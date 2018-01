Sorteo sementales ACPSIE (I)

Google Plus

Foals | Foto: Darley Stud

El próximo viernes 26 de enero se hará un año gracias a la ACPSIE (Asociación de Criadores) un sorteo de cartas de cubrición para los criadores asociados a la ACPSIE. Debido a este acontecimiento hoy toca hablar sobre los 27 sementales que se presentan en el sorteo. Este sorteo permite a los criadores españoles obtener la posibilidad de cubrir sus yeguas con sementales con precios de cubrición que les puede resultar caro a un precio más asequible o hasta gratis.

Al ser muchos los hemos dividido entre los sementales estabulados fuera de España y en España. Ahora toca de hablar de los sementales estabulados fuera de España, dando a conocer algunos datos básicos de estos caballos.

BOBBY’S KITTEN

Bobby's Kitten | Foto: Lanwades Stud

Bobby’s Kitten (USA), nacido el año 2011 (Kitten’s Joy y Celestial Woods (Forestry)) está estabulado en Lanwades Stud (Inglaterra) con un canon de cubrición de £12.500, un poco más de 14.000€ que en este sorteo habrá que pagar £10.000 para la cubrición.

El caballo entrenado por D.K. Weld tuvo una buena campaña de dos años en Estados Unidos, ya que consiguió ganar un Grupo 3 y ser tercero del Breeders' Cup Juvenile Turf (G1). A tres años comienza una temporada algo irregular sobre todo en los primeros meses del año en carreras de velocidad. Aunque en la segunda mitad del año va afinándose poco a poco hasta conseguir una grandísima victoria en la Breeders’ Cup Turf Sprint en Santa Anita sobre pista de hierba en 1.300 metros. Antes de esta victoria obtiene colocaciones en carreras de grupo que le valieron para afinarse. A cuatro años reaparece muy tarde y la verdad que no obtiene resultados como en antaño. Para finalizar su carrera deportiva se traslada a Irlanda y en su única salida en tierras irlandesas obtiene la victoria en el Cork Stakes (Listed).

Sus primeros productos son foals este año 2018, por lo que hasta el año 2020 no se podrá ver ningún producto suyo en pistas. Puede ser un semental interesante debido a su origen americano que puede ser interesante para Europa. Además, es uno de los mejores hijos de un semental como Kitten’s Joy que tan buenos resultados ha dado en tierras americanas. Seguramente producirá caballos que tendrán velocidad y buen nivel desde los dos años.

CAMACHO

Camacho | Foto: Yeomanstown

Camacho (GB), nacido el año 2002 (Danehill y Arabesque (Zafonic)) está estabulado en Yeomanstown Stud (Irlanda) con un canon de cubrición de 7.500€.

Entrenado por el gran entrenador Sir Henry Cecil y con los colores del Principe Khalid Abdullah este caballo corrió poco y la verdad que no destacó en exceso en la pista. Solo obtuvo dos victorias, una de ellas a dos años en la carrera de su debut en Newmarket. Aparte de esta victoria solo consiguió una victoria más a tres años que fue el Sandy Lane Stakes (Listed) en Haydock sobre la pista de hierba en 1.200 metros. Obtuvo además en su siguiente salida un meritorio segundo puesto en el Jersey Stakes (G3) en York sobre la pista de hierba en 1.400 metros.

Mejores resultados ha obtenido en la yeguada que en las pistas. Se trata de un semental que transmite sobre todo velocidad y precocidad a sus hijos. También hay que remarcar que viene de una buena familia. Pese a no sacar ningún campeón a pista estos años, está obteniendo grandes números en caballos de dos años en cuanto a su efectividad de victorias. Esto ha hecho que desde que entró en la yeguada el año 2006 su fee haya subido bastante. En los últimos años hemos podido presenciar algún que otro producto suyo en España, reafirmándose eso de que es un semental que transmite velocidad y precocidad. Sin duda un semental muy útil.

CAT JUNIOR

Cat Junior | Foto: Haras des Fontaines

Cat Junior (USA), nacido el año 2005 (Storm Cat y Luna Wells (Sadler’s Wells)) está estabulado en el Haras des Fontaines (Francia) con un canon de cubrición de 1.800€.

En su historial deportivo ha corrido por todo el mundo, aunque donde más le pudimos ver fue en Inglaterra. En este caso su victoria más destacada fue en Meydan en el premio Burj Nahaar (Grupo 3) sobre 1.600 metros. Además, acumuló varias colocaciones en carreras de G1 y G2.

