Cartel de "La herencia Valdemar" La herencia Valdemar: fallida superproducción de terror española

El cine de terror no pasa por su mejor momento y España no es una excepción. A principios de año se estrenó el desenlace de "La herencia Valdemar", película confeccionada en dos partes que maltrata no sólo al género, sino a uno de sus escritores míticos: Howard Phillips Lovecraft