Resultados RAW 22 de enero de 2018: The Miz a la cima y Braun Strowman impone su fuerza

Este lunes 22 de enero se llevó a cabo la celebración del aniversario número 25 de Monday Night RAW. Desde el Barclays Center en Brooklyn, y el Manhattan Center, donde se dio el primer episodio de la marca roja en la historia de WWE, se desarrolló el programa conmemorativo donde regresaron muchas leyendas y los integrantes del elenco actual también tuvieron sus momentos.

El programa comenzó con un video donde se recopilan los mejores momentos de RAW en 25 años. Seguido, Shane y Stephanie McMahon presentan a su padre, Vince McMahon. Este sale en medio de una ovación y dice que los 25 años se sienten muy bien. Stephanie indica que hay una sorpresa para Vince, una sorpresa que ella y Shane han hecho. Stephanie y Shane regalan a Vince una placa conmemorativa por los 25 años de Raw. Vince dice que sólo es una placa y que parece algo muy barato, como la gente de Brooklyn, que les ha dado todo y que a cambio recibe una placa. También afirma que debe agradecer todo a alguien, pero que no está en su familia, que la persona a la que debe agradecer es a él mismo, pero ¡Aparece 'Stone Cold' Steve Austin y el público estalla en júbilo! Vince le dice a Steve Austin que las cosas han cambiado, que estamos en la era PG y que está viviendo la vida de una persona retirada. Steve sigue sin decir una palabra y Vince afirma que es un viejo ciudadano, pero Shane puede ocupar su puesto. Shane y Austin se dan la mano, pero ¡Austin aplica su Stone Cold Stunner a Shane McMahon! Austin toma un trago a una cerveza, y abraza a Vince. Este da la espalda a Austin y ¡Stunner para Mr. McMahon! Shane se levantaba y comenzaba a tomar cerveza con Stone Cold pero ¡Otro Stunner para Shane! Stone Cold se queda celebrando tomando cerveza en la esquina.

Resultados

1) 8-Woman Tag Team Match: Asuka, Mickie James, Bayley y Sasha Banks derrotaron a Mandy Rose, Sonya Deville, Alicia Fox y Nia Jax vía sumisión. Sasha consiguió la victoria para su equipo después de hacer rendir a Alicia Fox con su Bank Statement. Después del combate, Asuka lanza a todas las competidoras por encima de la tercera cuerda, mostrando sus intenciones de cara al primer Royal Rumble femenino.

Kurt Angle está en backstage e indica que esta noche no permitirá otro incidente como la semana pasada con Braun Strowman. Jonathan Coachman entra en escena acompañado de Harvey Wippleman, The Brooklyn Brawler, Teddy Long y Bruce Prichard. A continuación, The Boogeyman aparece asustando a todos los presentes y pone gusanos de su boca en la mano de Coachman.

Se muestran momentos clave en la historia de Monday Night RAW. La transmisión se traslada al Manhattan Center, mientras se observa el Empire State bañado en luces rojas. También se repasan momentos de la carrera de The Undertaker en WWE, quién participó en el primer show en la historia de Monday Night RAW.

Suena la música de Undertaker y la gente estalla en una ovación tremenda. ¡El 'Hombre muerto' está de regreso a un ring de WWE desde Wrestlemania 33! Al llegar al ring indica que todo comenzó en este lugar (Manhattan Center) hace 25 años. Dice que por 25 años ha estado cavando tumbas para todo el mundo que se cruzara en su camino, que ha tomado las almas y las ha enterrado bajo tierra en un oscuro agujero. Menciona que tanto Stone Cold, como Mick Foley y hasta su propio hermano Kane intentaron detenerlo pero fallaron, y que ahora, en este suelo, por todos ellos que han caído, es hora de descansar en paz.