Un semental que transmite sobre todo velocidad (1.200-1.600 metros). Por ahora no ha producido ningún hijo que haya destacado en exceso en pista. Como mejor hijo en pista podríamos destacar al cinco años Donuts Reyor con valor 42,5 en Francia que ha destacado en distancias entre 1.600-1.900 metros. No tiene muchos productos en pista y en España solo hemos podido observar dos productos sin especial calidad. Entró en la yeguada con un fee de 2.800€ en el Haras Du Pays d’Auge (Francia) y con el tiempo por lo general ha ido a la baja, aunque este año ha subido su precio de cubrición respecto a años anteriores.

CITYSCAPE

Cityscape | Foto: Overbury Stud

Cityscape (GB), nacido el año 2006 (Selkirk y Tantina (Distant View)) está estabulado en el Overbury Stud (Inglaterra) con un canon de cubrición de £4.500 un poco más de 5.100€.

En su historial deportivo ha destacado en distancias entre 1.600-1.800 metros. Pensionista del gran entrenador inglés Roger Charlton y portador de colores de gran nivel internacional como son la del Principe Khalid Abdullah. En su palmarés destaca un segundo puesto muy meritorio a dos años como es la Juddmonte Royal Lodge Stakes en Ascot sobre 1.600 metros batido solo por Jukebox Jury. Su máximo valor lo recuperó a 5 y 6 años, siendo el mejor millero viejo de Irlanda a 5 años y marcando un valor 56 en pista. Durante esos dos años ganó el Dubai Duty Free (G1) en Meydan sobre 1.800 metros, y consiguió dos grandes segundos puestos en el Prix Jacques le Marois (G1) y en el Queen Elizabeth II Stakes (G1) ambos sobre 1.600 metros y siendo batido por Excelebration.

Un semental que transmite sobre todo caballos milleros. Si es verdad que por ahora no ha producido ningún hijo que haya destacado en exceso en pista. Probablemente este año con sus primeros productos de 3 años irá demostrado mucho más que hasta el momento. Como mejor hijo en pista podríamos destacar al tres años Ballymount con valor 43 en Francia que es colocado múltiple en Listed. En España solo hemos podido ver a una potra de la Yeguada Cortiñal llamada Destinity Star que ha demostrado poco en sus dos salidas a pista. Entró en la yeguada con un fee de £5.000 en la misma yeguada que está estabulado en la actualidad. También cabe recordar que es medio hermano de Bated Breath, un gran sprinter inglés ganador y colocado de Grupo.

HUNTER’S LIGHT

Hunter's Light | Foto: Haras du Logis

Hunter’s Light (IRE), nacido el año 2008 (Dubawi y Portmanteau (Barathea)) está estabulado en el Haras du Logis (Francia) con un canon de cubrición de 4.000€ que en este sorteo habrá que pagar 1.300€ para la cubrición.

El caballo de la todopoderosa Godolphin entrenado por Saeed bin Suroor fue un ejemplar muy versátil desde los 3 a los 7 años. Corrió sobre todo en distancias entre 1.800-2.200 metros. En su palmarés se encuentras varias victorias y colocaciones de grupo entre otros: Al Maktoum Challenge (G1) en Meydan en pista de tapeta sobre 2.000 metros, el Jebel Hatta (G1) en Meydan en pista de hierba sobre 1.800 metros y el Premio Roma GBI Racing (G1) en Capannelle (Italia) en pista de hierba sobre 2.000 metros. Caballo vencedor en todo tipo de pistas y corredor en diversos países (Francia, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Alemania, Singapur, Estados Unidos e Inglaterra).

Un semental que está por ver aún que transmitirá porque sus primeros productos son yearlings, pero prometen dar guerra como su padre. Si a esto le añadimos que es familia del gran Darshaan y Dubawi, porta un origen espectacular que invita a la ilusión. Puede tratarse de un semental de un buen nivel calidad precio.

IVAWOOD

Ivawood | Foto: Coolmore Stud

Ivawood (IRE), nacido el año 2012 (Zebedee y Keenes Royale (Red Ransom)) está estabulado en Coolmore Stud (Irlanda) con un canon de cubrición de 6.000€.

