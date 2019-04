Trapero Plaza: "Es triste que te llamen periodista del Real Madrid o del Barcelona, debemos ser lo más objetivos posible"

¿Cómo empezaste en esto del periodismo deportivo?

Mis primeros pasos comenzaron justamente cuando inicié mis estudios de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Siempre lo recordaré. Iba en el metro hacía la facultad cuando me encontré con un amigo del colegio que hacía mucho tiempo que no veía y charlando sobre lo que hacíamos en ese momento me ofreció la posibilidad de hacer prácticas en una emisora local en la que él trabajaba haciendo un programa de música. Nunca olvidaré aquél momento. Lo tengo tan presente que lo recuerdo como si hubiera sido ayer aunque de eso hace ya casi 25 años.

¿Es lo que querías hacer desde niño?

Siempre tuve interés en ser dos cosas: militar o periodista deportivo. Lo de militar me duró hasta que fui a la mili. De hecho antes de decidirme a estudiar periodismo quise hacer el servicio militar para saber de primera mano como funcionaba desde su base la vida militar y aunque la experiencia fue interesante no lo fue tanto como para no decantarme por el periodismo. Por cierto, en mi infancia era muy normal jugar partidos con las chapas y garbanzos (haciendo de balón) y yo narraba todos los partidos, tanto los que jugábamos en la calle como los que hacía en casa. Mis padres me decían que algún día acabaría haciendo partidos de los de verdad y gracias a Dios asi acabaría siendo.

¿Qué significa para ti narrar partidos?

Es un momento muy especial que me hace sentir protagonista de acontecimientos deportivos en muchos casos que pasan a formar parte de la historia y en otros en los que disfrutas simplemente por el hecho de ensalzar la importancia del deporte, no solo por su competitividad sino también por los valores que se transmiten.

Yo fui jugador de voleibol en las secciones inferiores del Real Madrid hasta la etapa Junior y eso hace que conozca muy bien los sentimientos de los deportistas. La gran experiencia de la que disfruté me ayuda cada día a interpretar mejor mi papel a la hora de narrar los partidos. Quizás siga proyectando en cada narración que hago mis ganas por seguir siendo un deportista en activo.

¿El deporte con el que más disfrutas y con el que menos?

Intento disfrutar con todos los deportes que hago aunque la diferencia más que el deporte en sí, la marca la intensidad que imprimen los deportistas y el desarrollo del partido.

¿Mismo placer a la hora de narrar o comentar fútbol que con el curling o el snooker, por ejemplo?

Todos los deportes tienen un planteamiento parecido que acaba desembocando en un momento de éxtasis con el gol, la canasta, etc, Particularmente me gustan los deportes en los que puedes expresar abiertamente esos sentimientos sin ningún tipo de reservas. Es posiblemente por este motivo por lo que el GOL nos hace sacar a todos esos sentimientos espontáneos que durante nuestra vida diaria no solemos expresar.

Siempre recuerdo uno de mis primeros partidos de snooker en el que el público, cuando un jugador había realizado una gran jugada, expresaba su admiración chascando los dedos tímidamente…me hubiera gustado aplaudir abiertamente pero cada deporte tiene sus reglas.

¿Y el más fácil de hacer y el más difícil para ti?

A lo largo de mi carrera profesional he tenido la oportunidad de narrar diferentes deportes y evidentemente siempre los que más conoces son los más fáciles de hacer. De todas formas y para ser sincero, creo que el hockey hielo es uno de los más complicados por la velocidad de ejecución y la cantidad de cambios que se producen en el transcurso del partido.

¿Los locutores sudamericanos te parecen los mejores, tenemos que aprender mucho de ellos o no tanto?

No se si son los mejores pero sin lugar a dudas son los que mejor saben tocar la tecla adecuada para que cuando se produce una jugada de peligro la audiencia sea capaz de sentir intensamente la emoción de ese momento.

¿Algún locutor/es al que admires especialmente?

Hay muchos que lo hacen muy bien pero no me decantaría por ninguno en especial. Me gusta aprender en cada narración que escucho. Por cierto se aprende de lo bueno y también de lo malo.

OBJETIVIDAD

¿Crees que existe la objetividad en el periodismo deportivo y si es posible alcanzarla?

