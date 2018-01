Sorteo sementales ACPSIE (II)

Google Plus

Foals en Ulzama | Foto: Yeguada Haras de Ulzama

Debido al sorteo de cartas de cubrición para los criadores asociados a la ACPSIE toca hablar de los sementales estabulados en España, dando a conocer algunos datos básicos sobre estos caballos. Recordad que tenéis disponible la primera parte de análisis de los sementales que se presentan. Este tipo de sorteos permite a los criadores españoles obtener la posibilidad conseguir cruces interesantes con mayor facilidad.

ABDEL

Abdel | Foto: Torreduero

Abdel (SPA), nacido el año 2008 (Dyhim Diamond y Leonor de Guzmán (Glauco)) está estabulado en Torreduero (España) con un canon de cubrición de 1.900€.

En su carrera deportiva este caballo del Duque de Alburquerque ha destacado en todas las pistas españolas y eso es reflejo claro de su amplio palmarés. Ganador desde los 2 a 6 años manteniendo por lo general una gran regularidad, consistencia y versatilidad. Portador de un gran físico que le posibilitó entre otras cosas poder ganar en distancias tan variadas desde 1.600 metros a 2.400 metros. 35 salidas a pista de las cuales son 15 victorias y 12 colocaciones. Entre esas 15 victorias destacan la Copa de Oro de San Sebastián (Listed), Memorial Duque de Toledo (Listed), Gran Premio Hispanidad (Listed) por partida doble, Gran Prix Anjou Bretagne (Listed) sobre 1.600 metros en Nantes y el Gobierno Vasco (Listed). Caballo nacido y criado en España que sin ninguna duda dejo carreras para el recuerdo en la retina de los aficionados.

En cuanto a su producción aún no hemos podido disfrutar de sus hijos en pista, pero en su primera generación que ya son yearlings podemos encontrar una decena de productos suyos. Cuenta con yearlings de madres conocidas en España como Nurenieva, Cuittled o Tasha Linda. Habrá que estar atentos a ver los herederos de un semental que hizo un gran papel en las pistas españolas.

ACHTUNG

Achtung | Foto: Dehesa de Cantogordo

Achtung (SPA), nacido el año 2008 (Sulamani y Aurea (Silvano)) está estabulado en la Dehesa de Cantogordo (España) con un canon de cubrición de 1.200€.

Caballo con un crecimiento progresivo y fondo por todos los lados. Fue una de las últimas grandes creaciones del entrenador Roberto López y siempre con los colores de la cuadra Enalto. Ya desde el principio se le vieron condiciones de caballo fondista, ya que con 3 años obtuvo la victoria en el Villamejor sobre 2.800 metros. Después a cuatro años consiguió el doblete Francisco Cadenas y Gladiateur a finales de año en Madrid sobre 3.200 y 4.000 metros. Su campaña a cinco años siempre se recordará por su victoria en el GP de Madrid (Listed), que a posteriori se le quitó por dopaje. Ya con el cambio de preparación se pudo ver la faceta más internacional de este ejemplar. Llegó a estar colocado en carreras de listed y Grupo 3 en Francia como en el caso del Prix de Barbeville. En España por fin consigue después de varios intentos el GP de San Sebastián, y consigue un meritorio segundo puesto en el Memorial Duque de Toledo (Listed) y un tercer puesto en la Copa de Oro (Listed).

En cuanto a su producción este año comenzará a cubrir en la dehesa del que fuera su propietario. Cubrirá un número reducido de yeguas, pero ojalá que ese factor no le haga que tenga buenos resultados pese a que tengan que pasar un par de años para la puesta a punto en la pista de sus hijos.

ARKAITZ

Arkaitz | Foto: Yeguada Haras de Ulzama

Arkaitz (SPA), nacido el año 2011 (Pyrus y Lady Cree (Medicean)) está estabulado en la Yeguada Haras de Ulzama (España) con un canon de cubrición de 1.000€.

