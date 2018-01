Previa RAW 15 de Enero: "¿Seguirá la imbatibilidad de Asuka?"

Google Plus

Foto: WWE.com

USA Network emitirá un nuevo show de la marca roja de WWE, Monday Nigth RAW desde el FedExForum de Memphis, Tennessee.

Asuka vs. Nia Jax

La semana pasada Nia Jax atacó a Asuka como mensaje para todas las luchadoras del Royal Rumble femenino, la japonesa tendrá esta madrugada una oportunidad de vengarse de Nia y además de seguir imbatida en la marca roja de WWE.

Roman Reings busca venganza

En el evento especial por el 25 aniversario de RAW, Roman Reings pondrá en juego su campeonato intercontinental contra The Miz. La semana pasada el Miz acompañado por el Miztourage atacó a Roman Reings a lo que "El Gran Perro" respondió que "The Miz tendrá la oportunidad de ser campeón si sale vivo del programa de esta semana", por lo que se prevé que Roman busque su venganza particular.

¿Un Tag Team en problemas?

La semana pasada Seth Rollins & Jason Jordan acompañados de Roman Reings perdieron ante "The Bullet Club" (Finn Bálor, Karl Anderson y Luke Gallows), debido a la torpeza de Jason Jordan, lo que pone en peligro los cinturones si no consiguen compenetrarse mejor.

Braun sigue dominando en RAW

La semana pasada Braun Strowman creó el caos en WWE sepultando a Brock Lesnar y Kane bajo los focos, siendo el campeón el peor parado, llegando a salir en camilla del pabellón. ¿Seguirá el dominio de Braun esta madrugada?

Enzo lesionado

Enzo Amore fue derrotado por Cedric Alexander la semana pasada, pero el campeonato no cambió de manos ya que la derrota fue por cuenta fuera del ring, tras el combate se confirmó la lesión de Enzo, quien no podrá defender su campeonato en RAW ni en 205 Live. Esta noche se espera que se sepa algo más de la lesión de Enzo y si pordrá defender el título en Royal Rumble.

"Woken" Hardy is here

La semana pasada Matt Hardy debutó con victoria ante Curt Hawkins con su nuevo personaje, para luego ser encarado por Bray Wyatt. La pregunta que se hacen los fans es si Matt Hardy y Bray Wyatt se verán las caras antes del Royal Rumble, donde quizás puedan coincidir.