Creo que el termino objetividad, aunque está definido, es prácticamente imposible para el ser humano aplicarlo de forma literal. En cualquier caso hay medios y periodistas que intentan acercarse lo máximo posible y otros que directamente lo descartan y lo sustituyen por otro término que se parece pero no significa precisamente lo mismo: subjetividad.

¿Eres de los que piensan que incluso es bueno que el lector o el oyente sepa de que equipo es el periodista deportivo -algo que ahora está de muy moda- o de lo contrario piensas que eso es inadmisible, que nunca se deben saber los colores del profesional de la comunicación?

No me gusta tomar posturas extremas pero si tuviera que decantarme lo haría a favor de preservar los colores del profesional. También es cierto que hay maneras y maneras de decir las cosas, es decir, uno puede comentar que su equipo favorito es uno pero sin tomar un papel excesivamente partidista que es a lo que se está jugando ahora porque también ha nacido un nuevo tipo de periodismo deportivo. Prefiero los debates interesantes a los gritos y el ruido. Creo que ese formato no durará mucho.

CONSEJOS PROFESIONALES

Tú que tienes una amplia y larga trayectoria profesional que te avala, ¿Tres consejos para alguien que se quiera dedicar a la comunicación deportiva?

Lo primero evidentemente es que te apasione, no basta con un me gusta. Esta es una profesión muy dura aunque desde fuera se ve como algo divertido y a todo el mundo le gustaría ser un periodista deportivo pero las cosas no son tan fáciles. Lo segundo sería tener cuanto antes acceso a prácticas porque cuando llegues a trabajar a un medio de forma profesional ya no habrá tiempo para ensayos. La tercera, aunque no tiene porque ser obligatoria, vale para casi todas las profesiones al menos en España, y es tener un buen padrino. El que no lo tenga tendrá que unirse a la lucha de la mayoría que es la de trabajar duro y esperar. El que desespere y baje los brazos queda eliminado.

¿Te arrepientes de dedicarte a esto de los Deportes o todo lo contrario y el 'gusanillo' del directo y de informar lo sigues teniendo dentro?

Me siento realmente afortunado de poder trabajar en lo que me gusta, lamentablemente no hay mucha gente que pueda hacerlo. Cada narración que hago es como un generador de ilusiones y sentimientos. El día que no sienta nada será un momento muy triste, no solo por mí sino porque entonces considero que estaré engañando a la audiencia. Además eso se nota mucho. Cuando ya no tienes interés por algo te limitas a cubrir el expediente y eso en esta profesión es un auténtico pecado.

¿Cómo se te ocurrió crear una empresa como Sporticus?

Básicamente pensando en todo lo que tenía que ver con el periodismo deportivo y sus seguidores. Nuestros servicios buscan cubrir los vacíos que ahora mismo hay en el mercado. Por ejemplo, nuestro Curso de Narración Deportiva está teniendo un éxito muy importante porque no es la típica asignatura dentro de un master en la que no tienes la oportunidad de hacer muchas prácticas. En nuestro curso el tiempo dedicado a la práctica es del 100% y los grandes profesionales que lo han creado han conseguido que la efectividad y los resultados sean excelentes. Pienso que está empezando a crearse una nueva generación de narradores, “generación sporticus” como la llaman nuestros alumnos/as, que estoy convencido que encontrarán tarde o temprano hueco en el mercado, de hecho algunos ya lo han conseguido.

Alguna gente nos ha criticado por preparar a esta nueva generación al considerarla claramente como competencia pero este es un mundo en el que tienes que mejorar constantemente si ºººno...

¿Cuáles son las claves para convertirte en un buen narrador deportivo?

Este es un tema en el que todos los profesionales que conformamos SPORTICUS hemos profundizado mucho. La experiencia de más de 20 años en las mejores citas deportivas nos ha hecho pensar en cuales eran esas claves y creo que hemos conseguido un interesante consenso que damos a conocer a los narradores que entrarán en escena en poco tiempo. Por nombrar algunas, pienso que la seguridad en uno mismo, el dominio de la expresión, el ritmo adecuado en cada momento de la narración, la naturalidad y saber llegar al espectador son puntos muy importantes que debemos dominar.

¿Crees que España tiene carencia en narradores deportivos?

No es que haya una carencia de narradores deportivos sino quizás una carencia de buenos narradores deportivos. Para eso estamos trabajando y estoy convencido que conseguiremos mejorar ese nivel.

¿No te parece que en la radio, casi todos narran igual, cantan los goles igual, con el mismo estilo?