El caballo nacional de la cuadra Di Benisichi fue el gran triunfador a la sombra de Noozhoh Canarias de la generación del 2011. Hay que decir a la sombra porque pese a tener ambos la misma edad solo se enfrentaron en una ocasión, en el Torre Arias con victoria del canario. Pese a esa derrota que fue la única junto al GP de Madrid de su edad clásica, lo ganó todo. Destacaron por encima de todo la Poule de Potros, el Gran Premio Nacional, el Derby español y el Villamejor, año de ensueño y sobre todo tipo de distancias y terrenos a las riendas de José Luis Martínez. Tras un año intenso consigue una colocación de gran nivel en Grupo 3 en Francia, después cambia de preparación y acaba el año ganando el Grand Prix Mohammed VI en Casablanca (Marruecos). La ilusión se recupera con este efectivo al comienzo de la campaña de cinco años, pero falla en su cita marcada en el calendario, la Copa de Oro (Listed) que llega último.

En cuanto a su producción pronto comenzarán a nacer los primeros hijos de un Arkaitz que guarda una línea materna de gran nivel en España. Seguro que podrá cubrir un buen número de yeguas en el Haras de Ulzama siendo la gran referencia de la yeguada. Con que trasmita el nivel que tiene a sus hijos la calidad estará servida.

BANNABY

Bannaby | Foto: Yeguada Miranda

Bannaby (FR), nacido el año 2003 (Dyhim Diamond y Trelakari (Lashkari) está estabulado en la Yeguada Miranda (España) con un canon de cubrición de 4.000€.

Probablemente uno de los mejores caballos en el fondo que ha corrido en España el siglo XXI. Para tales credenciales solo basta con observar sus triunfos. A dos años no destaca mucho en Francia con los colores de Berend Van Dalfsen y la preparación de F. Rohaut no consigue ganar hasta cumplir los tres años. Pero a partir de su victoria empieza a despegar un gran caballo alazán. Llega a España a finales de su etapa de 3 años gracias a la cuadra Alberto Abajo y con la preparación de Roberto López. En su llegada obtiene el Villamejor sobre 2.800 metros. A 4 años destacan sus victorias en el GP de San Sebastián y el Gladiateur demostrando ser uno de los mejores fondistas del país llegando a la preparación de Mauri Delcher. Su año más destacado en cambio es a cinco años con un año irrepetible en el ámbito nacional e internacional. Ya con los colores de la cuadra Miranda España consigue doblegar el mismo año el GP de Madrid y la Copa de Oro, las dos grandes pruebas del calendario nacional. Si esto fuese poco se supera aún más en Francia primero con el Prix du Carrousel (Listed) y el Prix Cadran (G1) después. A seis años no consigue ninguna victoria importante, pero sigue colocándose en grandes carreras de fondo. Por último, a 7 años vuelve a ganar la Copa de Oro obteniendo el oro por segunda vez y es cuarto en el prestigioso Gold Cup (G1) de Ascot.

Pese a tener un increíble historial en la pista en la yeguada no ha podido demostrar todo su potencial. La mayoría de los cruces que ha realizado han sido con yeguas estabuladas en la yeguada donde esta él cubriendo. Además, muchas veces ha repetido los cruces cosa que ha hecho no abrirse a otros posibles cruces.

BUGATTI

Bugatti | Foto: Yeguada Haras de Ulzama

Bugatti (GER), nacido el año 2003 (Vettori y Bold Medici (Rubiano) está estabulado en la Yeguada Haras de Ulzama (España) con un canon de cubrición de 1.000€.

Un semental que poco o nada hizo en su vida de competición. Decimos poco y nada porque solo corrió dos veces y no ganó en ninguna ocasión. En su primera salida, cuando tenía tres años, en Munich (Alemania) fue último de diez sobre 1.600 metros. En su siguiente salida el panorama no fue mucho mejor. Ya en España y bajo la preparación de José Calderón vuelve a competir tres años después de su debut y acabó último de ocho en Dos Hermanas (España) sobre 2.200 metros.

En la yeguada la verdad que el panorama está siendo muchísimo más positivo que en las carreras. Ha estado cubriendo hasta ahora en Portugal con yeguas de la propiedad de su propietario y la verdad que los resultados han sido muy interesantes. A pesar de no tener muchos representantes en pista, ya son muy sonadas caballos como Intaglio, Imposant o Gran Torino. Se trata de sus tres estandartes que ha conseguido victorias y colocaciones en carreras de buen nivel. Seguro que ahora en España tendrá una mejor oportunidad de demostrar todo su potencial reproductor.

