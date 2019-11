Paco González: "Me angustia la cantidad de currículums que recibo"

La radio y el fútbol siempre han ido de la mano. Hace unos años, cuando no había tanta cadena donde ver los partidos, donde no conocíamos internet y aquello del streaming sonaba a 'chino', teníamos dos formas de enterarnos del fútbol en directo: o bien aquel teletexto tan en desuso, o con la opción más cálida y recurrente, conectar nuestras radios para escuchar a aquellos periodistas que desde jóvenes, admirábamos. Este es el caso de nuestro entrevistado, presentador del programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope y anteriormente, del Carrusel Deportivo en la SER.

Paco y su equipo han traído durante años el fútbol a nuestras casas, y lo siguen haciendo como sólo ellos saben, con un toque de alegría que les hace diferentes. La información tiene mil formas distintas de llegar hasta nosotros, pero parece que sólo ellos sepan hacerlo de una manera tan especial.

Llegamos a la Calle Alfonso XI, donde se encuentran los estudios de COPE en Madrid. Jorge Hevia, productor de Tiempo de Juego nos recibe, entramos, y Paco nos esperaba allí. Pantalón vaquero, camisa azul, un despacho, sillas cómodas, y la grabadora en 'rec'... Comenzaba la entrevista.

PREGUNTA: La mejor manera de empezar es por el principio, así que, ¿cuándo decidiste empezar en periodismo?, ¿cuándo llegas a decirte: "quiero ser periodista"?

Respuesta: Decidir empezar, la verdad, que lo decide la vida por ti. En esto hay que tener suerte. Querer serlo... desde muy pequeño. Yo he contado que muchas veces, cuando tenía once años, narraba partidos imaginarios en mi habitación tirando una pelota de tenis a una pared en la que tenía pintados unos rombos. Si daba a un lugar, corner, si golpeaba en otro, gol... imagínate, no lo consideraba ni profesión. Me parecía la cosa más bonita del mundo hacer partidos por la radio. Más que decidirlo, es que no me gustaba otra cosa en la vida, y el resto de las cosas que me gustan... no existe manera de convertirlas en profesión. Entonces te apuntas a periodismo y luego ya tienes la suerte de que te vaya bien o mal.

P: Ahora mismo el periodismo no está en su mejor momento. ¿Cómo vive alguien con tu experiencia este duro momento para esta profesión?

"Por un lado lo llevo agobiado, por otro pienso que hubo tiempos peores"

R: ¡Y nada está en su mejor momento! -risas-. A mí hay una cosa que me da mucha angustia, y es la cantidad de currículums que recibo. No sólo de chavales queriendo empezar, que yo digo, "joder, si a mi me hubiera pasado esto vaya mierda me hubiera comido", sino de gente que lleva siete o diez años trabajando, casados, con hijos y una hipoteca por pagar. Y, llegando más lejos, gente con 30 años de experiencia y están sin nada, no han sido megaestrellas que hayan podido ahorrar mucho dinero, y eso me genera mucha angustia. Pero yo trato de ser positivo, cuando yo empecé había sólo una televisión, que era TVE, un par de radios, y las radios tendrían ocho o diez tíos en deportes como mucho, y luego estaba el AS y el Marca. Esto era lo que estaba al alcance de alguien que quería ser periodista en Madrid. Ahora, en cambio, si te gusta el golf, puedes acabar en Canal + golf, si te gusta el wrestling puedes acabar narrándolo con Héctor del Mar, hay muchísimos más periódicos, hay internet, y las radios... mira la redacción de deportes de las radios, ahora son impresionantes. Esto lo digo para pensar en positivo, para decir: "hay más salidas que antes". Luego mira, hay también una cosa que es el master del periodismo que más o menos te deja un año currando dentro. Cuando yo era joven también existía, pero costaba un millón de pelas, y tendría que atracar seis joyerías para poder pagármelo. Al final tuve la suerte de entrar de prácticas... Así que por un lado lo llevo agobiado, pero por otro pienso que hubo tiempos peores. Al final la gente encontrará una salida. La fusión de los medios también ayudará a que no estén tan agobiados económicamente, y estén preparados para recibir, cuando pase la puñetera crisis, la confianza de la publicidad de nuevo.