El ejemplar entrenado por Richard Hannon demostró ser un producto veloz y precoz. Cuatro carreras disputó a dos años con un bagaje de tres victorias y un segundo puesto. Dos de esas victorias fueron en carreras de Grupos 2: July Stakes en Newmarket sobre 1.200 metros, batiendo a caballos como Muhaarar y Belardo y el Richmond Stakes en Goodwood sobre 1.200 metros. Además, entre las colocaciones que tiene destacan a dos años, un segundo puesto ajustadísimo en el Middle Park Stakes (G1) en Newmarket y dos terceros puestos a tres años en el 2.000 guineas de Inglaterra e Irlanda.

Los primeros productos de este semental son yearlings y hasta el año 2019 no se podrán ver en la pista, pero siguiendo la línea del padre seguro que transmitirá velocidad y precocidad. Además, ser uno de los sementales del gran emporio de Coolmore garantiza una apuesta interesante.

MOTIVATOR

Motivator | Foto: Haras dus Quesnay

Motivator (GB), nacido el año 2002 (Montjeu y Out West (Gone West)) está estabulado en el Haras dus Quesnay (Francia) con un canon de cubrición de 10.000€.

El pupilo de The Royal Ascot Racing Club a pesar de correr poco a dos y a tres años fue de lo mejorcito de su generación. Destaca por encima de cualquier victoria suya el Epsom Derby batiendo a un monstruo en la industria de la cría como es Dubawi. Pero su palmarés no se queda en eso, ya que también ganó a dos años el Racing Post Trophy (G1) sobre 1.600 metros en Doncaster y a tres años el Dante Stakes (G2) sobre 2.100 metros en York. Además, caben añadir sus colocaciones con dos segundos en el Coral Eclipse (G1) y en el Irish Champion Stakes (G1), y un quinto puesto en el Prix l’Arc de Triomphe (G1). Caballo ganador en todo tipo de distancias, entre 1.600 y 2.400 metros, versatilidad y calidad asegurada.

Se trata de un semental que ya lleva varias generaciones presentadas en pista y con productos por lo general de un nivel bastante interesante. Entró en la yeguada el año 2006 con un fee de £20.000 cubriendo en The Royal Studs (Inglaterra). Con los años fue bajando su canon hasta trasladarse al que es su casa ahora el Haras du Quesnay (Francia). Su buque insignia es y será la campeona Treve. La campeona preparada por Criquette Head-Maarek ganó en doble ocasión el Prix l’Arc de Triomphe (G1) y el Prix Vermeille (G1), y una vez el Prix Diane (G1) y el Grand Prix de Saint-Cloud (G1). Un palmarés casi irrepetible la de esta hija de Motivator. En España este semental ha funcionado con resultado muy positivos por lo general. Entre ellos podemos destacar a Winfola, Zascandil, Azafata y Don Miguel. Se trata sin duda de un semental de un nivel alto ofreciendo caballos con fondo y de un buen nivel desde los 2 años a adelante cogiendo progreso con la edad.

PLANTEUR

Planteur | Foto: Haras de Bouquetot

Planteur (IRE), nacido el año 2007 (Danehill Dancer y Plante Rare (Giant’s Causeway)) está estabulado en el Haras de Bouquetot (Francia) con un canon de cubrición de 4.000€.

Se trató de otro caballo de hierro en la pista. Una de las últimas creaciones de la gran cuadra Wildenstein. Bajo la tutela de Lellouche se marca una campaña tranquila a dos años con dos victorias y un segundo de tres actuaciones. Ya en la edad clásica se empieza a destapar como un gran caballo consiguiendo la victoria en el Prix Noailles (G2) y segundos puestos en el Juddmonte Grand Prix de Paris (G1), el Prix du Jockey Club (G1) y el Prix Niel (G2). Ya con la edad destacan sus victorias en el Prix Ganay (G1) en Longchamp sobre 2.100 metros y el Prix d'Harcourt (G2) en Longchamp sobre 2.000 metros. Se le resistió por partida doble, carreras prestigiosas como, el Prix d'Ispahan (G1) y el Dubai World Cup (G1). Corrió en distancias variadas entre 1.600-2.400 metros, destacando sobre todo en carreras entre 8 y 10 furlongs.

En su carrera reproductora sus primeros productos han ido saliendo a pista. Los más viejos tienen 3 años y a pesar de no haber tenido mucho tiempo para demostrar nada en las carreras el tiempo hablará. En España hemos podido ver a dos potros con futuro como Planteur Davier y Fly D’Aspe que han dado un valor como para ser dos de los gallitos en el panorama nacional. Estamos ante un semental versátil y que el precio al no ser muy alto invita a darle una oportunidad.