CARADAK

Caradak | Foto: Dehesa de Milagro

Caradak (IRE), nacido el año 2001 (Desert Style y Caraiyma (Shahrastani) está estabulado en la Dehesa de Milagro (España) con un canon de cubrición de 2.500€

Este caballo aparte de ser uno de los mejores milleros de su generación tiene el honor de haber vestido los colores de las prestigiosas cuadras Aga Khan y Godolphinn. Además de ese dato se trata de un caballo que debutó con tres años, cosa que no le impidió ganar en su segunda salida para después ganar un listed en Cork (Irlanda) sobre 1.600 metros. Ya con cuatro años fue empezando ganar carreras de listed y grupo tres, hasta acabar segundo del Prix de la Foret (G1) sobre 1.400 metros en Longchamp (Francia). Después de una buena campaña a cuatro años pasa vestir los colores de Godolphin y con ello sigue estando entre los mejores milleros de Europa con sendas colocaciones en carreras de grupo. Pero el plato fuerte fue su victoria en el Prix de la Foret (G1) después de ser segundo un año antes. En su último año de competición no confirma éxitos de antaño y al final del año pasa a la yeguada.

Caballo de gran valor en pista, pero también de gran valor en la cría española. Se podría decir que junto a Dyhim Diamond se trata del semental más exitoso del turf nacional este siglo XXI. Gracias al auge de una gran yeguada y la posterior eficacia por parte de sus hijos auparon a este caballo a lo más alto del turf nacional. Entre sus hijos destaca sobre todo Noozhoh Canarias ganador de listed y múltiple colocado de grupo, que este año ha pasado a la yeguada. Pero la lista es más amplia, Navarra, El Topo, Matusalén, Ciriaco o Show Gorb entre otros. Además, pese a que Caradak fuese un caballo millero y la mayoría de sus productos sean como su padre, también ha producido buenos ejemplares sobre distancias de más recorrido.

CELTIC ROCK

Celtic Rock | Foto: Dehesa de Cantogordo

Celtic Rock (FR), nacido el año 2009 (Rock of Gibraltar y Luna Celtica (Celtic Swing) está estabulado en la Dehesa de Cantogordo (España) con un canon de cubrición de 1.800€.

Otro de los mejores caballos sobre la media distancia en España fue este caballo de la cuadra Habit. Destacó sobre todo en carreras sobre 2.000 metros, pero también fue habitual verle en algo más de distancia. Debuta con 2 años a mediados de año con un tercer puesto, tras esto gana en su segunda salida en San Sebastián para afrontar después los dos critériums más importantes de España en las que acaba segundo y quinto. Su temporada a tres años se resume en múltiples colocaciones de gran mérito hasta llegar a la temporada de Dos Hermanas, donde el caballo experimenta un salto de calidad enorme. Comienza su campaña de cuatro años, la mejor que tuvo sin duda, 7 salidas a pista de las cuales 6 son victorias y uno un segundo puesto que le arrebató Abdel en una Copa de Oro para la historia. Entre sus seis victorias destacan el Prix André Baboin (G3), el Reapertura o el Memorial Duque de Alburquerque. Dejando un año de ensueño atrás los siguientes dos años y con traslado a tierras francesas por medio consigue como victorias más destacadas el Memorial Duque de Toledo y el Grand Prix de Marseille (Listed).

Acaba de llegar como quien dice a la yeguada y sus primeros hijos tienen apenas 1 año por lo que habrá que esperar un año para verlos en pista. Estamos seguramente ante un ejemplar que transmitirá ese cambio de ritmo característico que tiene, ese gusto por correr en punta y también correr sobre cierta distancia. Entre las yeguas que han sido cubiertas con este alazán destacan Suarbe, Piwi Orange y High Brooklyn.

IVORY LAND

Ivory Land | Foto: Yeguada Montanesa

Ivory Land (FR), nacido el año 2007 (Lando y Ivory Coast (Peintre Celebre) está estabulado en la Yeguada Montanesa (España) con un canon de cubrición de 1.500€.

