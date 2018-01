Resultados Smackdown Live 23 de enero de 2018: 'Kami' y un mensaje a AJ Styles antes de Royal Rumble

Foto: WWE

Este martes 23 de enero, el elenco de Smackdown Live se trasladó hasta el Capital One Arena, en Washington DC. La semana anterior Bobby Roode se coronó como nuevo Campeón de los Estados Unidos tras vencer a Jinder Mahal, pero las miradas ahora se dirigen a lo que sucede al rededor del Campeonato de WWE, con AJ Styles, Kevin Owens y Sami Zayn. Para el show, el 'fenomenal' tiene dos combates pactados, precisamente ante Owens y Sami, pero en una lucha contra cada uno.

El programa comenzó precisamente con el dúo canadiense en el cuadrilátero. Kevin Owens pide al público que preste atención, ya que están frente al futuro de la empresa y presenta a Sami Zayn como uno de los próximos co-campeones de WWE y Sami Zayn hace lo mismo. Owens dice que el Movimiento "Yep!" no es solo acerca de dos personas, si no de todo lo que significa el sacrificio, luchar por la injusticia, y mostrar el verdadero talento. Luego, afirma que ni con el apoyo del comisionado (Shane McMahon), podrá salir victorioso en Royal Rumble. Zayn lo repite, por si Styles no lo ha entendido, que el domingo, ellos ganarán el título, serán los dos primeros co-campeones de WWE, y luego no terminarán, si no que seguirán lastimándolo.

El Campeón de WWE entra en escena y asegura que "Nope!" hay alguna forma de que pierda y que "Nope!" saldrá herido. Sami dice que después de Royal Rumble, escuchará el movimiento del "Yep!" en todas partes, pero AJ les responde nunca será su show, sino que es y será SmackDown Live, la casa que el construyó. Sami le dice que se encuentra en esta situación por ignorante y vanidoso, ya que él mismo retó a Daniel Bryan a que pactara el combate ante ellos, además de que una semana después afirmó en una entrevista con Renee Young que no tendría problema en acabar con ambos canadienses la misma noche. Daniel Bryan sale y dice que no duda que AJ Styles pueda ganar, pero el campeón le dice que no lo defienda y que no confía en sus intenciones, pero que no no se va a echar para atrás con respecto a los combates pactados para esta noche.

En backstage, Daniel se encuentra con Shane McMahon, y este le cuestiona sobre los combates que tendrá AJ en el evento principal, pero Daniel afirma que el propio AJ los ha pactado, sin él haber pensado eso. Shane termina creyendo, aunque cuestiona sus habilidades como GM.

Resultados

1) Chad Gable derrotó a Jey Uso vía pinfall. Gable consiguió el conteo de tres, luego de aplicar su combinación de Suplex Alemán y Pin.

Shinsuke Nakamura es entrevistado por Renee Young en backstage. El japonés dice que tiene un plan muy sencillo para Royal Rumble, que a cada rival que vea le conectará un rodillazo a la cara (Kinshasa), y al que sigue y así, uno a uno los despachará. Baron Corbin aparece y le dice a Nakamura que no ha demostrado nada en WWE, que solo cree que es bueno porque el público lo apoya, algo que a él no le podría importar menos y Nakamura lo reta a un combate.

Naomi se dirige al ring, mientras tanto la producción muestra un vídeo backstage de Tye Dillinger, quién habla de lo que fue para él participar en el Royal Rumble del año pasado y que espera obtener un mejor resultado en este, confirmando así su participación este domingo.

2) Naomi venció a Liv Morgan vía pinfall. La 'Reina del brillo' se llevó el combate después de conseguir el conteo de tres con un roll-up lanzándose por encima de las cuerdas. Después del combate, todas las integrantes de la división femenina forman una disputa y al final la única que queda en el ring es Becky Linch. La campeona Charlotte Flair, aparece y desea suerte a todas las competidoras, pero sobre todo a la que gane, pues será imposible vencerla a ella en WrestleMania.

3) Shinsuke Nakamura vs Baron corbin quedó en un No-Contest. Cuando el nipón preparaba su Kinshasa para conectarla al 'Lobo solitario', ¡Apareció Randy Orton con un RKO de la nada! Seguido también le aplicó otro a Baron Corbin.

4) Bobby Roode y New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) derrotaron a Rusev, Aiden English y Jinder Mahal vía pinfall. Xavier Woods consiguió la victroria para su equipo, después de aplicar su codazo desde la tercera cuerda sobre English.

5) AJ Styles venció a Kevin Owens vía sumisión. El campeón hizo rendir al canadiense con su Calf Crusher. Después del combate, AJ intentó seguir lastimando el tobillo de Owens, pero Sami Zayn interrumpió sus acciones.

6) Sami Zayn venció a AJ Styles vía pinfall. Sami consiguió la cuenta de tres después de conectar su Helluva Kick seguido de un Blue Thunder Bomb. Con 'Kami' festejando termina la transmisión de Smackdown Live.