Intaglio se pasea solo en Vila-seca

Intaglio (R. Sousa) vencedor del GP de Vila-seca | Foto: Quim Vila

La jornada anual de tres carreras en el hipódromo tarraconense de Vila-seca situado en el Parc de la Torre d’en Dolça tuvo una gran influencia de público, unos 2.000 personas, todo ello acompañado a su vez de un tiempo inmejorable, pero con viento como invitado especial. A pesar de haber únicamente tres carreras en el programa y con lotes reducidos, la emoción del turf pudo vivirse en tierras catalanas en su máximo esplendor.

Desde las inscripciones para esta jornada se veía un dominador claro para el GP de Vila-seca y ese era Intaglio. El cinco años de la cuadra Mild West y la preparación de Eva Imaz Ceca destacaba en el lote por su alto valor. Si a esto se le añade la monta de una de las fustas más importantes del turf español como es el portugués Ricardo Sousa nada podía salir mal. Y no salió, el paseo de este caballo ha sido brutal dejando lejos a Arnulfo (J.E. Jarcovsky) y Lochfield (N. De Julián) que conformaron la trio. El único pero que se le podía poner fue una salida un poco mala desde el cajón más exterior, hándicap que no le impidió para coger la punta y no soltarla. La distancia sobre los rivales subía y subía, parecía disputarse otra carrera con los otros participantes cuerpos más atrás. El mejor entre los otros fue Arnulfo que batió por pocos metros a Lochfield y después llegaron los demás. Monta medida de Ricardo Sousa que dio el pistoletazo de salida a un año que seguro será bueno para Intaglio.

Salida del GP de Vila-seca | Foto: Quim Vila

La jornada estaba compuesta por otras dos carreras sobre la distancia de 1.700 metros en la pista de arena con caballos de menor valor que en el Gran Premio, pero igualmente interesantes. En la primera de ellas el premio Parc de la Torre d’en Dolça la victoria se ha quedado en casa con la victoria de Cinnamon Crescent (J.L. Borrego) de la cuadra catalana Costa La Vall. Le siguieron en el poste de meta por este orden Correntoso (N. De Julián), Stormy Dance (R. Sousa) y Quinera (J.E. Jarcovsky). La yegua local apostó por salir en punta marcando un ritmo considerable a la prueba, táctica que le valió para ganar de punta a punta. Correntoso intentó aguantar hasta el primer paso por la línea de meta arrebatarle la punta a la vencedora, pero a partir de la segunda vuelta se vino abajo y tuvo una bonita lucha para aguantar el segundo puesto con Stormy Dance. Era la tercera vez que corría Cinnamon Crescent en Vila-seca y después de dos segundos consiguió una victoria más que merecida.

Mientras tanto en la tercera y última carrera de la jornada, fue un duelo entre los dos favoritos He’s a Dreamer (R. Sousa) y Acamante (J.E. Jarcovsky), que se llevó el gato al agua el pupilo de Eva Imaz Ceca. Cerró el trío la otra representante de Imaz, Lila Mahyana (N. De Julián). La punta de la carrera lo ha llevado como era de prever el caballo de Río Cubas con una gran punta de velocidad. En este caso el que no le dejó respirar en ningún momento fue el debutante en España He’s a Dreamer que pasó al frente en la recta final para batir al puntero. Como curiosidad en esta carrera a Jorge Jarcovsky se le cayó el casco al suelo nada más empezar la carrera, pero esto no le impidió para ser segundo. Esta última carrera fue sin duda la más apretada y emocionante en el poste de llegada.

Salida del Premio Patronat Municipal de Turisme de Vila-Seca | Foto: Quim Vila

Así se clausuró la única jornada de carreras de caballos para los aficionados catalanes, que espera ya ansiosamente al año que viene y con el objetivo de tener más carreras en el futuro, porque una vez más la afición respondió a su cita marcada en el calendario. Ojalá en el futuro haya más carreras en este pequeño hipódromo, ya que su localización y afición no puede ser mejor y más fiel. Según palabras del alcalde de Vila-seca se está trabajando para conseguir tener un gran hipódromo en Catalunya y a su vez más carreras en el hipódromo de su localidad.

Entrega de premios del Premio Parc de la Torre d'en Dolça | Foto: Quim Vila

Resultados de las carreras 2018-01-21:

1ª Carrera: (4) Cinnamon Crescent – (3) Correntoso – (2) Stormy Dance – (1) Quimera

2ª Carrera: (1) Intaglio – (3) Arnulfo – (4) Lochfield – (2) Peman – (5) Es Trenc

3ª Carrera: (2) He’s a Dreamer – (1) Acamante – (5) Lila Mahyana – (3) Hallochop – (4) Canttylla