En competición fue un caballo de gran calidad en carreras de fondo pese a que en España posiblemente fuese algo desconocido. Siempre con los colores de Eduardo Fierro empezó bajo la preparación de Román Martín cuando tenía dos años obteniendo en otras carreras el Critérium de Burdeos sobre 1.600 metros. A tres años pasa a la preparación de Alain de Royer-Dupré en Francia y empieza a demostrar ser uno de los mejores stayers en tierras francesas. A tres años a parte de ganar un listed consigue varias colocaciones de gran valor en carreras de grupo. A cuatro años sigue subiendo escalones con un listed y un grupo 3 para él. Pero es que a cinco años se autosupera con la consecución en el mismo año del Prix Vicomtesse Vigier (G2), el Prix Gladiateur (G3) y el Prix Right Royal (Listed).

Es un semental que dará sobre todo fondo y constancia a sus hijos, pese a que hasta ahora ninguno ha debutado aún. Este año podría debutar un hijo llamado Flaviano cuya madre es Hadiya. Seguramente ahora en la Yeguada Montanesa tendrá más oportunidades.

KARLUV MOST

Karluv Most | Foto: Nueva Dehesa Cholaica

Karluv Most (FR), nacido el año 2006 (Della Francesca y La Vltava (Grand Lodge) está estabulado en la Nueva Dehesa Cholaica (España) con un canon de cubrición de 500€.

Comienza corriendo en Francia con la preparación de Xavier Thomas hasta el comienzo de los cuatro años. Durante esos años corre a un nivel notable en el sudeste francés con victorias y colocaciones por medio, su mayor valor lo marca con un segundo puesto en un listed. A finales de año debuta en España y gana el Villamejor, y a partir de entonces con el cambio de preparación comienza a centrarse en los grandes premios españoles. A cuatro años consigue hacer su mejor campaña con el doblete GP de Madrid y el Memorial Duque de Toledo. Tras un año de ensueño hace un año en la cual acaba siendo el eterno segundón sin conseguir acabar ganando en ninguna ocasión. En cambio, con seis años vuelve a ganar consiguiendo el Premio Rheffissimo y el GP de Madrid, por segundo año.

En su faceta como padre hasta ahora no ha tenido grandes oportunidades, ya que solo ha conseguido una media docena de productos. Por ahora solo ha debutado una potra que es Kampa, que ha corrido tres carreras con resultados discretos. Debería transmitir cierta calidad sobre el fondo y progresión con el tiempo.

KOOL KOMPANY

Kool Kompany | Foto: Dehesa de Milagro

Kool Kompany (IRE), nacido el año 2012 (Jeremy y Absolutely Cool (Indian Ridge) está estabulado en la Dehesa de Milagro (España) con un canon de cubrición de 3.000€.

El pensionista del preparador inglés Richard Hannon empezó a demostrar maneras cuando tenía 2 años con victorias tan destacadas como en el Railway Stakes (G2) y el Prix Robert Papin (G2). Además, es segundo por muy poquito del Phoenix Stakes (G1) en Curragh (Irlanda), por lo tanto, destaca mucho en la generación de dos años. A tres años comienza el año ganando el Craven Stakes (G3) en Newmarket (Inglaterra) sobre 1.600 metros y en su edad clásica también acumula alguna colocación en carreras de grupo. A cuatro años se traslada a Australia y no consigue grandes resultados en las antípodas pese a seguir compitiendo con los mejores milleros de allí. Después de 6 salidas en Australia vuelve a Inglaterra y en su vuelta hasta su reciente retirada obtiene el Doncaster Mile Stakes (Listed) sobre 1.600 metros, junto a alguna colocación en alguna carrera de listed.

Este año empezará a cubrir en la Dehesa de Milagro una yeguada que seguro le brindará una buena oportunidad para estrenarse en el mundo de la cría. Se trata de un caballo bien reconocido en todo el mundo y eso le podría hacer llegar a tener más oportunidades. Sin duda trasmitirá precocidad dado el alto nivel que ofreció él en pista, mantener un buen valor durante varios altos y también en principio cierta velocidad.

LIGHTNING MOON

Lightning Moon | Foto: Torreduero

Lightining Moon (IRE), nacido el año 2011 (Shamardal y Catch the Moon (Peintre Celebre) está estabulado en Torreduero (España) con un canon de cubrición de 2.500€.