APA Protection está en backstage. Simmons y JBL están acompañados de Heath Slater y Rhyno jugando al póker, hasta que alguien suelta un fajo de billetes en la mesa, ¡Y no es nadie más ni nadie menos que Ted DiBiase! Este también se une a la mesa para jugar al póker y apostar.

JoJo da la bienvenida a los mejores Mánagers Generales de la historia de Monday Night RAW. Aparecen John Laurinaitis, William Regal (ahora Mánager General de NXT), Eric Bischoff y Daniel Bryan. La gente corea "¡YES!" hasta que aparece The Miz y The Miztourage. The Miz se encara a Bryan y camina al ring, seguido de Roman Reigns.

2) Intercontinental Championship Match: The Miz venció a Roman Reigns vía pinfall. El 'Asombroso' consiguió el conteo de tres luego de aplicar su Skull-Crushing Finale al 'Emperador Romano'. Con esta conquista, ya son ocho veces en las que The Miz se corona como Campeón Intercontinental.

Se vuelven a mostrar momentos memorables en la historia de RAW. Seguido aparecen Jeff Hardy y The Usos, quienes se han unido a la partida de Póker que estaban disputando Heath Slater y Rhyno, APA Protection y Ted DiBiase.

¡Christian y The Peep Show están de vuelta a un ring WWE después de casi 4 años! Christian habla de las parejas en WWE, e invita al ring a los Campeones en pareja de RAW Jason Jordan y Seth Rollins. Christian les da la bienvenida, pero Jason lo interrumpe diciéndole que es un honor estar en su show, al igual que con todas las leyendas de WWE. The Bar (Cesaro & Sheamus) entran en escena y Sheamus dice que todas las leyendas querían tomarse fotos con ellos, pues son la "barra de medir". También dice que tendrán de vuelta los campeonatos por parejas este domingo en Royal Rumble y tanto él como Cesaro inician un cántico de "You Suck" a Jason Jordan, pero este reacciona atacando a los europeos. Rollins al tratar de realizar un rodillazo sobre Sheamus, pero se lo conecta a Jordan accidentalmente.

Charly Caruso entrevista a Alexa Bliss en backstage y le pregunta por el primer Royal Rumble femenino y si cree que seguirá siendo campeona en WrestleMania. Alexa Indica que no es una campeona, pero una diosa. Charlotte Flair aparece y dice que la única razón por la que Alexa es campeona, es porque Flair no se encuentra en RAW. ¡Ric Flair aparece! Este indica que Charlotte Flair será campeona para siempre. "WOOOOO!"

Ahora aparecen Natalya y Titus Worldwide (Titus O'Neil & Apollo Crews), quienes también se unen a la mesa donde algunos de sus compañeros de róster y otras leyendas juegan póker, mientras que en el Manhattan Center, Bray Wyatt para su combate ante Matt Hardy.

3) Bray Wyatt derrotó a Woken Matt Hardy vía pinfall. El 'Deborador de mundos' conectó su Sister Abigail después de un movimiento ilegal en las cuerdas y logró la cuenta de tres.

JoJo introduce a varias de las mujeres más importantes en la historia de Monday Night RAW: The Bella Twins (Nikki y Brie Bella), Maryse, Kelly Kelly, Lillian Garcia, Jacqueline, Torrie Wilson, Michelle McCool, Terri Runnels, Maria Kanellis y... ¡Trish Stratus! Los asistentes del Barclays Center enloquecen con la presencia de una de las mejores luchadoras en la historia de WWE, como la anuncia Jojo.

Elias camina en backstage con su guitarra, hasta que se encuentra a Chris Jericho (quien lleva su camiseta promocional del combate ante Kenny Omega). Y2J pregunta si le puede prestar la guitarra, pero Elias se niega. Jericho saca su propia guitarra y le dice cantando que es un estúpido idiota y... "YOU JUST MADE THE LIST!".

La producción vuelve a mostrar hechos importantes a través de los 25 años de RAW y también al Empire State, iluminado de rojo.

