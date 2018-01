Google Plus

Royal Rumble será de larga duración

El primero de los cuatro grandes eventos de WWE celebra en 2018 su trigésimo primera edición en Philadelphia, Pennsylvania, y luego de la celebración del 25 aniversario de RAW, la empresa dirigida por Vince McMahon, planea hacer del evento favorito de los aficionados un show de gran magnitud.

Separado de los Pago por ver mensuales, y los Monday Night RAW, los eventos Royal Rumble, SummerSlam y Survivor Series se han caracterizado por su duración de 4 horas, tomando en cuenta que el más grande evento del entretenimiento deportivo, Wrestlemania, cuenta con un tiempo más prolongado.

Recientemente en wwe.com, el sitio oficial cambio en su sección de shows que Royal Rumble pasaría de 4 a 5 horas de programa en vivo, agregado a una hora de Kick Off. No se ha dado mayor explicación, pero considerando que la Batalla Real dura en promedio 1 hora, no es de extrañarse que se agregue una hora adicional ahora que se contará con la primera Royal Rumble Match de mujeres.

Además, serán defendidos ambos campeonatos mundiales, el Universal en una gigantesca triple amenaza y el Campeonato de WWE en una lucha en desventaja. De igual forma los campeonatos en pareja de ambas marcas y el campeonato crucero ostentado por Enzo.

A falta de confirmar más combates, el camino a Wrestlemania en New Orleans parece estar marcado por lo que suceda a partir de Royal Rumble este 28 de enero, en una arena conocida como el Wells Fargo Center, recordando que en 2015 albergó este mismo evento, en ese entonces Brock Lesnar salió de una triple amenaza como WWE World Champion tras retener su título contra John Cena y Seth Rollins. Además, en esa ocasión los Usos arribaban como campeones en pareja de igual forma, saliendo abantes con los campeonatos. Y el ganador de la noche en el evento central fue Roman Reigns eliminando por último a Rusev, con aparición especial de Dwayne Jonhson, The Rock.