Este caballo de un buen origen debuta a los 3 años y debuta ganando apretadamente sobre 1.200 metros en Salisbury (Inglaterra). En su siguiente salida vuelve a ganar en otra carrera sobre 1.200 metros en Haydock (Inglaterra). Y para cerrar la campaña de tres años consigue ganar una buena carrera como es el Bengough Stakes (G3) sobre 1.200 metros en Ascot. Con cuatro años lo compra Godolphin con objetivos altos en carreras de sprint, pero no cumple todas las expectativas excepto en su última salida a pista. En esa última carrera que disputó estuvo a punto de ganar una carrera de listed en Doncaster en la que acaba segundo a una cabeza.

Este año cumplirá su segundo año cubriendo en Torreduero por lo que sus primeros hijos nacerán este año 2018. Según números revisados se dará a luz este año a alrededor de 40 hijos suyos, números más que reseñables y que seguramente hará que sea el semental que más productos nacionales ofrecerá de la generación del 2018. Como se ha dicho anteriormente tiene grandes facultades para ser un buen semental ya que guarda un gran origen, además pese a que corrió poco lo hizo bastante bien por lo que invita a pensar en la ilusión.

NO MOOD

No Mood | Foto: Torreduero

No Mood (GB), nacido el año 2011 (Monsun y Impressionnante (Danehill) está estabulado en Torreduero (España) con un canon de cubrición de 1.250€.

Caballo de la cuadra Wertheimer & Frere y de la preparación del español Carlos Laffón tenía el status de ser un caballo de gran valor debido a su gran valor. Debutó a tres años ganando sobre 1.900 metros en Chantilly (Francia). En su siguiente actuación confirma el debut con un gran segundo puesto antes de llegar a cotas mayores donde confirma las buenas expectativas con buenas colocaciones y victorias como en el Prix Gay Mécène sobre 1.800 metros. A cuatro años se centra en las carreras sobre la milla donde alterna carreras de listed y de un escalón menos. Entre tanto gana el Prix du Musee des Arts Forains (Course D), tras esta victoria no vuelve a ganar.

Debuta en la yeguada y pese a no ser un campeón en la pista, cuenta con un origen increíble. Es hermano de un gran caballo como Intello (25.000€ de fee) e hijo del campeón alemán Monsun. Además, su madre Impressionnante es ganadora de Grupo 2 y colocada en G1. Estos ingredientes invitan a apostar de alguna manera por este semental.

NEMQUETEBA

Nemqueteba | Foto: Haras de Marmaria

Nemqueteba (FR), nacido el año 2013 (Pour Moi y Beyond the Dream (Fusaichi Pegasus) está estabulado en el Haras de Marmaria (España) con un canon de cubrición que no está desvelado.

Caballo que tristemente no se le pudo ver probablemente todo su nivel en pista. Uno de los últimos grandes campeones de Roberto Cocheteux y J.M. Osorio corrió solo una carrera a dos años en la que nada hizo. Pese al mal debut en su segunda salida y ya con 3 años, salió de perdedor de manera muy solvente. Tras esta victoria corre el Velayos, preparatoria del Derby español en la cual acaba tercero. Pese a decepcionar algo en la preparatoria en el Derby, se marca una gran carrera y vence en el Derby Español. En las siguientes dos actuaciones consiguió colocaciones interesantes antes de tener que retirarse por una lesión.

Acaba de llegar a la yeguada por lo que todavía no se sabe nada de sus productos en pista. Cuenta con un origen ciertamente interesante y con fondo, pese a no tener mucha precocidad.

NOOZHOH CANARIAS

Noozhoh Canarias | Foto: Torreduero

Noozhoh Canarias (SPA), nacido el año 2011 (Caradak y Noozhah (Singspiel) está estabulado en Torreduero (España) con un canon de cubrición de 4.000€.

