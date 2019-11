Pirulí Connection (III): El caché de Manolito Sanchís

Debe molar eso de ver el Barça-Chelsea por la tele, en casa, y de paso embolsarse 3.000 euritos por la cara. Jamón, vino, también del bueno, una tortillita, la familia, o los colegas, y la factura ya dispuesta en el ordenador para mandársela cuanto antes a los chiflados del Pirulí. Sauca con Gerard López en el Camp Nou, Manolo Sanchís (hijo) ganando más que el ex azulgrana desde su sofá. Siempre se lo ha montado muy bien en lo crematístico. Hasta estuvo mejor pagado que el resto de la Quinta del Buitre, siendo mejores los otros. Pero su más astuta maniobra, digna de loa excelsa, ha sido lograr que le paguen por no hacer nada. Su contrato estipula que percibirá la cantidad pactada por cada una de las jornadas de Champions League, dando igual que TVE emita el partido del Real Madrid o cualquier otro. Para que nos entendamos, otro ejemplo, si Benito Floro comenta, como así fue, el Manchester City-Villarreal, Sanchís no actúa, pero cobra igual. Cada martes que haya fútbol europeo. Trabaje o no, sin ruborizarse.

6.000 euritos cada vez desde el verano de 2009 hasta diciembre de 2011, la mitad desde el Leverkusen-Barça del pasado 14 de febrero. No comentó este partido, pero ya se embolsó sólo 3.000. Se resistía a que sus emolumentos fuesen recortados, aludiendo a su caché, refugiándose en lo rubricado, aunque al final entró por el aro, como otros colaboradores de la casa. Más que las cantidades, minucias en comparación con los contratos millonarios con que TVE obsequió a otros comentaristas en tiempos no tan lejanos, lo verdaderamente llamativo es que acuerdos tan leoninos como el de Sanchís continúen firmándose por la televisión pública estatal. Nos cuentan desde Prado del Rey que Sauca es el enganche, y que Fran Llorente -aún Jefe de Informativos y quien lleva manejando a su antojo desde hace años, incluso después de las elecciones, para desgracia del PP- dio por bueno el fichaje. Un reflejo más de la irresponsabilidad de los dirigentes de TVE, más allá de la capacidad del contratado para desempeñar su labor con acierto, que tampoco parece el caso, todo lo contrario.

Los responsables aluden a la exclusividad del contrato de Sanchís para explicar el desatino. Esgrimen que dicho compromiso se redactó en esos términos para garantizar que el ex futbolista no comentara para otras televisiones. ¡Como si hubiera cadenas peleándose por sus servicios! Con la final de Munich, TVE habrá transmitido 17 partidos de Champions esta temporada. Si comparece en ese último partido, se supone que sí, Sanchís habrá comentado menos de la mitad de esos encuentros. No estuvo en el Arsenal-Udinese de la preliminar, tampoco en el Villarreal-Odense, pero a cambio sí se le vio y escuchó en los dos partidos de la Supercopa entre Madrid y Barça. Suponemos que no cobraría estos dos más el otro par, ¿o sí?, no lo hemos podido confirmar. En total, Sanchís habrá oficiado como comentarista en 8 de los 17 partidos de Champions emitidos, sólo 2 en la fase de grupos, más los 2 de la Supercopa de España. Cobrará al menos 17. Con el recorte convenido desde octavos de final, sus ganancias esta temporada alcanzarán los 75.000 euros. Por 10 partidos, reducción de 27.000 incluida. 7.500 por pieza. Pongamos que unos 100.000 por cada una de las dos temporadas precedentes, 275.000 en los tres años. Lo que se llevaba su compañero Míchel en unos pocos meses con José Ángel de la Casa. Pero eso era antes, había publicidad. Demasiado dinero en estos tiempos que corren, considerando además la vergonzosa discriminación que sufren otros comentaristas de TVE, que ofrecen mayor calidad, sin duda, pero son tratados como si les estuvieran haciendo un favor dejándoles salir en la tele. A Sanchís eso le da igual, va a lo suyo. Que les pregunten a muchos compañeros suyos, o si no a John Toshack.

Trato tan privilegiado a Sanchís se acentúa si consideramos que TVE, desde hace también tres años, le cede gratuitamente el canal Teledeporte para la emisión de partidos correspondientes al llamado Mundialito sub 17, torneo anual interclubes que organiza una empresa del propio Sanchís. Asegurada esa ventana televisiva, toda una referencia, luego resulta mucho más fácil llegar a los patrocinadores. Extraña que lo que se les niega a federaciones y asociaciones, que buscan a la desesperada promoción para sus deportes, se les permita a particulares o empresas privadas. De cualquier modo, TVE siempre funcionará sumisa al nepotismo totalitario inherente a más de medio siglo de historia. Los que mandan hacen y deshacen a su antojo y colocan a quien sea menester en las condiciones que les plazca. Amigos suyos o del pelota de turno, que hay sitio para ellos. Este episodio que involucra a Sanchís no es más que uno de tantos que se producen a diario en el Pirulí. Lo que no acertamos a comprender es cómo aquellos que dispensaron peor trato a la prensa cuando eran futbolistas, salvo honrosas excepciones, suelen luego encontrar buen acomodo en los propios medios informativos. Y en bastantes casos para ofrecer un rendimiento más bien mediocre.

P.D. Nos filtran desde el Pirulí que la idea de los profesionales de TVE es prescindir de Sanchís para la próxima temporada. Por sus limitadas prestaciones y por su actitud personal, pero todo dependerá de lo que pase con el inminente cambio de poder al frente de la Corporación y también de Informativos, ya se verá si en Deportes. De momento, nos llega la triste e inquietante noticia de que a Gómez-Acebo le han aprobado su plan para Londres 2012, incluyendo el escandaloso reparto del espacio destinado a la gente que se desplace para la cobertura de los Juegos (ver post: El loft de Nachete, 9 abril 2012). No puede ser cierto, que alguien lo pare. Surrealista, inaudito. Ya les iremos contando.

A Sanchís y Sauca también les une su gran afición por los vinos