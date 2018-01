Impact vuelve a decepcionar con un combate por el título y otro no emitido

Sami Callihan conecta un Tombstone en el combate solo para Internet. Fuente: Impact

El show empezó ya directamente con el primer combate de la velada.

Taiji Ishimori (c) vs Dezmond Xavier por el X-Division Championship

A pesar de que Xavier arrancó con mayor potencia, el japonés consiguió aguantar un espectacular salto de Dezmond golpeando al campeón el cual estaba en la primera cuerda del público. Ishimori tuvo la victoria con un suplex vertical pero el retador aguantó al igual que un doble rodillazo que fue transformado en un gran foot stomp.

Xavier llegó a conectar su Final Flash pero el japonés aguantó este move y varios golpes más para golpearle en el aire y permitirle conectar su 450 Splash para retener el cinturón. Tras el combate ambos luchadores se dieron la mano.

Posteriormente se emitió un recordatorio de la rivalidad entre oVe y LAX para hypear el combate de esa misma noche.

Kongo Kong (con Jimmy Jacobs) vs Chandler Park (con Joseph Park)

A pesar de que el pequeño Park consiguió aguantar en los primeros segundos, el gigante acabó rápidamente con un Piledriver para ganar, atacándole tras el combate con un splash.

Eli Drake (c) vs Johnny Impact vs Alberto el Patrón por el Global Championship (BCW, Detroit)

Este combate es complicado de definir. Celebrado en Detroit las cuerdas estaban tremendamente sueltas, lo cual permitió un absurdo segmento con los tres luchadores intentando imitar a Hulk Hogan moviendo las cuerdas. El combate consistió en Eli Drake tratando de sacar a Impact a base de silletazos sin que esto evite que el luchador vuelva.

Con los tres peleando y teniendo opciones de victoria sacaron al árbitro para impedir la cuenta, lo cual acabó con el propio árbitro encarándose con los luchadores y llevándose una triple Superkick. Tras un Clothesline de Eli y una cuenta de dos del segundo árbitro, el campeón se volvió loco y atacó con su finisher al segundo árbitro acabando así el combate con no contest en un combate que se suponía debía ser decisivo y que no podía terminar así.

Rosemary vs KC Spinelli

Rosemary domino todo el combate salvo un clothesline pero finalmente logró ganar con la Red Wedding en un combate corto. Pero tras acabar y declarar que daba igual quien ganase el cinturón en Genesis ya que ella sería la encargada de ser la próxima campeona. Pero antes de que acabase la promo una luchadora nueva con el nombre de Hania apareció para golpearla contra las escaleras del ring y marcharse.

El show en televisión acabó con un recordatorio de que la próxima semana es Genesis, evento en el cual se verá un Lashley vs Moose, EC3 vs Matt Sydal por el Grand Championship pero sin las reglas de ese campeonato, Van Ness vs Allie por el Knockouts y el Drake vs Impact y El Patrón en una celda por el título Global.

Y finalmente el combate que no fue emitido por “ser demasiado violento” fue visto tanto en Twitch como en Youtube en algo que no fue tan distinto de un combate habitual hardcore.

LAX (c) vs oVe por los títulos por parejas en un Barbed Wire Match.

Mientras que la lucha sucedía fuera del ring, Homicide y Callihan usaron tenedores dentro del ring con el latino siendo el primero en quedarse enganchado en el alambre de espino, igual que posteriormente Ortiz fue enganchado en una mesa también rodeada de alambre sin poder despegarse de la misma. Homicide usó un tenedor para golpear a los hermanos Christ mientras que LAX introducía mesas en el cuadrilátero.

Homicide usó alcohol en heridas abiertas y Callihan trató de cegarle con el mismo, pero sin conseguir una cuenta de tres. Varios spots fueron usados con el alambre, incluido Homicide enganchado con el alambre y una cuenta de dos salvada por un despiste del árbitro. Jake Christ fue encerrado en las curiosas cuerdas pero una Spear a Santana permitió a ambos evitar perder el combate. Santana al final clavo palillos en la cabeza a Dave Christ para hacer un Superplex desde una escalera frente a dos meses.

El show fue decepcionante al final, con el mejor combate fuera de lo visto en televisión, un combate por el título mundial bastante decepcionante y la sensación de que una vez más la última noche de tapings es realmente mala. Solo falta esperar que la vuelta a Florida mejore el programa pero no lo parece y más cuando la propia Impact ha decidido spoilear parte de los tapings (lo cual no será destapado en estas crónicas).