La llegada del “hombre del gol” Héctor del Mar a las ondas de nuestro país marcó un estilo durante muchos años en la narración pero ahora estamos buscando otras fórmulas. Echo de menos la variedad y los formatos innovadores. El éxito está en ser diferente pero siendo lo suficientemente atractivo. De eso sabe un poco nuestro querido Andrés Montes que tenía a la audiencia dividida sobre si lo hacía bien o mal pero que mientras tanto todo el mundo hablaba de él.

¿Y cuál es tu opinión de las narraciones que hay en este país en TV?

En líneas generales no me acaban de convencer demasiado. Algunos porque nunca han tenido ese papel y ahora están aprendiendo a marchas forzadas, otros porque por el simple hecho de tener un cargo juegan a ser narradores en las citas importantes, otros porque no transmiten ninguna emoción y son muy planos. Por supuesto también hay excelentes profesionales.

PERIODISTA DEPORTIVO

¿Siempre te sentiste periodista deportivo o periodista 'a secas'?

Aunque en la facultad tocas muchos palos realmente siempre tuve bien claro que quería ser periodista deportivo. Ahora se dice que eres un Friki pero yo desde pequeño no me perdía ni un solo evento deportivo. Recuerdo a Olga Viza en el segundo canal de TVE presentando Estudio Estadio que duraba unas 7 horas y no me perdía nada. A veces mis amigos me llamaban para bajar a la calle y jugar un partido pero yo les decía: “no puedo bajar porque van a poner la final de la Copa del Rey de hockey patines…” en fin, siempre lo tuve muy claro.

¿Has trabajado en otras áreas, secciones o sólo y siempre en Deportes?

No me hubiera importado ni me importaría bucear por otros tipos de información pero realmente me encuentro muy bien donde estoy.

¿Y dónde te sientes más a gusto, delante del micro o delante del ordenador redactando noticias?

Claramente delante del micro. Es una sensación especial y me hace sentir vivo. Soy periodista y como tal se que es necesario estar también en la redacción pero donde realmente me lo paso mejor es contando cosas.

¿Se puede decir que la información deportiva es la más amable, debido a su connotación de 'juego', de entretenimiento, de poca importancia?

Sin lugar a dudas. En esta profesión puedes hablar con mucha claridad aunque debemos tener mucho cuidado de no contaminarnos por otro tipo de informaciones como por ejemplo la política. Es triste que a uno le llamen periodista de derechas, periodista de izquierdas y ahora empecemos a decir periodista del Real Madrid, periodista del Barcelona, etc. Debemos ser lo más objetivos posible.

¿Crees que a los periodistas deportivos no se les toma todo lo en serio que merecen?

Esta cuestión es algo que nunca he logrado entender. No se porque a unos profesionales que son capaces de generar los mejores números en lo referente a las audiencias no tienen la valoración que se merecen. El periodismo deportivo y por lo tanto quienes lo hacen, lideran la prensa escrita, la radio, las audiencias también de la tele y por supuesto empezamos en esta nueva era de las tecnologías en ser los más seguidos en internet.

PERIODISMO Y VIDA

¿Qué te ha enseñado el periodismo de la vida?

Esta es una muy buena escuela en la que nunca te licencias a pesar de que siempre tengas la oportunidad de hacer un nuevo examen. Me ha enseñado a valorar y descubrir que nuestro día a día está lleno de momentos interesantes que no debemos dejar pasar. Están ahí y es nuestra responsabilidad ignorarlos o vivirlos intensamente.

¿Uno nace periodista o también se hace?

Creo que las dos cosas son posibles. Hay personas que lo tienen muy claro desde el principio pero otras sin embargo van descubriendo este mundo poco a poco. Podríamos decir que aunque considero al periodismo como una profesión vocacional, ésta también es una profesión que deja ventanas abiertas para la gente que quiere dedicarse a ello. Lo del intrusismo sería un tema aparte y muy extenso para desarrollar. Lo único que se es que yo no me dedicaría, ni me dejarían nunca, defender a una persona en un juicio si no soy abogado.

¿Cuál es la noticia que todavía no has dado y que sueñas con poderla dar?

Que las audiencias de todos los deportes que no son el fútbol fueran tan altas y buenas como las del deporte rey.

¿Y el gol o la canasta que narrarías con el mayor de los gozos?

Cualquiera que significara un triunfo para el deporte español.