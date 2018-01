Previa RAW 22 Enero 2018: una noche de leyenda

Foto: WWE.com

USA Network retransmitirá esta madrugada un nuevo show semanal de la marca roja de WWE, Monday Nigth RAW desde el Manhattan Center y el Barclays Center de Nueva York, se realizará en distintos recintos debido al 25 aniversario de la marca RAW en televisión.

Roman Reings vs. The Miz:

Combate por el campeonato intercontinental de RAW, la lucha se ha calentado durante estas semanas desde que The Miz hizo su regreso a WWE, la pasada semana Roman Reings venció en un combate en desventaja contra The Miztourage, lo que hace casi imposible que The Miz gane legalmente el combate.

El Manhattan Center estará lleno de leyendas del Wrestling:

Cabe la posibilidad de que alguna leyenda recale también en el Barclays Center. Las estrellas anunciadas hasta la fecha son: The Undertaker, Shawn Michaels, Chris Jericho, Christian, D-Generation X, Torrie Wilson, Jim Ross, Jerry Lawler, Jacqueline, The Dudley Boyz, Ric Flair, Maria Kanellis, Scott Hall, Johnathan Coachman, The Bella Twins, The New Age Outlaws, Eric Bischoff, Terri Runnels, Ron Simmons, JBL, Kelly Kelly, The Godfather, The Brooklyn Brawler, Michelle McCool, Brother Love, Boogeyman, Teddy Long, The Million Dollar Man, John Laurinaitis, Sgt. Slaughter y Trish Stratus.

SmackDown también estará presente:

Daniel Bryan, Shane McMahon, Aj Styles, Charlotte Flair, The Usos, The New Day y John Cena no se perderán la gran noche de RAW, quién sabe si vivimos un combate entre marcas.

Brock Lesnar regresará a RAW:

Brock Lesnar aparecerá esta semana en el show de RAW con vistas al combate que tendrá lugar en Royal Rumble, donde defenderá su campeonato universal contra Kane y Braun Strowman, se espera que Brock se venge de Braun quién la última vez que lo vió le aplastó con una estructura de acero.

¿Tendremos nuevas superestrellas confirmadas para el Royal Rumble femenino?

WWE.com ha insinuado la posible participación de Trish Stratus y Torrie Wilson en el Royal Rumble femenino, las luchadoras podrían confirmarlo hoy mismo aprovechando su participación en el evento.