Elias está en el ring y dice que a WWE le ha tomado 25 años hasta que le han firmado. También dice que esta hay celebridades y leyendas, por lo que cantará una canción especial. Toca una canción (de mal gusto obviamente) para Jimmy Fallon, basada en Shawn Michaels, Undertaker, Chris Jericho y otras leyendas, pero es interrumpido por John Cena. Este habla de los 25 años de RAW. Elias dice que nadie escuchar a Cena porque quieren escuchar a Elias y Cena responde retándolo a un combate. Elias finjía que se iba pero intenta atacar a Cena. Cena le aplica el You Can't See Me a Elias, pero al intentar su Attitude Adjustment, Elias ejecuta un Low Blow. Elias toma su guitarra y se la parte a Cena en la espalda.

Ahora son los miembros de New Day, los que se unen a la partida de póker, pero acaban todos discutiendo hasta que JBL y Ron Rimmons ponen orden. Simmons enfadado grita "DAMN!"

Mark Henry camina en backstage y ¡Se encuentra a The Godfather! Este presenta a la mujer que lo acompaña y Henry trata de conquistar a la chica, hasta que The Godfather le dice que es su esposa.

4) Titus Worldwide (Titus O'Neil & Apollo Crews) vs. Rhyno y Heath Slater resulta sin un ganador. El árbitro decidió descalificar a ambos equipos después de que intercambiaran golpes dentro del ring sin seguir sus instrucciones. Después del combate ¡Aparecen The Dudley Boyz! Las otras dos parejas estaban fuera del ring, pero Titus O'Neil y Rhyno arrastran a Slater hacia el ring y los Dudley lo castigan. La gente enardecida pide mesas y los Dudley los complacen aplicando su '3D - Dudley Death Drop' a Slater sobre la madera.

Charly Caruso entrevista a AJ Styles en backstage, pero este pide el micro a Charly para realizar una promo Sin embargo ¡Presenta Mean Gene Okerlund! El Campeón de WWE realiza una promo contra Kami (Kevin Owens y Sami Zayn) cara a su combate handicap ante ellos en Royal Rumble este domingo.

En el Manhattan Center. ¡Aparece D-Generation X! Triple H y Shawn Michaels hablan sobre los 25 años de RAW. 'The Game' habla sobre algunos de sus recuerdos en RAW y dice que RAW es su casa y pregunta al público si están listos. Triple H y Michaels introducen a The New Age Outlaws (Road Dogg & Billy Gunn) y tras estos, aparece X-Pac. La gente corea "One too sweet", y aparece Razor Ramon quien dice que este RAW es "Too Sweet", hasta que aparece The Balor Club (Finn Bálor, Luke Gallows & Karl Anderson). La gente corea "One Too Sweet", pero DX y el Bálor Club se dan el "Too Sweet". Luego suena la música de The Revival (Dash & Dawson) y se acercan al ring.

5) Luke Gallows & Karl Anderson vencieron a The Revival vía pinfall. Los miembros del Balor Club consiguieron la victoria después de aplicar su Magic Killer en una lucha muy corta. Después del combate, The Revival intenta atacar a DX, pero cada uno de estos le aplican sus finishers. Al final, Finn Bálor aplica su Coup de Grace sobre Dawson.

Kurt Angle entra al ring, que está rodeado por muchos luchadores, entre ellos varias leyendas. Angle le da la bienvenida a Braun Strowman. Angle ahora presenta a Kane. Aparece Paul Heyman y presenta a Brock Lesnar. Strowman ataca a Kane. Lesnar castiga con lazo a Strowman y le aplica un F5 a Kane. Strowman castiga a Lesnar contra la barricada. Strowman le aplica su remate a Lesnar sobre la mesa de comentaristas y la mesa se destruye. Strowman queda triunfante en el cuadrilátero, para acabar así con la celebración del aniversario 25 de Monday Night RAW.