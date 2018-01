El Derby sevillano busca aspirantes

Hipodamo de Mileto, último vencedor de la prueba que mañana celebra su preparatoria.

Se dará la largada a la jornada con el Premio The Jockey, en el que el rehabilitado Falkirk parte como gran favorito tras su convincente triunfo logrado en su última salida a pista en condiciones similares a la de este día. Parece claro que sus dos rivales principales deben ser Dubai´s Secret, un hijo de Paco Boy que viene de ser adquirido por 5.000 guineas en otra presumible compra maestra por parte de Óscar Anaya, y White Mischief, que viene de realizar la mejor actuación de su vida y parece contar con todo a favor para seguir subiendo de valor.

La segunda carrera de la mañana será una prueba para tres años que servirá como preparatoria para el conocido como Derby sevillano a disputarse en el mes de febrero. A priori se presenta como una carrera que puede servir de referencia para el futuro, ya que se verán a dos debutantes en España que llegan con grandes expectativas como son Another Day of Sun y Castlewarden. El primero es un ganador en Reino Unido sobre 1.200 metros. Queda la duda de ver cómo abordará la distancia, pero los galoperos le apuntan como uno de los fijos del día. En cuanto al pupilo de Leyla Ennouni, se ha creado un clima de ilusión alrededor alimentado por sus múltiples propietarios que aguardan con ilusión el debut de un caballo con origen y potencial como para darles un gran número de alegrías en el futuro.

En esta misma prueba tampoco hay que olvidar a Falak, que se quedó a las puertas de la victoria en su última, y a Sibyl, una hija de Rock of Gibraltar que tiene fondo asegurado y puede mejorar pronto.

En la tercera asistiremos a la segunda parte del hándicap dividido sobre 1.400 metros, y donde varios ejemplares partirán con una acusada opción de victoria. Destacan Jai y Becqua Owenzinda, ambos con una buena oportunidad de desmentir sus últimas actuaciones. The Last One, Peruvian Queen y Lady Madiba parecen los más indicados para completar las plazas remuneradas.

La lototurf contará con once participantes tras la retirada del número 11 de Cogent, e igualmente se presenta un pronóstico muy abierto. Ibai puede agradecer el descargo del ahora jockey aprendiz Ignacio Melgarejo; Princesa Canaria estará muy conforme con las esperadas lluvias caídas durante el sábado, y pondrá la carrera dura desde el inicio; Dabbler´s Moon parece estar reencontrándose con la forma, y si da el valor de sus primeras carreras en España puede imponerse. Tampoco hay que olvidarse de Deseado, ni de una asidua a todas las llegadas como Novela.

Finalmente se disputará el Premio Librería Papelería Moreno. Siete serán los participantes entre los que destacan Genessee y Checo. La primera viene de realizar un otoño espectacular, subiendo de valor en cada salida y con el aumento de metros. Parece no acusar las carreras, y a pesar de los 60,5 kilos es clara candidata al triunfo. En cambio el que fuera segundo del Gran Premio de Madrid, Checo, ha entrado en una clara crisis de valores de la que habrá que ver si puede renacer este domingo en unas condiciones ideales para él. La gran sorpresa de la jornada podría venir de la mano de otro debutante en España con decentes valores en el pasado: Midnight Whistler, única monta de Jose Luis Martínez en toda la mañana.

Pronósticos para el concurso A Galopar-Casa Mundi de VAVEL España 2018-01-14:

1. Carrera: (1) Falkirk - (6) White Mischief - (3) Dosnueveuno

2. Carrera: (3) Falak - (1) Another Day of Sun - (4) Urban Silver

3. Carrera: (5) The Last One - (4) Peruvian Queen - (6) Mill Valley

4. Carrera: (4) Princesa Canaria - (7) Deseado - (2) Ibai

5. Carrera: (1) Genesse - (2) Checo - (3) Garmar