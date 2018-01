Deseado y Garmar se crecen en el barro de Dos Hermanas

Google Plus

Deseado, montado por su propietaria Nieves García, logrando la victoria en Dos Hermanas - The Jockey el día de su retirada de las pistas. FUENTE: Ignacio Piñar

Fin de semana de lluvias y que en lo que al Turf se refiere, siempre suele venir acompañada de sorpresas para pronosticadores y aficionados ya que la adaptación a los trazados y a las pistas blandas se tornan en fundamental. Esto provoca fuertes movimientos en los valores ofrecidos en las carreras por los caballos, tanto positivos para aquellos que tienen mejor adaptación a pistas blandas, como negativos ya que buenos caballos contrastados en pistas secas y buenas pueden llegar a ofrecer su peor versión en cuanto encuentran barro.

En la jornada disputada de este domingo en The Jockey, han destacado dos ejemplares para lo que las lluvias caídas estos días y el barro resultado de estas han sido sus mejores aliados para alzarse con la victoria, como son Deseado y Garmar.

Destaca la victoria de Deseado, que ha conseguido hacerse con la séptima victoria de su historial montado por su propietaria, la jocketa Nieves García y preparado por su marido, Jorge A. Rodríguez el día de su despedida de las pistas, como bien han declarado ambos al terminar la carrera y que hace que esta victoria tenga una carga sentimental muy fuerte para la familia Rodríguez García. A sus nueve años y después de un sin fin de batallas en las pistas, Deseado ha conseguido hacerse con la victoria en esta primera parte del handicap dividido sobre 1.400 metros después de tener un buen recorrido en el centro del pelotón de 12 unidades comandado buena parte del recorrido por Jarocho, otro ejemplar que mejora mucho su rendimiento en pistas embarradas aprovechando, además, los 53 kgs que portaba, hasta que a falta de unos 200 metros se ha visto superado por el remate de Deseado, que se ha ido a ganar de forma contundente, aguantando con solvencia el remate de Ibai y Franca Florio, finalmente segundo y tercera respectivamente.

Igualmente destacada ha sido la victoria de Garmar en la prueba que cerraba la jornada sobre 2.400 metros, propiedad de la cuadra Jayjo y preparación de Bienvenido Moreno, que significaba la primera para este binomio desde que los caballos llegaron a su preparación. Si bien ha priori no contaba entre los principales candidatos al triunfo dadas sus irregulares actuaciones del 2017 la calidad y el valor demostrado en actuaciones anteriores por varios de los participantes, como Genessee, Checo y Malos Pelos.

Garmar ha vuelto a demostrar una vez más que es un caballo que se mueve como pez en el agua en pistas embarradas y que cuando se dan estas condiciones, pocos son los caballos que pueden hacerle oposición en distancias de aliento, como quedó igualmente demostrado cuando consiguió hacer con el Premio Velayos de 2016 y ser segundo del Villamejor tras Again Charlie.

Lucha mano a mano entre Falkirk y Dubai´s Secret en el barro de Dos Hermanas - The Jockey. FUENTE: Ignacio Piñar

En el resto de las pruebas han destacado las dos victorias conseguidas por el preparador argentino Óscar Anaya, con gemela incluida en una de ellas. En concreto, en la primera carrera, una prueba sobre 1.900 metros en pista de arena para Amazonas y Gentleman, ha conseguido la victoria gracias a Falkirk, propiedad de la cuadra Río Cubas, montado por su propietario, el campeón amateur Diego Sarabia. Se trata de la segunda victoria consecutiva de este ejemplar que sigue demostrando su buena actitud en la pista de arena del Hipódromo de Dos Hermanas - The Jockey.

La gemela la ha completado su compañero de preparación Dubai´s Secret después de una bonita recta final en un mano a mano entre ambos ejemplares, en la que era su primera actuación en España desde que fuera adquirido a finales de Noviembre en la subasta de Tattersalls. La segunda victoria ha sido gracias a Another Day of Sun, propiedad de la cuadra Manolito el Barbero, caballo adquirido en la misma subasta que Dubai´s Secret y del cual se hablaba muy bien durante los días previos a la carrera. Ha supuesto además el estreno de victorias para los colores de su cuadra. Segunda en esta carrera ha sido Falak, que su remate no ha sido suficiente para alcanzar al ganador. Esta yegua parece abonada a este peldaño del podio ya que es la tercera vez consecutiva en la que obtiene este resultado

Por último, en la tercera carrera de la jornada, la segunda parte del handicap dividido, la victoria ha sido para The Last One, propiedad de la cuadra Agro Carvalho y preparación de Gaspar Vaz. Ejemplar siempre cumplidor en esta pista, ha conseguido la victoria después de dominar la recta final sobre el remate tardío de Peruvian Queen.

Resultados del 14 de Enero en The Jockey:

1ª Carrera: Falkirk (1) - Dubai´s Secret (4) - Halstorm (2)

2ª Carrera: Another Day of Sun (1) - Falak (3) - Doble o Nada (5)

3ª Carrera: The Last One (5) - Peruvian Queen (4) - Mill Valley (6)

4ª Carrera: Deseado (7) - Ibai (2) - Franca Florio (10)

5ª Carrera: Garmar (3) - Checo (2) - Malos Pelos (4)