El extraño caso de Shinsuke Nakamura

Nakamura no pasa por su mejor momento | Foto: WWE.com

El día 22 de febrero de 2016, WWE ofreció una conferencia de prensa en Tokyo para anunciar la llegada a la empresa de Shinsuke Nakamura, que venía avalado por su desempeño en la compañía nipona New Japan Pro-Wrestling. ​The King of Strong Style ​realizó su debut en el evento NXT TakeOver: Dallas, venciendo a Sami Zayn e iniciando su camino en el territorio de desarrollo de la empresa norteamericana.

Nakamura tardó pocos meses en tocar el oro, ya que el 20 de agosto, en el evento NXT TakeOver: Brooklyn II, derrotó a Samoa Joe y se convirtió en el nuevo NXT Champion tras un sensacional combate. Perdió su cinturón en noviembre pero logró recuperarlo en diciembre ante el propio Joe, comenzando su segundo reinado. Sin embargo, la gloria no le duró mucho, pues Bobby Roode le arrebató su NXT Championship el 28 de enero de 2017 en el evento NXT TakeOver: San Antonio. Tras no reconquistar su título en la revancha, Nakamura hizo su última aparición en la marca amarilla el 12 de abril. Así, se puso fin a una exitosa etapa en la que el japonés se erigió como una de las estrellas más importantes de la tercera marca de WWE.

Shinsuke Nakamura ascendió al roster principal el día 4 de abril, dos noches después de la celebración de WrestleMania 33. Su nueva casa sería SmackDown LIVE, y las expectativas en torno a él se dispararon. Tuvo dos rivalidades de las cuales salió victorioso, frente a Dolph Ziggler y Baron Corbin, y posteriormente dio un gran salto que le llevó a ser el retador al WWE Championship, ostentado en aquel momento por Jinder Mahal. El luchador de Kyoto no pudo destronar a The Modern Day Maharaja​ ni en WWE SummerSlam ni en WWE Hell in a Cell, y su oportunidad se esfumó. Lo negativo radica en que, al contrario que en su época en NXT, sus luchas dejaron bastante que desear.

A partir de ahí, el estatus de ​The Artist se ha deteriorado, pues actualmente no forma parte de ninguna ​storyline ​relevante. Durante las últimas semanas, su concurso se ha basado en ejercer de actor secundario en el feudo que mantienen Kevin Owens y Sami Zayn contra el WWE Champion, AJ Styles. Nakamura ha encontrado en Randy Orton (también en horas bajas) un "aliado" con el que estar activo en los shows semanales de SmackDown.

No obstante, no está todo perdido para Shinsuke Nakamura. El nipón podría hallar su tabla de salvación en el Royal Rumble Match, lucha para la que se postula como uno de los favoritos para llevarse el triunfo y retar a AJ Styles en WrestleMania 34.