P: En tu programa lleváis muchos años trabajando con el mismo equipo, ¿qué cosas positivas y negativas obtienes de esta larga experiencia?

R: Las cosas negativas no las encuentro, como somos todos muy exigentes -iba a decir profesionales, pero suena feo-, aquí cada uno cuando la caga se va a casa más jodido que nadie, no hay que decirle nada. Al que la ha cagado, sea un error o un errorcillo, le ves tan hundido que no hay que decirle nada. La autoexigencia, autocrítica, está en el nivel más alto siempre. De las positivas, que te voy a contar... trabajar con Pepe es trabajar con el mejor, con Lama que es el mejor narrador y mejor periodista, con Hevia, que es el mejor en todo lo que hace,... Para no hacer la pelota te lo diré más sencillo: cuando levanto la vista, soy feliz. Es lo mejor de trabajar con un grupo de gente que es buena gente, buenísimos en antena y muy buenos compañeros y profesionales.

P: Vosotros lleváis mucho tiempo en esto, y siempre habéis tenido muy buena audiencia. ¿Eres consciente de que la audiencia muchas veces os escucha por ser vosotros y no por el partido que se pueda ofrecer?

R: Hombre, yo creo que hay una audiencia que le gusta la forma esta de hacer radio y está de manera permanente. Otros vienen a picar de lo que le interesa. Por ejemplo, habrá alguien del Málaga que vendrá buscando exclusivamente lo del Málaga... otro a lo mejor sólo nos escucha para divertirse aunque no sea del Málaga. Pero esto lo notamos mucho en el Real Madrid - Barcelona, en los pinchazos de internet. Tuvimos en tres horas, quinientos y pico mil pinchazos. Un Oviedo - Cádiz no daría esos pinchazos. Hay una masa de gente que le mola la radio y esta manera de hacerla y nos acompaña, y acaban haciendo ellos el programa, pero la gran audiencia viene en los partidos importantes.

P: Centrándonos en ti como periodista: has estado en la radio y en la televisión. Has recibido críticas en las redes sociales por tu labor comentarista. ¿Prefieres la radio o la televisión?

R: Yo siempre radio. También te digo una cosa, no me molestan para nada las críticas. Si digo que menganito centra mal, entonces tengo muy poca cintura si alguien dice que narro mal y me enfado. No me molesta para nada. No me meto en las redes sociales ni para escuchar críticas ni halagos, paso de eso, yo soy mi primer crítico. Pero que no te quede ninguna duda: radio, por encima de todo.

P: Vosotros habéis vivido momentos históricos de la selección española en la radio. Pero dejando a un lado el ámbito profesional, ¿qué sientes al retransmitir esos momentos?

R: Pues que tienes un 'culo' -suerte- inmenso, que es la flor más grande que ninguna generación de periodistas han tenido la suerte de contarlo. No le pasó a José Ángel de la Casa, a García, a Matías Prats, a Vicente Marco... y ahora este grupo de membrillos, este y los que estamos en la profesión, de repente decimos "España campeona de Europa, campeona del mundo", y ganamos en baloncesto el mundial, y en balonmano, y es que es alucinante, es tener una suerte extraordinaria, pero también es una suerte que comparten los que quieren ser periodistas. Mientras que el deporte sea tan atractivo, la publicidad estará en el deporte, y mientras esto sea así, las redacciones serán numerosas. Si de repente tuviéramos todo selecciones malas, no fuéramos a los mundiales, no sacáramos medallas... en lugar de ser cincuenta, estaríamos seis.

P: Nadie se pensaba que pudiéramos ganar una Eurocopa, mucho menos un Mundial, y muchísimo menos luego conseguir la tercera Eurocopa... En esta última, ya hubo sensaciones de que se nos iba a acabar 'el chollo', pero aún así ganamos. Ahora llega el Mundial de Brasil, ¿crees que será posible volver a ganar el Mundial y sumar el cuarto título consecutivo, o definitivamente se nos acabará la racha?

