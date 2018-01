Nuevos GM en un día para acabar rivalidades

Google Plus

Elvis Harrison tiene a Orion en el Ankle Lock. Fuente: Triple W

Ulises Úbeda, el presentador de Level One, arrancó el show dando la bienvenida al público y presentando a los nuevos campeones por parejas, Byron Scott y Banshee. Tras recordar ambos que habían sido capaces de traer el título de vuelta de Barcelona le agradecieron a Coajim Echevarría su pacto, lo cual provocó que el GM de Triple W saliese al cuadrilátero. Tras darse la mano, los campeones le recordaron el pacto que habían hecho y Coajim les puso a ambos como General Managers conjuntos.

Tras provocar Banshee los cánticos del público al ponerse la chaqueta, fue Pelayo, el campeón de Level One, quién intervino para quejarse de la decisión, siendo interrumpido por Ruky el cual le retó a un combate por el cinturón. Pelayo se negó con la excusa de que Edu era el aspirante pero no podía haber llegado por la nieve, ante esa situación los nuevos GM pusieron a Ruky en el combate por el título.

Pelayo (c) vs Ruky por el Título de Level One

Pelayo empezó dominando al contendiente pero Ruky reaccionó con un suplex que sacó a Pelayo del ring para luego volar contra él y usar un niño para golpearle. Pero tras dominarle fuera del cuadrilátero, la vuelta al ring permitió que Pelayo recuperase la ventaja con una Big Boot y un Senton que estuvo a punto de darle la victoria. Ruky tuvo también su primera oportunidad con un Spinebuster que casi alcanzó para la cuenta de tres.

Pero cuando buscó altura Ruky, el campeón aprovechó para conectar un Superplex que equilibró la situación llegando a conectar un Black Hole Slam que parecía definitivo pero el aspirante aguantó. Un sentón de Ruky llegó a dos y finalmente el Druken Pedigree le dio el campeonato. Tras el combate Ruky celebró con el público y Pelayo aseguró que se retiraba de forma sorpresiva.

Street Fighters vs Redención (Alex y Viral)

Los novatos entraron al ring sin ser presentados y Viral les controló sin problemas. El público se decidió a apoyar a los nuevos luchadores bajo el grito de Curro Jiménez debido a las prominentes patillas de uno de ellos. Gracias al público lograron conectar sobre Alex un DDT que les dio una cuenta de dos pero un Chokeslam y un Double Foot Stomp dio la victoria a Redención sin mayor problema. Tras el combate los nuevos luchadores fueron aplaudidos.

Radical Bikers (Duke Stone y Rob Roy con Simon Hill) vs Ryan Rocket y Sarah Lionhart (con Astiles)

Duke Stone controló sin problemas a Ryan Rocket pero Rob Roy sufrió ante Sarah, la cual a base de patadas casi logró hacerle caer. Rápidamente el combate se volvió una locura con Astiles y Simon interviniendo sin que el árbitro pusiese orden. Simon empotró a Astiles contra el bar y el árbitro quedó noqueado, lo cual permitió a Hill golpear con una Spear a Ryan Rocket. Rob Roy acabó el combate con un F5 a Rocket para llevarse la victoria pero la ovación se la llevaron Sarah y Ryan, los cuales lucharon valientemente ante unos rivales de mayor tamaño.

Michelle M y Dorian entraron al ring ​insultando a Banshee y diciendo que todas las luchadoras eran unas "niñatas", lo cual provocó que Nébula interviniese. Tras volver a ser amenazada por Michelle, Jason Júpiter también apareció para volver a su pupila proponiendo un combate dos contra dos. Pero Michelle aseguró no poder y que había traido a un compañero. Samoa Fénix volvió desde Barcelona y tras decir que Júpiter solo quería "follarse a Nébula" lo atacó con un cabezazo.

Samoa Fénix y Dorian vs Nébula y Jason Júpiter

Aunque Júpiter logra controlar a Dorian, el poder físico de Samoa sobre Nébula les da clara ventaja a los luchadores heles. Además cuando Nébula trató recuperarse Michelle apareció para despistarla. Jason tuvo una gran oportunidad de ganar pero Michelle intervino permitiendo que fuese sacado del ring y Nébula recibiese una Running Knee suya y un backbreaker de los dos luchadores legales para acabar el combate.

Redención (Noah, Keibel y Kaiden) vs Utopía (Ares y Joey Fox) y A-Kid

En un combate de relevos mexicanos los faces dominaron con suicide dives los primeros instantes para que luego el combate se transformase en una sucesión de spot. Ares voló por encima del bar en un momento, Fox fue dominado, se sucedieron los movimientos triples incluyendo un doble Tombstone que casi le dio la victoria a Redención. Pero finalmente un Tombstone de Utopía con Dropkick de A-Kid les dio la victoria.

Elvis Harrison entró al ring y se sentó para asegurar que actualmente Level One es una mafia y que él era el creador. Siguió protestando hasta que apareció Orión quién le dijo que no lucharía porque no tenía un contrato. En ese momento los GM aparecieron y transformaron el combate en una lucha por un contrato para Orión o el contendiente número uno para Elvis.

Elvis Harrison vs Orión. Contendiente número uno vs contrato de Level One

Orión se dedicó a atacar el brazo de forma constante mientras que Harrison hizo lo mismo con la pierna buscando conectar de forma constante su Ankle Lock. Se intercambiaron dos Stunners ambos luchadores pero la cuenta solo llegó a dos mientras que Harrison siguió insistiendo en su ofensiva. En un momento Orión desesperado en la llave lanzó al árbitro contra Elvis provocando que le soltase.

Con el árbitro noqueado, Harrison sacó la guitarra y estuvo a punto de utilizarla pero se arrepintió, lo cual permitió a Orión conectar un golpe bajo y hacer un DDT sobre la guitarra para llevarse la victoria. El show terminó con el ganador negándose a firmar su contrato pero asegurando que iría a por Ruky y su cinturón