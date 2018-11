Comunio, el juego de moda

"Cuando llegue a casa, tengo que meterme en Comunio". Esta frase la habrán escuchado muchos de ustedes a amigos, conocidos, familiares o compañeros de trabajo. Y es que, este manager de fútbol, tiene loca a gran parte de la España futbolera y ha cambiado la forma de seguir la jornada de Liga. Mucha gente ya no sólo sigue los partidos de su equipo de toda la vida, sino también los encuentros del resto de equipos para conocer las evoluciones de todos los jugadores y ficharlos en el juego.

Con un sistema simple y divertido, Comunio se ha hecho un nombre en este país, siendo una de las 150 páginas más visitadas. Para conocer algunas particularidades interesantes sobre la misma, entrevistamos a Vivian Cardoso, administrador de las ediciones de la Liga BBVA y Liga Adelante del conocido manager.

Pregunta. ¿Cómo y cuando surgió Comunio?

Respuesta. En el año 2000, el creador de Comunio, Fabian Loschek, estaba en Estados Unidos estudiando y sus compañeros jugaban a un manager de béisbol. A Fabian le gustó y tuvo la idea de hacer lo mismo en Alemania pero basándose en el fútbol, en esta caso la Bundesliga. Así nació Comunio.de ese mismo año.

P. ¿Por qué Comunio como nombre de la página?

R. La página está compuesta de comunidades de amigos que juegan juntos y comunio es una abreviatura de la palabra "Comunidad".

P. La aceptación de Comunio en España está siendo tremenda, ¿la esperábais?

R. Sí, sabíamos que los españoles son igual de futboleros que los alemanes y no nos iban a defraudar.

P. Es tanta la aceptación del juego que, en redes sociales como Twitter, hemos leído a futbolistas que tienen sus propias ligas de Comunio, una pasada...

R. La verdad es que sí. En España sabemos que hay muchos jugadores que han reconocido tener comunidades junto a compañeros de equipo, como Arbeloa, Sergio Ramos, Callejón o Albiol en el Real Madrid y Muniain, David López o Javi Martínez en el Athletic. Además de estos, Lora, Canella, Calatayud y varios jugadores del Getafe como Codina, han reconocido jugar. En la Bundesliga también hay muchos jugadores reales que tienen comunidades.

P. Sin embargo, pese a la aceptación del juego, mucha gente sólo usa el modo gratuito del juego, desconociendo que tiene modos de pago que dan más opciones. ¿Qué le diríais a la gente para qué cambie de opinión?

R. La versión gratuita la financiamos gracias a las cuentas Plus y Pro Player. Las cuentas Plus cuestan 12 euros y las Pro 14,50 euros para toda una temporada. Cuestan lo mismo que un par de copas en un pub y ofrecen mucha diversión, además de acceso garantizado a la página. Se puede jugar con una cuenta Plus en comunidades gratuitas. No ofrece muchas ventajas, pero da comodidades como ver el estado de jugadores lesionados, fotos de jugadores, consulta de jugadores, puntos de jornadas anteriores o alineaciones de compañeros de comunidad. Las cuentas Pro Player son exclusivas de este tipo de comunidades y todos los miembros tienen que serlo, no puede haber usuarios gratuitos. En estas comunidades hay muchísimas opciones de juego, como la posibilidad de poner suplentes, más tácticas disponibles, pagar salarios a los jugadores de la plantilla, ampliar el número de jugadores en el mercado de fichajes o resetear la comunidad, además de las citadas anteriormente para las cuentas Plus.

P. Uno de los temas de mayor debate por parte de los usuarios de Comunio, es el uso de las puntuaciones del Diario AS y el simple sistema de puntuación basado en las valoraciones de dicho periódico, goles y expulsiones. ¿Por qué se eligió AS, este sistema de puntuación y no uno similar al de otros juegos como la Liga Fantástica de Marca?

R. Para la puntuación necesitamos un periódico de nivel nacional que puntúe todos los partidos y que acepte que Comunio utilice sus notas. AS cumple todo esto. Comunio se basa en los partidos de la vida real y sus puntuaciones no sólo se basan en AS. No podemos olvidarnos que el fútbol es un deporte muy emocionante y que la emoción puede interferir en el enjuiciamiento de los periodistas sobre los jugadores, de ahí que se sumen a las notas otorgadas por ellos datos como goles y expulsiones, en los que no hay ninguna opinión propia.

P. El tema del Diario AS y sus notas ha provocado que muchos usuarios escriban a la redacción del periódico o a sus periodistas para pedirles explicaciones por las valoraciones que otorgan. ¿Habéis tenido quejas desde la dirección de AS por todo esto?

R. Es un tema difícil, pero como hemos dicho anteriormente, "la emoción puede interferir en el enjuiciamiento". Es posible interpretar un partido de varias maneras, pero hay que respetar la opinión de los periodistas. Si uno no está satisfecho con la puntuación que recibe un jugador, tiene que recordar que es la misma para todos. Un día te toca a tí una puntuación que no te gusta, otro día le toca a otro, es imposible agradar a todos. Lo que sí nos están demostrando los periodistas de AS es que son muy profesionales y pese a las críticas, no se han quejado a Comunio.

P. ¿Existe alguna posibilidad de usar otro medio para las puntuaciones que no sea AS?

R. De momento, no tenemos planes de cambiarlo.

P. Uno de los puntos fuertes del juego es el método de valoración del precio de los jugadores, similar a la bolsa. Muchos usuarios desconocen su funcionamiento, ¿podrías explicarlo?

R. El sistema está basado en la oferta y la demanda. Si muchos miembros están interesados en un jugador, su valor sube. Si por el contrario, un jugador está lesionado o no está jugando bien, y los miembros no le hacen ofertas o lo venden al ordenador, su valor baja.

P. Además del valor de mercado, hay otros muchos aspectos de Comunio que los usuarios desconocen. ¿Dondé pueden informarse y preguntar las dudas o problemas que tengan sobre el juego?

R. Además de las FAQ (preguntas más frecuentes) y las reglas que todo usuario debería de leer, tenemos un foro de ayuda muy completo. En él tenemos a varios moderadores que están todos los días ayudando y contestando las dudas de los usuarios. Además, si algún manager tiene dudas sobre un equipo o jugadores en particular, están los oráculos de los equipos de la Liga BBVA para resolver sus preguntas.

P. En una sociedad marcada por las nuevas tecnologías, en la que es raro no ver a alguien con un teléfono de última generación, ¿cómo está presente Comunio?

R. De momento, tenemos la versión Comdroid para Android y una versión para iPhone está en camino.

P. Para finalizar, dos preguntas sobre el futuro. En verano para la Liga, pero en junio tendremos la Eurocopa de Fútbol. Tras comprobar el gran éxito que tuvo el Comunio del Mundial de Sudáfrica, ¿habrá edición de la Euro de Ucrania y Polonia?

R. Por supuesto, habrá.

P. ¿Y qué hay sobre expandir Comunio a otras ligas de fútbol u otros deportes? Hay gente que tiene muchas ganas de un Comunio sobre la NBA o Moto GP.

R. De momento, hay Comunio de muchas ligas: Alemania (Primera y Segunda División), Austria, España (Primera y Segunda División), Portugal, Inglaterra, Francia, Turquía, Italia, Brasil, Champions League...De otros deportes ya tenemos el Comunio GP (Fórmula 1) y el de deportes de Invierno. Quizás, un día, haya Comunio de NBA y Moto GP.