"Creo que estadísticamente es muy jodido ganar el próximo mundial"

R: A mí me pasa lo mismo que con la segunda eurocopa, y es que creo que estadísticamente es muy jodido, y que nos puede pasar algo en el camino, como lo que pasó con Francia el otro día -empate en el último minuto-. Para ganar hay que tener siempre un poquito de suerte en algunos momentos, como contra Croacia en la Eurocopa, cuando Casillas hizo esa parada, que si nos la enchufan nos quedamos 'bailando'. O como la tuvimos con Portugal con el gol de Villa, que fue en fuera de juego y no te lo ven en ese momento. Siempre hay que tener un poco de suerte, y estadísticamente creo que es muy dificil que a un equipo le acompañe en cuatro torneazos seguidos. No tengo duda de la capacidad futbolística del equipo ni de Del Bosque, creo que por edad aún llegamos, es evidente que hay que basarse más en Iniesta que en Xavi, en Ramos que en Puyol... no tengo ninguna duda sobre la capacidad del grupo, pero yo creo que es muy jodido que estadísticamente ganemos el cuarto. Tú tiras una moneda al aire cuatro veces y seguro que en alguna no sale cara.

Foto: Jaime Del Campo

P: Antes has dicho que no te metes en las redes sociales para nada, pero ¿cómo ha sido tu experiencia con ellas?

R: Te cuento lo de Twitter: yo me doy de alta, todo el mundo lo tiene y es un contacto más con los oyentes, que a mí eso me interesa mucho. Me aparecieron 35.000 seguidores de golpe, y dije, "joder que bien, puedo llegar a mucha gente". El primer día tenía mil preguntas, y ya no es que no me dé tiempo a responder, es que no me da tiempo a leerlas. Los que tienen twitter me decían que no hay que contestar a todos, pero es que tenía preguntas personales. Un chaval que me preguntaba, "me gustaría hacer el master de deportes de la cope, ¿qué debo hacer?", y el chaval va a pensar que no tengo dos segundos para indicarle, y no quiero pasar de él, porque va a pensar que menudo gilipollas que no tiene tiempo para contestar, y que menuda estrellita. Me quedo con mi Facebook y trato de responder a todos aunque con cierto retraso. No voy a estar en Twitter.

P: Tienes a tu amigo, Juanma Castaño, que como ejemplo, recibe por Twitter aplausos por su trabajo y también insultos. ¿Tuviste tú esa experiencia? ¿Por qué a veces llega tanto ese insulto 'gratuito'?

R: Yo sólo recuerdo dos tweets que me daban caña... yo sólo puse seis o siete, y el séptimo era de despedida, y en ese recuerdo que me pusieron "pues mejor vete a la mierda". Ni le doy importancia, es como si vas al fútbol y hay 50.000 personas y uno te dice "hijo de puta". Pues eso no me influye. Me importaba más quedar mal con todo el mundo al que le interesas y no puedes responderle. Si te preguntan por una canción que has escuchado y twitteado, y te preguntan a que LP pertenece, y tú no le respondes, pues pensará "pues menuda mierda".

P: Antoñito Ruiz pensaba lo mismo y ha desembarcado en twitter.

R: Sí, sí, ¡está feliz el tío! -risas-. Él disfrutará de sus seguidores.

P: Cambiando de tema, pasamos a La Liga. ¿Supone algún problema para las radios el tema de los horarios que están poniendo la LFP, o como denomináis vosotros, 'el mono de los horarios'?

R: No sé si es un problema. Yo creo que no es bueno para el producto de la Liga, lo que sí sé es que en la radio supone un 'problema' para la dispersión. Es decir, si antes había cinco partidos a las cinco de la tarde, incluso si no eras de esos equipos, pues lo oías porque te resultaba entretenido: gol en no sé donde, penalti aquí, gol allí... Ahora es un partido, y luego otro, y luego otro, y otro... entonces no hay una concentración de audiencia. En el EGM no se nota, no es tan específico. Si antes teníamos un millón de oyentes seguidos, ahora los tenemos pero repartidos. Yo creo que el programa no se desgasta porque nos obliga a crear cosas nuevas. Pero para mí, el producto de la Liga sale mal parado, a un mal partido hay que protegerlo, y habría que meter esos cinco partidos malos juntos, pero si vas uno por uno, hace daño.