El mejor caballo nacido y criado en España del siglo XXI encabeza durante unos años la cuadra del Grupo Bolaños bajo la preparación de Enrique León primero, Carlos Laffón después y Alberto Remolina por último. A dos años debuta ganando en la primera carrera reservada para los mismos en el Primer Paso. Con un debut ilusionante su siguiente paso fue correr el Martorell y lo volvió a ganar. Ya se hablaba de un caballo con un gran futuro y así fue, ganó el Critérium du Bequet (Listed) en La Teste de Buch (Francia). Para cerrar un año de ensueño disputa una de las mejores carreras del mundo para dos años como es el Prix Jean Luc Lagardere (G1) en Longchamp (Francia) que acaba en segunda posición. Acaba el año siendo uno de los mejores dos años de Europa. Con el objetivo de repetir hazañas muy difíciles del pasado tras una reaparición sencilla en España corre el 2.000 Guineas (G1) en Newmarket donde acaba sexto, pero hace una carrera espectacular en punta. Después de esto se traslada a Francia allí consigue colocaciones de gran mérito en carreras de grupo y de listed, destacando su tercer puesto en el Prix de la Foret (G1) sobre 1.400 metros. A finales de su campaña de 4 años vuelve a España para recuperar sensaciones del pasado. Con 5 años se centra en el calendario español con tres victorias consecutivas en el Andres Covarrubias, el Nertal y el Claudio Carudel, además de tener varias colocaciones a cinco años en grandes premio sobre la milla. Por último a seis años ya no tiene el brillo de antes y se decide retirarlo de la competición.

Este año comienza su andadura en la yeguada. Poco a poco se van a ir conociendo las yeguas con las que se cruzará. Seguramente se les dará muchas oportunidades a uno de los mejores caballos que ha corrido en España los últimos años. Probablemente ofrecerá precocidad, velocidad con gusto por la milla y el gusto por correr en la punta. Sin duda se trata de uno de los sementales que más futuro e ilusión trasmite en la cría nacional.

TAKAR

Takar | Foto: Yeguada Haras de Ulzama

Takar (IRE), nacido el año 2009 (Oratorio y Takarouna (Green Dancer) está estabulado en la Yeguada Haras de Ulzama (España) con un canon de cubrición de 1.000€.

Comienza su carrera deportiva en Irlanda con los colores de Aga Khan teniendo una campaña a dos y tres años de grandes satisfacciones. Corre dos carreras a dos años de los cuales las salda con un cuarto puesto primero y una victoria después. Su campaña a tres años es muy exitosa ya que gana dos listed y un grupo tres muy seguiditos. En esos momentos llego a tener un valor cercano al 50 y con grandes expectativas para el futuro. Las expectativas en cambio no se cumplieron, y cambió de preparación y de propiedad. En sus carreras en Francia y España los resultados no son los esperados, aunque consigue algunas victorias y colocaciones en distancias entre 1.000-1.600 metros.

Debutará este año en la yeguada con el objetivo de conseguir hijos de un buen nivel. Tiene un buen origen que viene de una de las yeguadas más importantes del mundo como es Aga Khan por lo que intentará trasmitir a sus productos esa velocidad y buenos haceres que tuvo a tres años.

TSARABI

Tsarabi | Foto: Yeguada Haras de Ulzama

Tsarabi (IRE), nacido el año 2005 (Hernando y Veronica Cooper (Kahyasi) está estabulado en la Yeguada Haras de Ulzama (España) con un canon de cubrición de 500€.

El caballo de la cuadra Martul y la preparación de Ana Imaz Ceca corrió una sola vez a dos años en Burdeos y ganó. En la edad clásica consigue ganar en su segunda salida del año en Mont-de-Marsan carrera que le sirvió para preparar el Derby Español. Un Derby que consigue ganar en su primera carrera en tierras españolas. Redondea su buen año con buenas actuaciones en carreras como la Copa de Oro, el Memorial Duque de Toledo y el GP de San Sebastián. Con cuatro años mantiene un valor 40 en Francia durante todo el año y consigue ganar el GP de San Sebastián sobre 2.800 metros. A partir de aquí poco a poco bajo algo de valor, pero sigue ganando de vez en cuando. Ejemplo de ello es que pese a tener 10 años sigue ganando en Mont-de-Marsan. Un caballo de hierro e incombustible ganador desde los 2 hasta los 10 años.

Este año comenzará a cubrir algunas yeguas como son Ventisca (Duke of Marmalade) y Donate (Dream Well). Pese a tener pocas oportunidades para demostrar lo que puede ser como semental, guarda un bonito palmares y un origen interesante. Tras 10 victorias en 7 hipódromos distintos y algún gran premio merece tener una oportunidad.