Shawn Michaels: “The Heart Break Kid”

Foto: WWE.com

Michael Shawn Hickenbottom​ (22 de julio de 1965, Chandler, Arizona, USA) es más conocido por todo el mundo como Shawn Michaels. El luchador original del estado de Arizona es una de las figuras más queridas de la historia del wrestling teniendo una de las carreras más laureadas. Michaels, en los 24 años que duró su carrera desde que debutase en la American Wrestling Association hasta su retiro en 2010 en la WWE, ha conseguido numerosos galardones.

Cuatro veces Campeón Mundial, tres como Campeón de la WWF y una vez Campeón Mundial Peso Pesado, tres veces Campeón Intercontinental, una vez Campeón Europeo, cinco veces Campeón Mundial en Parejas de la WWF/WWE y una vez Campeón Unificado en Parejas con D-Generation X, ganador de dos ediciones de Royal Rumble (1995, entrando en el primer puesto, y 1996), cinco veces protagonista del main event de WrestleMania, primer Gran Campeón, además de Campeón Triple Corona, una lista de éxitos que están a la altura de muy pocos luchadores y que llevaron a su introducción en el Hall of Fame de la WWE en 2011. Además, ha estado como protagonista de la lucha del año desde el año 2004 al 2010.

The Heart Break Kid (HBK) empezó su carrera en el mundo del wrestling a nivel nacional en el año 1986 en la American Wrestling Association (AWA), haciendo pareja con Marty Jannetty. En julio de 1988 los re-debutaron por segunda vez en la WWF; debutaron en 1987, pero un “malentendido”, según apunta el propio Michaels, obligó a los luchadores a volver a la AWA.

La pareja compuesta por Michaels y Jannetty se conoció como The Rockets y gozó de gran popularidad, llegando a conseguir el título por parejas en 1990; sin embargo, esta victoria no se reconoció, pues solo se había dado por la amenaza de que Jim Neidhart no renovase el contrato. Después de que les retirasen los campeonatos, The Rockets se separaron debido a que Michaels realizó un turn heel.

The Heartbreak Kid

Michaels cambió por completo su gimmick pareciéndose a lo que fue posteriormente, en este momento empezó a utilizar su característica música de entrada y su actitud chulesca.

Foto: WWE.com

El luchador de Arizona consiguió una gran popularidad hasta el punto de convertirse en uno de los favoritos del público. Esta gran popularidad se vio recompensada con el primer reinado como Campeón Intercontinental. El primer reinado de Michaels con el cinturón intercontinental duró 202 días. Aunque la tristeza de perder el cinturón le duró poco al de Arizona, pues al mes siguiente de perderlo lo recuperó al vencer a Marty Jannetty. El segundo reinado terminó de forma abrupta: Michaels fue despojado del título tras dar positivo en un control de asteroides.

HBK regresó a los cuadriláteros en Survivor Series y comenzó una rivalidad con Razor Ramon, el cual poseía el título que le fue arrebatado a Michaels. El feudo acabó en WrestleMania X, en un combate que fue considerado como el mejor del año (1994). Tras acabar la rivalidad con Ramon y llegado el verano, Michaels se lanzó a por el campeonato de la división de parejas junto a Diesel. El 28 de agosto la pareja de Diesel y Michaels se imponían a The Headshrinkers para conseguir los cinturones. El reinado que duró 87 días acabó debido a que Michaels sufrió una lesión en su mano.

Royal Rumble

Michaels empezó con buen pie el año 1995, pues a pesar de ser el primero en entrar a la batalla real de Royal Rumble fue el último en salir. De esta forma se aseguró formar parte de WretleMania, donde enfrentaría a Diesel por el título mundial de la WWF. Diesel consiguió retener el cinturón.

En la transición al Royal Rumble de 1996, Michaels volvió a ganar el cinturón Intercontinental, sin embargo, de nuevo una lesión hizo que le retiraran la presea. En la batalla real de 1996, HBK entró con el número 18 y se mantuvo sobre el ring los siguientes 26 minutos de combate. En esta ocasión Michaels sí que aprovechó su oportunidad por el cinturón de la WWF en WrestleMania y consiguió derrotar a Breth Hart en el main event de WrestleMania XII.

Michaels retuvo el cinturón máximo durante 231 días, hasta que lo perdió en Survivor Series contra Sycho Sid. En el Royal Rumble de 1997, HBK se vengó y recuperó el cinturón para comenzar su segundo reinado, el cual solo duró 25 días debido a una lesión.

DX Generation

Michaels y Triple H durante un progama | Foto: WWE.com

Michaels se unió a Triple H para crear uno de los stables más famosos de la historia de la WWE en el verano de 1997. Siendo parte de este stable participó en uno de los combates más sonados de la historia, el Bret Hart vs Shawn Michaels de Survivor Series de 1997 donde el cinturón de la WWF estaba en juego y donde sucedió el Escándalo de Monreal.