P: ¿Esto podría ser como el partido a las 12:00 que nos vendían para el mercado asiático?

R: Se demostró que no había apertura al mercado asiático ni nada. Primero a mí me parecía una situación en la que las teles lo querían poner para evitar el partido en abierto. Ahora, el único motivo que hay es que, como Gol Televisión sólo tiene un canal, porque el Canal Plus puede utilizar siete y darlos a la vez, pues tienen que meter un horario distinto para cada partido. Roures dice que no, que el podría hacer un tiempo de juego televisivo...

P: ¿Qué opinas cuando se dice que esta liga es "la mejor del mundo" en comparación con el resto?

"El mejor producto como campeonato está en Alemania"

R: Yo creo que tenemos a los mejores jugadores del mundo, y en juego también es posible que sea la mejor liga del mundo. Pero el paquete global de lo que es un campeonato, yo ahora mismo creo que está en Alemania. Campos llenos, equipos saneados, y el 80% de los equipos están bien. Previsión de 16 a 18 estadios nuevos. Fíjate que en España te metes en esto y acabas con un estadio a medias. Entradas baratas, como el Borussia Dormuntd, y luego la facturación... hay mucha diferencia entre ellos y la Liga. Tu vas a Londres y dices: "joder, pues a ver a qué partido voy", y eso aquí no pasa.

P: Hablas de Alemania, donde los equipos efectivamente tienen beneficios, y aquí pasa lo contrario: los clubes cada vez tienen más deudas. ¿Crees que los equipos más modestos van a poder sobrevivir de aquí a unos años?

R: Hay un ejemplo de equipo modesto que es el Huracán de Valencia. Fueron cuatro amigos que lo montaron, que tienen buen ojo para el fútbol, y han fichado buenos jugadores. Les pagan poco, pero les pagan. Yo creo que es un equipo con una seriedad 'de flipar'. Pero en cambio, el club que está en manos del empresario de la ciudad que de repente se gasta en un año tanto en fichar a fulanito, y no le ha fichando por mucho dinero, sino que le está pagando un pastón, y luego si no funciona se cargan al entrenador, esos equipos están abocados a la quiebra. Todos. Si impera la seriedad, creo que con la crisis la gente saldrá fortalecida, y que aprenderemos todos. Que antes el que rechazaba un trabajo por mil euros ahora dice, "joder, son mil euros, no lo rechazo". En los clubes profesionales esto es más difícil, aunque hagan un nuevo reparto televisivo van a seguir estando jodidísimos. Si el Atlético vende a Falcao arregla muchos problemas económicos, lo cual no quiere decir que sea para fichar a uno nuevo. Es para tapar agujeros.

P: En el caso del Atleti, ya que lo mencionas, el año pasado vendieron al Kun Aguero, y ese dinero se empleó para fichar a Falcao, no para tapar agujeros.

R: Para fichar a Falcao se acude a un fondo que les deja tirados en el último instante. Y tienen que acudir a otro, el famoso Doyen Group. Y claro, los bancos ya no se fían de los clubes. Ni siquiera llevándoles un contrato televisivo que se cobraba en seis. Ya no dan un duro. En el fondo pagas más intereses cediendo derechos del jugador. El modelo de gestión ha cambiado. El Deportivo de La Coruña tiene a cuatro jugadores de veinticinco en propiedad. Lo bueno es que si baja a segunda no paga fichas, pero lo malo es que no tiene a nadie. Si Nelson Oliveira mete 12 millones de goles se lo lleva al Bayern Mendes, y el Depor no verá un duro.

P: Hablando de Falcao, el pasado jueves 18 de octubre diste esa exclusiva en el programa nocturno de COPE, 'El Partido de las Doce', acerca de que el Real Madrid había dado el primer paso para fichar a Falcao. ¿Es cierto que el Madrid no va a respetar el pacto de no agresión?

R: Al Madrid le gusta Falcao, y a Mourinho también. Han preguntado a Mendes y han dicho que antes del PSG y demás, Falcao prefiere al Madrid. Si a Florentino le gusta un jugador de verdad, salvo Neymar, el único megacrack que se la ha escapado, lo consigue. También hemos dicho que el Atlético se ha encabronado, tiene los derechos y no quiere que vaya al Madrid. Veremos en primavera. Para mí la palabra final la tiene Falcao.

