enfurecidos les llevaron a un combate Barbed Wire Massacre.

Trevor Lee, Caleb Konley y Hakeem Zane vs Sonjay Dutt, Héctor Garza y Dezmond Xavier

Garza se burló del campeón del reality de Impact, Zane, lo cual provocó que intentase atacarle sin éxito. Pero tras el descanso era Zane quién golpeaba de forma consecutiva a Sonjay Dutt, siendo el indio quien sufrió el castigo por parte de todo el equipo. Pero finalmente Dezmond Xavier recibió el relevo para realizar el Twisting Corkscrew.

Al acabar el combate Ishimori y Xavier se dieron la mano mientras Matthews y Borash aseguraban que ambos luchadores se enfrentarían por el cinturón de la X Division la próxima semana.

Moose y Eddie Edwards vs KM y Bobby Lashley

KM fue dominado por ambos luchadores faces hasta que Bobby Lashley intervino, atacando a Eddie Edwards y entrando al cuadrilátero. El ex campeón de NOAH recibió mucho castigo por parte de Lashley hasta que volvió a entrar KM al cuadrilátero, lo cual parecía que iba a permitir a Moose entrar al combate si no fuese por la intervención del propio Bobby.

Pero aún así Moose volvió al ring y casi aplastó a KM, pero Lashley le salvó. Moose atacó a su rival mientras que Eddie Edwards y KM quedaron en una pelea única entre ellos. Cuando parecía que Edwards tenía el combate ganado fue Lambert quien intervino permitiendo que KM conectase el lung-blower para llevarse la victoria.

Fue un show medio de Impact donde no todo fue malo a pesar del bajo nivel in-ring. Aún así parecen que las rivalidades por los títulos están muy estancadas y necesitan cambios para poder mejorar, además de acabar de una vez por todas con la storyline de ATT la cual cada vez carga más y empieza a ser demasiado pesada.