Primer retiro

La gran cantidad de lesiones sufridas por Michaels a lo largo de los años llevaron al luchador a retirarse de forma prematura. La lesión que supuso la gota que colmó el vaso en la carrera de Michels fue una hernia, provocada tras una mala caída en el combate contra The Undertaker en Royal Rumble 1998. Tras perder el título de la WWF en WrestleMania XIV ante Stone Cold, Michaels se retiró.

Regreso y rivalidad con Triple H

En 2002 Michaels realizó su regreso a los cuadriláteros y Triple H trató de convencerle para reunir de nuevo a DX Generation, sin embargo, cuando HBK aceptó unirse al stable, Triple H le atacó, iniciando así una gran rivalidad.

Foto: WWE.com

Michaels salió victorioso del combate entre ambos en SummerSlam 2002, pero tras acabar la lucha, Triple H atacó con un mazo a Michaels, siguiendo así con la rivalidad. Los dos siguieron su historia hasta que en Armagedon se enfrentaron en un Three Stages of Hell Match (compuesto por tres tipos diferentes de combate, un Street Fight Match, un Steel Cage Match y un Ladder Match) donde el cinturón Mundial Peso Pesado estaba en juego. Triple H acabó derrotando a Michaels, acabando así con su reinado de 28 días como campeón.

Michaels siguió su rumbo y tras acabar una rivalidad con Jericho, inicio un nuevo feudo con Evolution y Triple H, donde el campeonato máximo de la compañía estaba en juego. La rivalidad llevo a combates como el de WrestleMania XX que enfrentó a Michaels contra Triple H contra Benoit.

Regreso de DX Generation

En el año 2006 Sawn empezó una rivalidad con Vince McMahon y su familia. La rivalidad, que como base tenía el recuerdo de la Traición de Monreal, llevó a un combate en WrestleMania 22 entre Vince McMahon y el propio Michaels, que acabó con victoria para el de Arizona. La rivalidad no acabó con el combate del evento magno, el propietario de la actual WWE pidió a Triple H que atacase a Michaels, pero Hunter no hizo caso a Vince y se unió a HBK para refundar DX Generation.

Foto: WWE.com

La pareja gozó de gran éxito saliendo victoriosos de casi todos sus combates, hasta que en el evento New Year's Revolution de 2007 Triple H sufrió una grave lesión, haciendo que el equipo se separase.

Inicio al fin de la carrera

Con la lesión de Triple H, Michaels tuvo que buscarse una rivalidad de cara a WrestleMania 23. Finalmente, tras conseguir el cinturón por parejas junto a John Cena, se enfrentó al propio Marine en el evento magno. En el Raw posterior a WrestleMania la pareja formada por Michaels y Cena perdieron los cinturones que los acreditaban como campeones de la división por parejas.

A pesar de que el luchador de Arizona mantenía las opciones por el cinturón máximo de la compañía, no conseguía volver a ganarlo. En este periodo de tiempo tuvo lugar WrestleMania XXIV, donde Michaels se enfrentó a Ric Flair en un combate en el que la carrera de este último estaba en juego. Shawn consiguió derrotar a Flair tras aplicar una Sweet Chin Music. El combate, uno de los más emotivos que se recuerdan, con gestos como cuando Shawn le dijo “te quiero” a su rival antes de aplicar el último movimiento o la cuenta final que realizó HBK entre lágrimas, fue el punto final para la gran carrera de Ric Flair.

Último golpe del combate entre Michaels y Ric Flair | Foto: WWE.com

Michaels siguió su camino tras la despedida de su amigo. En el camino del luchador de Arizona se interpuso Jericho. Los dos luchadores iniciaron una rivalidad que llegó a lo personal y acabó con la victoria del luchador de Arizona.

Momento de la despedida en Raw | Foto: WWE.com

En los dos siguientes años Michaels trató de romper la racha de The Undertaker en WrestleMania. El primer combate entre ambos fue en WrestleMania XXV, donde “El Hombre Muerto” consiguió la victoria en la que fuese el combate del año (2009).

Al año siguiente el combate se volvió a repetir, pero en esta ocasión Michaels puso su carrera en juego. HBK no pudo romper la racha de The Undertaker y puso fin a su carrera sobre los cuadriláteros.

Vida lejos de la acción

Tras retirarse de la lucha, Michael Shawn siguió ligado al mundo del wrestling, pero lejos de los cuadriláteros. El de Arizona es una de las partes fundamentales de NXT y muchos son los seguidores que le piden un último combate. En los últimos meses se rumoreó acerca de un posible combate contra AJ Styles, incluso el propio Michaels afirmó que le había propuesto el combate, pero se negó a hacerlo.

Michaels en la ceremonia del Hall of Fame | Foto: WWE.com

Movimientos característicos

Sweet Chin Music

Heartbreaker

Teardrop Suplex

Jumping sitout belly to back piledriver​

Sharpshooter