P: ¿Está mas dispuesto el Atlético a vender a Falcao al Madrid este año, que al Kun el año pasado, por problemas económicos? Por otro lado, con el Kun fuiste tajante el año pasado al decir que no iría al Madrid. Pero en este caso, ¿crees que Falcao puede ir al Real Madrid por petición de Mou, y que fue él quien se negó a traer al Kun?

R: El Atlético me negó que el 50% dependiera del fondo de inversión y que solo decidían ellos. Falcao era suyo y que el fondo vería el 33% si no han pagado antes. Si tienen dinero para pagar las deudas no hará falta. Con el Kun fueron tajantes y con Falcao no tanto, pero vamos a ver a partir de ahora... A lo mejor a Falcao le dijeron que si alguien venía con la cláusula, le dejarían ir, y que no le llegarían con lo del IVA, etcétera, pero es una suposición y a lo mejor por eso no son tan viscerales esta vez.

Respecto a la segunda pregunta, el Kun no iba porque el Atlético me dijo que nunca iría al Madrid, y el Madrid me dijo que no querían al Kun, que hablaron en Navidades preguntando por Forlán, en aquél mercado de invierno en el que al final trajeron a Adebayor, que Benzema estaba empanado y el 'Pipa' lesionado. Preguntaron por Forlán y el Kun, pero con la llegada de Adebayor y la mejora del resto, Mourinho no lo quería. Kun y Cristiano no le pegaban en el equipo. La gente no se lo creía, y me decía "yo he visto el contrato al kun"... pues enhorabuena, pero no va a venir. Ahora yo no diría eso, yo creo que a Florentino sólo se le ha escapado Neymar, y creo que le gusta mucho Falcao, pero la palabra la tiene el colombiano.

P: Y recordando aquéllas declaraciones del padre de Falcao, en las que dijo que "el sueño de mi hijo es jugar en el Real Madrid", crees que fueron un desliz, o una estrategia para ir relacionándolo un poco?

R: Creo que fue una declaración sincera de un padre, las estrategias no son así. No puedes avisar en septiembre de lo que harás en mayo. Es someterle a su hijo a un 'pollo' permanente. Si lo hubiera dicho en abril, pues te diría que igual sí es una estrategia.

"La pasta está en Inglaterra o en Francia, y para ese mercado pega más Benzema"

P: Si Falcao ficha por el Real Madrid, Benzemá o Higuaín se tendría que ir. ¿Cual crees que sería el que acabaría haciendo las maletas?

R: No lo sabe ni el Madrid. No se lo quieren plantear el poner en el escaparate en octubre a alguno de ellos. Los vas a deprimir o encabronar a alguno, eso no se hace nunca y no lo hará el Madrid. Imagínate que meten 35 goles ambos. ¿Qué haces? Si prospera Falcao, esperarán ofertas. La última que recibieron fue por Benzemá de parte del PSG, y no quisieron ni poner precio. Creen en el Madrid que habrá mas ofertas por Benzema, ya que la pasta existe en Chelsea, Manchester City y sobre todo en Francia, vía Qatar por el PSG. Para ese mercado, pega más Benzemá, pero igual va Higuain, hace 32 goles y el City lo ficha. El Madrid va a esperar.

P: Cambiando de tercio, hablando ahora de la actualidad Madrid – Barça, ¿cómo ves esta nueva etapa sin Guardiola, en la que parecía que con Tito no iba a ser lo mismo, pero resulta que el Barcelona le saca ocho puntos al Madrid en siete partidos? ¿Es más fallo del Madrid que acierto del Barcelona, o viceversa?

R: El Madrid ha fallado, pero también con mala suerte. Casi todos los partidos en los que ha tropezado los ha merecido ganar, y se le han acumulado ahí partidos con mala suerte, aunque también con mal juego. Pero le doy más bola a la mala suerte porque el año pasado le vi jugar partidos ‘pedorrillos’ como el de San Sebastián y los ganaba. Estos partidos, este año los ha perdido o los ha empatado.