RULER OF THE WORLD

Ruler of the World | Foto: Coolmore Stud

Ruler of the World (IRE), nacido el año 2010 (Galileo y Love Me True (Kingmambo)) está estabulado en Coolmore Stud (Irlanda) con un canon de cubrición de 8.000€ que en este sorteo habrá que pagar 4.000€ para la cubrición.

Este alazán hijo del mejor semental del mundo Galileo comenzó su carrera deportiva mucho más tarde que otros caballos de su nivel, ya que debuto a 3 años. Eso si debutó ganando, después en su segunda salida ganar un Grupo 3 como el Chester Vase en Chester y para cerrar el triángulo en su tercera salida ganó ni más ni menos que el Epsom Derby (G1). Tras estas tres carreras de ensueño parecía que se iba a comer el mundo, pero con la perdida de la imbatibilidad en el Irish Derby (G1) no se volvió a ver un gran nivel de este caballo. La única vez que se pudo ver de nuevo al explosivo caballo alazán fue con 4 años con la victoria del Prix Foy (G2) en Longchamp sobre 2.400 metros.

Todavía quedan unos meses para poder disfrutar de los primeros hijos de Ruler of The World, pero sus primeros productos en las subastas han conseguido números muy interesantes por lo tanto hay grandes esperanzas puestas en él. Porta un origen muy interesante por lo tanto transmitir eso puede ser una carta muy buena. Seguro que dará fondo a sus hijos y una pizca de calidad que nunca viene mal.

SIR PERCY

Sir Percy | Foto: Lanwades Stud

Sir Percy (GB), nacido el año 2003 (Mark of Esteem y Percy’s Lass (Blakeney)) está estabulado en el Lanwades Stud (Inglaterra) con un canon de cubrición de £7.000 casi 8.000€, que en este sorteo habrá que pagar £5.000 para la cubrición.

El semental castaño entrenado por Marcus Tregoning obtuvo el título de mejor dos años en Inglaterra de su generación. La razón de tal galardón fue el hecho de estar invicto en 4 de sus 4 salidas a pista con la destacada victoria en el Dewhurst Stakes (G1) sobre 1.400 metros en Newmarket. Y es que no solo fue un buen dos años, ya que a tres años ganó el prestigioso Epsom Derby (G1) con un final de infarto. Esta carrera fue sin duda su última gran actuación, antes venía de ser segundo en el 2.000 Guineas de Newmarket sobre 1.600 metros.

Semental que proporciona sobre todo caballos de distancia y que progresan con el tiempo. Entró en la yeguada el año 2008 en el mismo sitio que está estabulado hoy por hoy. Ha mantenido su canon de cubrición durante estos 10 años, cosa que no es nada fácil. Entre sus hijos los dos mejores productos puestos en pista han sido Wake Forest y Sir John Hawkwood caballos con muchas ganancias. En España han destacado dos productos de la cuadra Popular como son Madrileño y Madrileña. Veterano semental, pero que sigue dando un gran nivel y que en España pocas veces fallan sus hijos.

TIME TEST

Time Test | Foto: The National Stud

Time Test (GB), nacido el año 2012 (Dubawi y Passage of Time (Dansili)) está estabulado en The National Stud (Inglaterra) con un canon cubrición de £8.500 casi 9.700€, que en este sorteo habrá que pagar £5.000 para la cubrición.

El caballo del Principe Khalid Abdullah acaba de pasar a la yeguada. Tuvo un año tranquilo a dos años con una victoria y dos segundos puestos de tres actuaciones en carreras menores. En cambio, a tres años reaparece en un buen hándicap en Newbury con una victoria importante. Después se hace con el Tercentenary Stakes (G3) en Ascot sobre 2.000 metros. Tras esta victoria obtiene varias colocaciones en carreras de grupo, pero no gana más en el año hasta el Shadwell Joel Stakes (G2) en Newmarket sobre 1.600 metros. A cuatro años sigue demostrando un gran nivel entre 1.600 y 2.000 metros consiguiendo victorias en el York Stakes (G2) y el Gerard Stakes (G3), y el tercer puesto en el Coral-Eclipse (G1). En su último año de competición se traslada a Estados Unidos, lugar en el que se coloca múltiplemente en carreras de grupo sobre la pista de hierba.

Al ser un caballo que acaba de llegar a la yeguada aún no tiene ningún producto en pista. Este año 2018 será su primer año de monta y se espera que pueda ser una de las revelaciones en tierras inglesas, ya que aguarda un gran origen y en la pista demostró ser un caballo de gran nivel.