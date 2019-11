VAVEL: la casa que todos queremos

"Se acabó el decir que no hay otra alternativa". Esta era la carta de presentación que @VAVELcom hacía en uno de los días más importantes de su historia. Conciso, claro, sencillo. "Se acabaron las medias tintas y las justificaciones. Hartos del todo vale, damos un paso más para mejorar lo que hacemos. Queremos al periodismo. Creímos que se podían cambiar las cosas desde la base hace 3 años. Y en esas estamos. Contra el corporativismo, el poder establecido y la mediocridad como norma. Lectores y periodistas, y un bien común, la información. Nos dicen que no hay salida, que no podemos cambiar nada. Contestamos que juntos es posible, y que la utopía es seguir igual. La boda de un jugador de fútbol no es periodismo deportivo. Ni su peinado, ni sus fiestas. Recuperemos el deporte para sus amantes. Nos dicen que a la gente le gusta esto, y que ellos se lo dan. Demostremos que no tienen razón, escojan calidad. Creemos que no todo vale para vender.

En el mundo hay matices y colores. ¿Qué motivo hay para perderse la belleza cromática del mundo del deporte?

En el mundo hay matices y colores. ¿Qué motivo hay para perderse la belleza cromática del mundo del deporte? Creemos en el romanticismo de los colores, en la grandeza de lo pequeño. No en el triunfalismo barato y el populismo de la victoria. Quieren ovejas entretenidas. Sin pensamiento, reflexión ni crítica. Banalizar la información fue siempre el primer paso. Toca contraatacar. Una sociedad enferma degusta la mediocridad con alegría, chapotea en el estiércol, se siente orgullosa de su ignorancia. No queremos ser así. Se explota al becario y se desprecia al maestro. ¿Dónde quedó la información? Recuperemos la innovación y la experiencia. Venceremos".

Son palabras de mi amigo Jaume Portell (porque aquí se hacen amigos, y algunos muy buenos a pesar de los kilómetros) el día que VAVEL presentaba su tercera revolución tecnológica, con su aspecto renovado, temática mucho más vistosa, creando un periódico personalizado con los autores a los que sigas y consiguiendo ser por segunda vez en su historia Trending Topic en twitter con el estreno del #ReVAVEL y gracias al apoyo de muchas personas que confían en que un mejor periodismo está cerca de conseguirse, que es posible y que depositan todas sus esperanzas en una cantera de estudiantes que sueñan con ejercer el oficio, de periodistas frustrados válidos que atienden a la gente detrás de un mostrador de una tienda de deportes, de personas que el sistema les ha cerrado una puerta que VAVEL sí les ha abierto.

VAVEL es una universidad de estudiantes que sueñan con ser periodistas, y de periodistas que se esconden tras un mostrador por la falta de oportunidades

El periodismo se ha rendido a los más altos niveles de mediocridad que un hombre pudo conocer. Estamos presenciando visos que nunca quisimos creer que veríamos: una sociedad manipulada, donde el ser humano es meramente un títere al antojo del que en una pocilga de dinero y poder se baña. Según un informe elaborado en 2012 por la APM (dirigido por Luis Palacio), con una muestra de 2.397 periodistas de toda España y 1.000 ciudadanos, la situación periodística no es para nada halagüeña. Del estudio se desprende la falta de independencia que existe en los medios de comunicación (tres cuartas partes reconoce haber sufrido presiones), dificultad de crecer en el considerado mejor oficio del mundo (un 67,5% de parados encuestados son profesionales que han perdido su empleo en empresas periodísticas), la falta de oportunidades (el 47,5 % está parado desde hace menos de un año y un 25% de los encuestados lleva en paro más de tres años) y en el que las vistas al futuro no ofrece muchas esperanzas (algo más del 60 % considera que será muy difícil encontrar trabajo). ABC Punto Radio, Telemadrid, Onda Madrid, Unidad Editorial, Prisa (El País).... Réquiem por un sueño.

Pueden tacharnos de soñadores, de rebeles que creen en la posibilidad de cambiar el sino del periodismo. Es la realidad que queremos

Podrían tacharnos de soñadores inconscientes de la realidad a la que asistimos, de atrevidos rebeldes que creen en la posibilidad de cambiar el sino del maltratado oficio del periodista. VAVEL es periodismo, puro romanticismo. Sin ese sentimiento, esa pasión, sería incomprensible el esfuerzo, dedicación, compromiso y responsabilidad de una redacción que a diario, pelea contra empresas periodísticas para ofrecer informaciones de calidad, temáticas diferentes y poco tratadas en donde el nuevo peinado de un astro luso, el hijo de un reputado central catalán o las botas de un jugador que compite por ser el mejor jugador argentino de la historia copan sus portadas. En una época donde las notas de prensa, las relaciones de intereses con los departamentos de prensa y en el que las Relaciones Públicas han ganado al tratamiento, análisis, verificación y traducción de la información, VAVEL se constituye como el soplo de aire que la profesión necesita.

Nos bastamos del respeto de los que creen en nosotros. Seremos pocos, pero los suficientes para seguir día a día

VAVEL nace en una habitación de un barrio madrileño (Usera), con la tenue luz de un flexo como acompañante de un viaje donde la ilusión fue la razón suficiente para no abandonar un proyecto al que hemos visto crecer año tras año. Es el sueño de un periodista, cuya particularidad es practicar y no mirar, cuyo afán ambicioso y soñador no le permitió rendirse a las crueldades que el sistema somete y decidió, por cuenta propia, sin conocimientos suficientes en ese momento, reinventarse y apostar por algo de lo que hoy debiera ser un modelo para todos. Sin dinero, sin patrocinios, sin enchufes, sin conocidos ni vampiros amiguetes, VAVEL ha sabido hacerse un hueco apostando por la calidad que hace la diferencia, escalar hasta el quinto puesto de periódico deportivo más leído de España tras los cuatro grandes. No ha sido necesaria la ayuda de supuestos adalides que apuestan por un periodismo honesto, incapaces luego de recomendar. No la necesitamos. Nos bastamos del respeto y cariño que nos brindan aquellos que sí creen en nosotros. Seremos pocos, pero somos los suficientes para continuar día a día confiando en un nuevo rumbo del que todos, absolutamente todos, seamos partícipes.

Negamos la máxima de que el periodismo haya muerto. Solo necesita gente que ame lo que hace. Ganarán los buenos

En plena vorágine de medios de comunicación que desaparecen por problemas económicos que sus egoístas empresarios no tienen, de becarios embestidos en directo por presentadores estrellas estrellados, de lánguidos veteranos que no encuentran razones para mantener viva la llama de la ilusión de jóvenes estudiantes aún por moldear o de millones de niños que ya no sueñan con emular las peripecias de Ryszard Kapucinski o las narraciones de Matías Prats padre, existe un lugar para la esperanza, que se resiste y se opondrá eternamente a seguir la línea de perseguir la mediocridad, defender la ignorancia y limitar el pensamiento. Pensamos diferentes; el talento siempre vence. VAVEL es la casa que todos queremos, que otorga libertad, independencia, lecciones de vida y de profesión, con el cariño de una redacción unida por un mismo sueño. Negamos la máxima de que el periodismo haya muerto. Solo necesita gente que ame lo que hace, que quiera andar el sendero que hemos abierto. Estamos convencidos. Ganarán los buenos.