En cuanto al Barça, me gustaba más el año pasado que el de este. Pero aún es pronto. A Vilanova hay que darle tiempo a ver qué es exactamente lo que él quiere. Estamos viendo cosas, el equipo no defiende tan arriba, prefiere jugar siempre con extremos... Vamos a ver cómo acaba lo que él quiere. Ha empezado muy bien en números, pero a mí en sensaciones me parece que no mereció ganar ni en Sevilla ni en Pamplona.

P: Como dices, aún es pronto, ¿pero crees que el Madrid alcanzará al Barça?

R: Yo es que creo, por lo que sea, que hay unos dioses en el fútbol que encauzan las cosas hacia un sitio, y a mí me da que este año el Madrid está en el camino de la Décima, y que la Liga le va a costar mucho. Tú hablas con gente de la Séptima y de la Novena, que quedó el Madrid descolgadísimo en Liga, te decían que no sabían que les pasaba, pero en Europa, que salían cagados, jugaban con una tensión y con una concentración que salía lo mejor del Real Madrid. Y en liga, con un partido facilito, la pifiaban. Es decir, no hay una explicación, y a mí me parece que el Madrid más o menos está en ese camino. Hay un hambre de Champions que no hay de Liga.

P: Hablando de Champions, es el último título de los tres grandes que la falta a Mourinho con el Madrid. ¿Crees que si lo ganará se irá? ¿Y qué opinión te merece su comportamiento en el Real Madrid?

"A Mou, después del Madrid, lo que más le pone es el United"

R: Yo creo que este año está mucho más civilizado y tranquilo. El nivel de ruida que está teniendo este año es aceptable. Es un entrenador gracioso que mete caña, pues vale. Digo en Sala de prensa, luego como entrenador sigue siendo el mismo, sigue exigiendo lo mismo y sus equipos juegan a lo mismo. A mí este ruido me vale, pero los ‘cristos’ que se montaron en la racha de clásicos de hace dos años fue insoportable.

Y en cuanto a lo que hará a final de temporada, es que no tengo ni idea. Si no gana nada le puede dar por irse, o por picarse y quedarse y reinventar el equipo. Si gana la Champions puede haber hecho ya su recorrido en el Madrid e irse, o decir “dónde voy a estar mejor que aquí”. Porque yo creo que a él, lo que más le debe ‘poner’ después del Madrid, es el Manchester United, y Ferguson está ahí soldado a la silla que no se quiere mover...

P: Otra pregunta típica, pero que tenemos que hacerte: ¿Cristiano o Messi?

R: Messi. Si me das a Cristiano no me voy a enfadar, pero Messi te asegura el mismo número de goles que Cristiano pero además te mete pases. Cristiano es una máquina, pero no te da tantos pases de gol como Messi a lo largo de la temporada.

P: Y para terminar con el Barça, quién crees que tenía más poder en la etapa de Guardiola, ¿Messi o Pep?

R: Yo creo que en Barcelona club, afición, sala de prensa, etc, Guardiola. En Barcelona equipo, Messi.

P: Para ir terminando, queremos volver a hablar de las radios. ¿Se nota la crisis en las emisoras?

R: Sí. A nosotros, toco madera, nos va muy bien publicitariamente. Estamos solventando la crisis sin que se eche a nadie. Y cuando ves que un 20% de un diario deportivo va a ir fuera, que hay un ERE de 144 en un diario de información general importante, que hay un ERE de 2000 personas en una televisión pública,... te asustas. Nosotros somos una ‘islita’, porque no pertenecemos a un macromedia, pero por lo menos aquí no llueve, así que estamos relativamente contentos. Mejor dicho, muy contentos.

P: Y profundizando más, y hablando de COPE: a punto está de salir el próximo EGM a finales de noviembre, ¿cómo os veis de cara a él? ¿Creéis en el EGM después de que por ejemplo la publicidad pague más en COPE que en otras emisoras?

R: Yo he perdido la intuición, de verdad, sobre hacia dónde camina el EGM. No tengo ni idea. Antes tenía una idea más o menos clara: El EGM te recoge en el tercer o cuarto EGM desde que empiezas a hacer un programa, y no había que fijarse en él como si fuera una foto fija. Ahora estoy perdidísimo, no tengo ninguna intuición de lo que va a salir.

