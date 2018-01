Show must go on en Sevilla

Delfmar en lucha con Oregón en el pasado GP de la Milla. Foto: La Biblia Burrera

De nuevo serán cinco las carreras que compongan el programa, comenzando por el premio Peña Hípica el Búcaro sobre la pista de arena, donde Ragazzo parte como claro favorito tras su reciente tercer puesto detrás de Oregón y Alaraz en una distancia que se le presumía larga. Sin embargo el hijo de Footstepinthesand realizó una gran carrera dando un valor que de repetirlo hará que se imponga a este lote sin problemas. Para cerra el trío habrá que contar con los muy areneros Rischiatutto e Hispánico.

La segunda prueba de la mañana corresponderá a la tercera parte del hándicap dividido, con diez participantes y sobre 1.800 metros. Lord of Westbury parece tener todo a favor para repetir victoria en una distancia que aunque quizás sea breve, ha demostrado poder afrontar. Además la monta de Borja Fayos le dará el empuje necesario para no perder demasiados cuerpos con el otro presumible puntero de la prueba, Mattatyahu, que intentará aprovechar su mayor velocidad punta. Otra que estará en la pelea será la yegua de seis años ya, Scheme of the Moon, que con el furlong extra respecto a su última carrera debe mejorar de valor.

En la segunda parte del triplicado nos encontraremos de nuevo a diez aspirantes con Argaly como gran favorito tras rendir correctamente en su anterior salida en primera parte. La única preocupación debería ser el estado excesivamente duro del terreno, que para un caballo de 12 años no es agradable.

Al fallo podríamos encontrarnos a la honrada Kismar en una distancia en la que se encontrará más cómoda, y a la que para nosotros puede ser la gran sorpresa de la mañana, Qafza, una yegua con un origen real que ha tenido muchos problemas, pero que disputa su primer hándicap, y desde luego no creemos que vaya a tardar demasiado en pasar por ganadores.

La lototurf estará compuesta por 12 participantes como es habitual, y parece sin duda la prueba más abierta de la mañana. Kiriloivich es un amante de esta pista, y su reciente segundo puesto así lo demuestra. Recupera a Fayos en la silla y nos parece un fijo en el trío.

Gloriosus será de la partida por primera vez en el hándicap, y creemos que ha entrado muy situado, por lo que no nos extrañaría verle delante. Satine Rouge debe estar ya a tope de forma, y este lote no es tan fuerte como el de su última. Delta Crucis está teniendo muy mala suerte, por lo que no hay que perderle de vista en ninguna de sus futuras actuaciones.

Fashionata viene de rehabilitarse, y creemos que aún le pueden quedar algunos kilos por subir. Getaria tampoco tuvo un recorrido limpio en su anterior, y con el descargo del aprendiz de moda, Valenzuela, puede meterse en la pomada. Fast Roci también se exhibió en su última, y resulta ciertamente complicado ponerle techo. Capaz de todo. Finalmente la muy honrada Kuboki, que además tiene predilección por este hipódromo será la que complete el pronóstico.

La jornada se cerrará con otra igualadísima prueba, que además promete ser la de mayor nivel de lo que llevamos de temporada: una preparatoria para el Gran Premio de la milla que contará con hasta diez participantes. Delfmar se encuentra en un estado de forma envidiable, y eso a estas alturas del año es algo muy difícil de encontrar, por lo que si no se resiente de la alta carga de carreras debería estar muy cerca de la victoria.

Son Bou es un caballo todoterreno que ha ganado con Cerqueira la consistencia y regularidad que le faltaba. Estamos seguros de que no viajará en balde. Barlongueta es una yegua de muchísima clase que ha necesitado mucho tiempo para controlar su carácter, pero que poco a poco parece estar entrando en razón. Si tiene el día bueno puede hasta ganar. Tampoco debemos olvidarnos de los siempre rendidores Dagoberto y Cefiro, que si no acusan la inactividad tienen valor para aspirar a todo.