Y sobre el sistema en sí, que es muy mejorable y eso lo sabemos todos, yo tampoco lo voy a criticar porque si durante veinte años me he llevado alegrías con él, ahora no voy a decir que es una ‘mierda’, pero vamos, yo espero que al final se haga de tal manera que se recojan también los datos de Internet, de facturación publicatira, de twitter, de facebook,... En el resto de indicadores salimos líderes, y parece que algún día el EGM te lo recogerá. ¿Que no nos lo reconoce?, pues será que no somos líderes, pero tampoco me como el coco, no vivo pensando en eso.

P: Hablando sobre vuestro traslado de hace unos años, ¿qué tiene de diferente el Tiempo de Juego de la COPE, del Carrusel Deportivo de la SER en el que estabas tú?

R: Pues lo que voy a decir suena muy hortera, pero nos queremos más. Tú piensa que somos ‘niñatos’, más o menos somos gente de 20, de 30 o de 40... Gente que no pasó lo que pasaron la generación de nuestro padres o abuelos. No lo hemos pasado realmente mal, ni nos ha pasado nada gordo en la vida a nivel profesional, y de repente que te pase algo así, ver dónde estás, decir ‘todos a una’, y hacer piña, pues al final te quieres más. Se nos nota y estamos un pelín más felices.

P: Además, cuando os trasladasteis a la COPE, el aficionado a Carrusel, y a vosotros, a vuestro sello o vuestra marca personal (ya que Carrusel erais vosotros), quería seguir escuchándoos a los mismos, juntos, y que prácticamente nada cambiara, y habéis querido mantener esa línea, ¿verdad?

R: Sí claro, es lo que sabemos hacer. Cuando estaba en la SER me preguntaban mucho eso de “¿Cuál es el secreto del éxito de Carrusel?”, y yo decía “una parte es la marca del programa, otra parte es que estamos en la emisora más potente, y otra parte es el equipo”. Ahora estamos en una gran radio, que no es la número uno en audiencia, con una marca que no es la número porque tiene veinte o veinticinco años comparado con los cincuenta que tenía Carrusel, pero sí es el mismo equipo. Entonces estamos trabajando, aparte de intentar hacer cada día el mejor programa, en crecer en todos los ámbitos. Estamos luchando por tener más cobertura, por llegar a más sitios, por mejorar la programación, el sonido, hacerlo cada vez mejor, y en esas estamos.

P: Finalizando, ¿Cuál es el mejor momento que has vivido gracias al periodismo?

"Cuando mejor te sientes como periodista es cuando das una noticia"

R: Si quitas los partidos, que a mí es lo que más me gusta, quitando cuando te toca cantar los triunfos de España, las finales europeas, que me ha tocado la primera del Barça, la séptima del Madrid, la recopa del Zaragoza... quitando todo eso, cuando mejor te sientes como periodista es cuando das una noticia.

Y cuando peor te sientes es cuando la tienes delante y no la ves. Cuando, hace ya mil años, se fue Juan Carlos, un lateral izquierdo que estaba en el Atlético de Madrid, al Barcelona, y me dijo “me voy a ir al Barcelona”. Yo no me lo creí, pensaba que me estaba vacilando. Cuando lo vi a los dos días publicado, y me quería morir. Entonces un día me dijo Joaquín Parra, un tío que estaba en el Betis y luego se fue al Atlético de Madrid, me dijo “me voy al Madrid”. Me acordé de los de Juan Carlos, y salí corriendo a contarlo inmediatamente en antena a soltarlo, que era otro fichaje inesperado. Cuando das una noticia es cuando mejor te sientes con diferencia.

P: Al principio de la entrevista nos contabas ‘el antes’, tus inicios en el periodismo, pero ¿qué hay del después? ¿Te planteas dentro de un tiempo hacer algún programa distinto a Tiempo de Juego?

R: Es que sabes lo que pasa, que cuando vas cumpliendo años, entre los 20 y los 30, muchos amigos tuyos se casan, tienen hijos, ves cochecitos, ves no sé qué... Entre los 30 y 40, ves a tu alrededor mucho divoricio, ves mucho no sé qué, en fin... Pero a partir de los 40 ves que a menganito la a dado un no sé qué, a fulanito le ha dado un no sé cuanto... Y dices, esto se pasa, mañana te puede cambiar la vida. Así que no pienso nunca en el mañana, nunca. No tengo ni idea de lo que querré hacer. Yo ahora mismo te firmaba estar con esta gente toda la vida, pero no tengo ni idea qué diablos será de esto.

Foto: Jaime del Campo

P: Y como se sabe que sois un equipo, no está de más preguntar un poco de nombres propios de la redacción:

¿Manolo Lama? (Narrador en Tiempo de Juego, tertuliano en El Partido de las Doce, y presentador de Deportes Cope)

R: El mejor periodista del mundo y uno de mis mejores amigos. Mi hermano.

P: ¿Pepe Domingo Castaño? (Presentador y animador en Tiempo de Juego)

R: Historia de la radio, y maestro en todo. Mi hermano mayor.

P: ¿Juanma Castaño? (Comentarista en Tiempo de Juego, tertuliano en El Partido de las Doce, y como bien dicen ellos, “Subdirector... por horas”)

R: Mi debilidad. Le adoro.

P: ¿Joseba Larrañaga? (Presentador de El Partido de las Doce)

R: Un crack, y como persona más.

P: ¿Jorge Hevia? (Productor de Tiempo de Juego)

R: Uff.. a Hevia me resulta más jodido definirle. Siempre digo lo mismo, cuando levanto la vista del ordenador y le tengo enfrente, soy feliz.

P: ¿Isaac Fouto? (Redactor en el Partido de las Doce, inalámbrico en Tiempo de Juego, y colaborador en Deportes Cope)

R: Un zumbao, pero maravilloso. De las mejores personas que nos hemos encontrado aquí en la COPE.

P: ¿José Luis Corrochano?

R: Un crack que yo no conocía porque yo no oigo nunca a otras radios, y me parece que teje las tertulias en la radio como nadie

P: ¿Juan Carlos González ‘Xuancar’? (Jefe de Deportes Cope)

R: Es un tío muy especial. Conviene decir que estaba en Once, consejo de administración, y lo dejó todo para venirse. Imagínate de lo que estamos hablando. Es Messi en los despachos, Cristiano en los micrófonos, y Di Stéfano como amigo.

P: ¿Rubén Martín? (Narrador en Tiempo de Juego)

R: El mejor. Y si me preguntas en qué, te digo que en lo que haga. Si quisiera hacer el programa de la noche, lo bordaría; si se pone a narrar, lo borda; si se pone a sacar noticias, te saca la de Contador... todo lo hace como el mejor.

P: ¿Fernando Evangelio? (Redactor, miembro de Tiempo de Juego, y presentador de ‘This is Fútbol’)

R: Otro zumbao maravilloso. Un tío que cada año mejora más. Tiene un talento extraordinario para comprender la radio. Ese tío va a acabar haciendo algo insospechado... y no te estoy hablando de que mate a nadie con una metralleta, -comenta con una carcajada-

P: ¿Poli Rincón? (Ex jugador y comentarista en Tiempo de Juego)

R: La alegría de la vida. La fidelidad y la lealtad por siempre. Es un amigo de alma.

P: ¿Tomás Guach? (Comentarista en Tiempo de Juego y tertuliano en El Partido de las Doce)

R: El mayor ingenio que he conocido. Y un tío con unos cojones como una catedral. Subdirector de AS, cobrando de varios sitios, lo dejó todo y se vino para acá.

P: Podríamos seguir con nombres y nombres, pero vamos a terminar con Antoñito Ruiz. (Inalámbrico del Atlético de Madrid en Tiempo de Juego)

R: Es mi hermano. De siempre. Antoñito, Lama, Willy... es que llevamos mil año juntos. De hecho, el primer día que a mí me mandan al Calderón, a quien veo es a Antoñito Ruiz, y desde entonces nos hemos llevado de maravilla. Las hemos pasado buenas y malas. Antoñito se quedó sin curro, luego empezó en la radio... me muero con él, dentro y fuera.

P: Muchas gracias Paco por atendernos.

R: A vosotros, y perdonadme si os he hecho venir tarde.